Vẻ đẹp không tuổi của nữ diễn viên U50 thật đáng ngưỡng mộ: Bí quyết hóa ra không chỉ nhờ chăm da mà còn phải biết yêu thứ này

Melody (Ân Duyệt) sinh năm 1979, là MC, diễn viên và người mẫu được biết đến tại Đài Loan (Trung Quốc). Cô từng hoạt động trong lĩnh vực thời trang, truyền hình và giải trí, đồng thời được chú ý bởi phong cách sống năng động và hình ảnh trẻ trung dù đã bước vào độ tuổi 40.

Ở tuổi 47, Melody (Ân Duyệt) vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vóc dáng gọn gàng, làn da căng sáng và thần thái trẻ trung. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho rằng để duy trì một trạng thái tốt theo thời gian, chăm sóc da thôi chưa đủ. Vận động, ăn uống, ngủ nghỉ và đặc biệt là học cách trân trọng bản thân mới là điều quan trọng.

Xuất hiện tại một sự kiện làm đẹp ở Đài Loan (Trung Quốc), Melody chia sẻ cô vừa bay từ New York trở về vào đêm trước. Dù chỉ ngủ khoảng 5 tiếng, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, làn da trông căng mịn và rạng rỡ.

47 tuổi, Melody vẫn duy trì 4 thói quen để giữ phong độ

Theo Melody, chăm sóc da hằng ngày là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Tuy nhiên, cô không xem đây là yếu tố duy nhất quyết định vẻ ngoài.

Nữ diễn viên cho rằng vận động, chế độ ăn uống và giấc ngủ đều có ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái cơ thể và làn da.

Trong đó, giấc ngủ được cô đặc biệt coi trọng. Dù lịch trình công việc thường xuyên bận rộn và phải di chuyển giữa nhiều thành phố, Melody vẫn cố gắng sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý.

“Có thể không phải lúc nào cũng ngủ đủ, nhưng nếu có thể, hãy cố gắng chăm sóc giấc ngủ của mình”, cô chia sẻ.

Bước vào độ tuổi 40, Melody cũng bắt đầu chú ý nhiều hơn đến việc duy trì cơ bắp. Các bài tập sức mạnh được đưa vào lịch vận động thường xuyên hơn, thay vì chỉ tập trung vào việc giữ vóc dáng.

Theo cô, khi tuổi tác tăng lên, cơ thể có nhiều thay đổi và việc duy trì sức mạnh cơ bắp trở nên ngày càng quan trọng.

Không chỉ tập luyện cho cơ thể, Melody còn chú ý đến vùng cơ mặt. Cô kết hợp massage mặt trong quá trình chăm sóc da, với mong muốn duy trì đường nét khuôn mặt theo cách mình yêu thích.

Bận rộn đi lại, nữ diễn viên vẫn chú trọng chăm sóc làn da

Công việc khiến Melody thường xuyên phải di chuyển giữa nhiều thành phố. Trong những chuyến đi gần đây, cô cho biết một sản phẩm chăm sóc da là món đồ thường xuyên xuất hiện trong hành lý.

Nữ diễn viên đặc biệt quan tâm đến những thay đổi thường gặp ở làn da trưởng thành như nếp nhăn quanh miệng, rãnh mũi má hay đường viền hàm.

Tuy nhiên, thay vì tìm kiếm một giải pháp có thể “xóa sạch” dấu hiệu tuổi tác, Melody cho rằng điều quan trọng hơn là xây dựng một quy trình chăm sóc da phù hợp và duy trì đều đặn.

Với cô, chăm sóc da không phải việc làm nhất thời mà đã trở thành một thói quen giống như đánh răng hay ăn uống hằng ngày.

Khi khuôn mặt bắt đầu thay đổi, có nhất thiết phải tìm đến thẩm mỹ?

Một trong những vấn đề được nhiều phụ nữ quan tâm khi bước vào tuổi 40 là tình trạng da kém săn chắc, đường nét khuôn mặt thay đổi và vùng hàm không còn rõ như trước.

Trước câu hỏi liệu có nhất thiết phải dựa vào các phương pháp thẩm mỹ để duy trì diện mạo, Melody cho rằng các phương pháp làm đẹp hiện đại có thể là một lựa chọn, nhưng chăm sóc hằng ngày vẫn là nền tảng không thể bỏ qua.

Theo cô, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một giải pháp, mỗi người có thể lựa chọn phương pháp phù hợp với nhu cầu của mình. Quan trọng nhất vẫn là duy trì những thói quen tốt đủ lâu để tạo thành một lối sống.

Phụ nữ 30, 40 hay 50 tuổi đều cần học cách trân trọng chính mình

Melody cũng đề cập đến một vấn đề ngày càng phổ biến ở phụ nữ hiện nay: áp lực ngoại hình.

Sự phát triển của mạng xã hội khiến phụ nữ có thêm nhiều thông tin về làm đẹp, chăm sóc cơ thể nhưng đồng thời cũng dễ rơi vào vòng xoáy so sánh. Những hình ảnh được chỉnh sửa, những tiêu chuẩn sắc đẹp thay đổi liên tục có thể khiến nhiều người cảm thấy mình chưa đủ đẹp, chưa đủ trẻ.

Với Melody, vẻ đẹp bên ngoài phần lớn phản ánh trạng thái bên trong. Vì vậy, bên cạnh việc chăm sóc làn da và cơ thể, phụ nữ cũng cần quan tâm đến sức khỏe tinh thần, tìm được cách sống khiến bản thân cảm thấy thoải mái.

Cô cho rằng mỗi người nên lựa chọn những phương pháp chăm sóc phù hợp với chính mình, thay vì chạy theo một tiêu chuẩn chung.

Ở tuổi 47, Melody không đặt mục tiêu “trông như chưa từng già đi”. Điều cô hướng đến là duy trì một trạng thái mà bản thân cảm thấy khỏe mạnh, tự tin và yêu thích.

Nữ diễn viên gửi lời nhắn đến phụ nữ ở nhiều độ tuổi: Hãy trở thành “Super Woman” của chính mình, biết đưa ra những lựa chọn phù hợp và chủ động chăm sóc bản thân.

Bởi chống lại tuổi tác không nhất thiết là cố gắng quay về tuổi 20. Đôi khi, đó đơn giản là khỏe hơn, tự tin hơn và biết trân trọng phiên bản hiện tại của mình.