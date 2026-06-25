Theo bác sĩ tiêu hóa - gan mật Trương Xán Huyên (Đài Loan, Trung Quốc), bệnh nhân là người đàn ông 50 tuổi có tiền sử đái tháo đường. Trước đó, ông đã ăn hàu sống trong một buổi tụ họp cùng bạn bè. Đến sáng hôm sau, người này bắt đầu sốt. Chỉ vài giờ sau, tình trạng nhanh chóng trở nên nghiêm trọng với các biểu hiện tụt huyết áp, lơ mơ và rối loạn ý thức.

Khi nhập viện cấp cứu, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn nặng và suy thận cấp. Người bệnh nhanh chóng được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực (ICU) để điều trị và lọc máu khẩn cấp.

Ảnh minh họa.

Theo bác sĩ Trương, các biểu hiện của bệnh nhân phù hợp với tình trạng nhiễm phẩy khuẩn biển Vibrio vulnificus. Đây là loại vi khuẩn sống trong môi trường nước biển. Ở người khỏe mạnh, vi khuẩn thường chỉ gây rối loạn tiêu hóa nhẹ. Với người xơ gan, suy thận mạn, tiểu đường, ung thư hoặc suy giảm miễn dịch, vi khuẩn này có thể gây nhiễm trùng, đe dọa tính mạng.

Vi khuẩn lây qua đường tiêu hóa khi ăn hàu sống, sashimi, tôm cua chưa nấu chín, có thể xâm nhập qua các vết thương hở tiếp xúc với nước biển hoặc hải sản sống.

Theo Cleveland Clinic, khi xâm nhập cơ thể, Vibrio vulnificus có thể gây nhiễm trùng máu, sốc nhiễm khuẩn, hình thành các bọng nước lớn và hoại tử mô. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến tử vong.

"Điều đáng sợ nhất của loại vi khuẩn này là tốc độ diễn tiến. Từ lúc vi khuẩn vào máu đến khi bệnh nhân rơi vào sốc nhiễm khuẩn toàn thân đôi khi chưa đến 24 giờ", bác sĩ cảnh báo.

Khi tình trạng nhiễm khuẩn lan rộng, người bệnh có thể xuất hiện sốt cao, tụt huyết áp, rối loạn ý thức, suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm khác. Đây cũng là lý do không ít trường hợp phải điều trị hồi sức tích cực hoặc lọc máu khẩn cấp.

Ảnh minh họa: Oystertaskforce.

Để phòng ngừa, bác sĩ khuyến cáo những người thuộc nhóm nguy cơ cao nên tránh ăn hải sản sống hoặc tái, đặc biệt là hàu sống. Hải sản cần được nấu chín hoàn toàn trước khi sử dụng.

Người có vết thương hở cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nước biển, đeo găng tay chống nước khi chế biến hải sản. Kiểm soát tốt đường huyết và theo dõi chức năng gan, thận định kỳ giúp giảm nguy cơ biến chứng khi nhiễm khuẩn.

Bên cạnh đó, việc kiểm soát tốt đường huyết ở người đái tháo đường cũng như duy trì chức năng gan, thận ổn định được xem là yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ diễn tiến nặng nếu không may nhiễm bệnh.

(Theo znews, vnexpress)