Một bé gái 12 tuổi (ở xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) phải phẫu thuật kết hợp xương sau khi bị gãy vỡ hai xương cẳng chân phải do ngã trong lúc trượt patin.

Bệnh nhi hồi phục sau phẫu thuật do tai nạn khi trượt patin. Ảnh: BVCC



Theo Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, bệnh nhi nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau nhiều vùng cẳng chân phải, không thể đi lại sau tai nạn khi chơi patin.

Người nhà cho biết trong lúc trượt patin, trẻ bị ngã, chân phải tiếp đất ở tư thế bất thường. Kết quả chụp X-quang cho thấy bệnh nhi bị gãy vỡ 1/3 dưới hai xương cẳng chân phải, đường gãy chéo xoắn và di lệch.

Các bác sĩ đã phẫu thuật kết hợp xương chày phải, sử dụng đinh Metaizeau để cố định ổ gãy. Ca mổ diễn ra thuận lợi, xương được nắn chỉnh về đúng vị trí giải phẫu và cố định vững chắc bằng phương pháp xuyên đinh kín, giúp hạn chế tổn thương phần mềm. Sau 7 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhi ổn định và được xuất viện.

Theo bác sĩ Hà Quốc Toản, Khoa Ngoại tổng hợp, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, mùa hè là thời điểm trẻ em tham gia nhiều hoạt động vui chơi, thể thao như đá bóng, cầu lông, bơi lội, trượt patin... nên nguy cơ tai nạn thương tích cũng gia tăng.

Trong đó, trượt patin là môn thể thao tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt với trẻ mới tập hoặc chưa thành thạo kỹ năng. Nguy cơ chấn thương càng cao khi trẻ chơi ở khu vực không phù hợp như sân tập thể hoặc lòng đường. Các tai nạn có thể gây trầy xước, bong gân, thậm chí gãy xương nếu va chạm mạnh.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên cho trẻ chơi tại khu vực an toàn, ít người qua lại, trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ, hướng dẫn kỹ năng cần thiết và giám sát trong quá trình chơi. Khi trẻ gặp tai nạn, cần sơ cứu đúng cách và đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời.