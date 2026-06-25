Mướp là loại rau quả quen thuộc trong mâm cơm ngày hè của nhiều gia đình Việt. Từ bát canh mướp nấu tôm thanh mát đến đĩa mướp xào nhẹ bụng, đây luôn được xem là món ăn “lành”, dễ tiêu, lại giúp giải nhiệt trong những ngày oi bức.

Tuy nhiên, “lành” không có nghĩa là có thể ăn theo cách nào cũng được. Theo các chuyên gia, bản thân mướp không phải thực phẩm gây hại cho thận nếu được sử dụng đúng cách. Vấn đề nằm ở chỗ: mướp bị biến chất, bảo quản sai hoặc chế biến quá tùy tiện mới là những yếu tố có thể âm thầm làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho cơ thể, đặc biệt là thận - cơ quan vốn rất nhạy cảm với độc tố, vi khuẩn và các sản phẩm chuyển hóa dư thừa.

Nói cách khác, điều đáng lo không phải là “ăn mướp có hại không”, mà là ăn mướp trong tình trạng nào, nấu ra sao và có đang duy trì một thói quen thiếu an toàn hay không.

1. Mướp có vị đắng bất thường: Đừng tiếc mà cố ăn

Đây là sai lầm dễ gặp nhất nhưng cũng dễ bị bỏ qua nhất trong bữa cơm gia đình.

Thông thường, mướp tươi có vị ngọt nhẹ, thanh và khá dịu. Nếu khi nếm thấy mướp đắng rõ rệt, đó không còn là chuyện “do giống mướp” hay “do nêm nếm chưa khéo” nữa, mà có thể là dấu hiệu cho thấy thành phần bên trong quả đã thay đổi.

Ở một số loại thực vật họ bầu bí, khi cây rơi vào tình trạng sinh trưởng bất thường hoặc chịu stress từ môi trường, chúng có thể tích lũy các hợp chất tạo vị đắng tự nhiên. Một số nghiên cứu về an toàn thực phẩm cho thấy nhóm chất này, nếu tăng cao, có thể gây kích ứng đường tiêu hóa, đồng thời tạo thêm áp lực cho gan và thận trong quá trình đào thải.

Điều đáng nói là vị đắng này không phải cứ nấu chín là hết nguy cơ. Có những thành phần tương đối bền với nhiệt, nghĩa là sau khi đun nấu, chúng vẫn có thể tồn tại phần nào trong món ăn.

Thực tế, y văn từng ghi nhận những trường hợp ngộ độc sau khi ăn các loại quả họ bầu bí có vị đắng, với biểu hiện như buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, thậm chí rối loạn chức năng gan thận. Dĩ nhiên, không phải quả mướp đắng nào cũng độc, nhưng một khi vị đắng xuất hiện bất thường thì đó đã là tín hiệu cảnh báo.

Vì thế, nếu mướp có vị đắng lạ, cách an toàn nhất là bỏ đi, đừng cố tiếc.

2. Canh mướp để qua đêm, để ngoài nhiệt độ phòng quá lâu: Thói quen nhỏ nhưng rủi ro không nhỏ

Một bát canh mướp nấu buổi trưa, tối hâm lại ăn tiếp, thậm chí để đến hôm sau… là chuyện không hiếm trong nhiều gia đình. Nhưng chính thói quen tưởng vô hại này lại tiềm ẩn khá nhiều rủi ro.

Mướp là thực phẩm chứa nhiều nước. Khi nấu thành canh, món ăn này càng dễ trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển nếu để ở nhiệt độ phòng quá lâu, đặc biệt trong mùa nóng. Chỉ sau vài giờ, số lượng vi sinh vật có thể tăng lên đáng kể, dù bằng mắt thường chúng ta chưa chắc đã nhận ra món ăn có gì bất thường.

Nhiều người cho rằng chỉ cần đun sôi lại là ổn. Nhưng thực tế, việc hâm nóng lại không phải lúc nào cũng xử lý được hết mọi nguy cơ. Một số vi khuẩn trong quá trình sinh sôi có thể tạo ra độc tố chịu nhiệt, nghĩa là dù món ăn đã được đun lại, độc tố đó vẫn có thể còn tồn tại.

Với người khỏe mạnh, ăn phải một bữa canh để lâu chưa chắc gây hậu quả ngay lập tức. Nhưng nếu việc này lặp đi lặp lại, cơ thể, đặc biệt là thận, sẽ phải làm thêm nhiệm vụ lọc bỏ các chất chuyển hóa bất lợi, độc tố hoặc sản phẩm do vi khuẩn tạo ra. Với những người vốn có chức năng thận suy giảm, người cao tuổi hoặc người đang có bệnh nền, nguy cơ càng đáng lưu ý hơn.

Vì vậy, nếu nấu canh mướp mà chưa dùng hết, tốt nhất nên để nguội nhanh, cho vào tủ lạnh càng sớm càng tốt và ăn trong thời gian ngắn. Tuyệt đối không nên để nồi canh qua nhiều giờ ở nhiệt độ phòng rồi mới cất hoặc hâm đi hâm lại nhiều lần.

3. Chế biến quá qua loa, bỏ hẳn bước chần sơ khi cần thiết

Không phải món mướp nào cũng bắt buộc phải chần qua nước sôi, nhưng trong nhiều trường hợp, đây lại là một bước “đệm an toàn” mà không nên xem nhẹ.

Nhiều người thường bỏ qua bước này vì sợ mất chất, sợ mướp mềm nhũn hoặc đơn giản là muốn nấu nhanh. Tuy nhiên, việc chần sơ có thể mang lại một số lợi ích nhất định.

Trước hết, chần nhanh qua nước sôi giúp loại bớt tạp chất tan trong nước, giảm phần nào vi sinh vật bám trên bề mặt thực phẩm và hỗ trợ làm sạch tốt hơn sau khâu sơ chế. Với các loại rau quả có hàm lượng nước cao như mướp, bước này cũng có thể giúp món ăn dễ tiêu hơn ở một số người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Ngoài ra, trong góc nhìn dinh dưỡng, việc chần đúng cách trong thời gian ngắn không làm mất đi quá nhiều giá trị dinh dưỡng như nhiều người lo ngại. Ngược lại, ở người lớn tuổi, người có đường ruột yếu hoặc những gia đình mua thực phẩm từ nguồn chưa thực sự ổn định, đây có thể là một thao tác giúp giảm bớt rủi ro vi sinh.

Dĩ nhiên, bỏ qua bước chần không đồng nghĩa chắc chắn sẽ gây hại. Nhưng nếu cộng thêm các yếu tố như mướp không được rửa kỹ, nguồn thực phẩm không đảm bảo, bảo quản sai cách hoặc chế biến sơ sài trong thời gian dài, nguy cơ tích lũy cho hệ tiêu hóa và chuyển hóa cũng sẽ lớn hơn.

Nói ngắn gọn, chần sơ không phải “thủ tục rườm rà”, mà là một lớp bảo vệ thêm trong những tình huống cần thiết.

Thận không “ghét” mướp, thận chỉ mệt vì những thói quen ăn uống thiếu cẩn trọng

Khi đặt cả 3 vấn đề cạnh nhau, có thể thấy điểm chung rất rõ: rủi ro không đến từ quả mướp, mà đến từ cách chúng ta xử lý thực phẩm.

Ăn mướp có vị đắng bất thường Dùng canh mướp để qua đêm, bảo quản sai cách Chế biến quá sơ sài, thiếu bước làm sạch cần thiết

Tất cả những điều này có thể không khiến cơ thể phản ứng ngay lập tức, nhưng nếu lặp lại thường xuyên, chúng sẽ góp phần làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa, gan và đặc biệt là thận – cơ quan chịu trách nhiệm lọc máu, loại bỏ chất thải và giữ cân bằng nội môi cho cơ thể.

Đó cũng là lý do vì sao ngày càng nhiều chuyên gia dinh dưỡng và an toàn thực phẩm nhấn mạnh rằng: nguy cơ sức khỏe thường không nằm ở “một món ăn”, mà nằm ở cách món ăn ấy được chọn lựa, bảo quản và sử dụng hằng ngày.

Suy cho cùng, mướp không phải “thủ phạm” làm hại thận. Điều cần cảnh giác là những thói quen ăn uống xuề xòa, tưởng nhỏ nhưng lặp đi lặp lại mỗi ngày. Ăn đúng, bảo quản đúng và nhận biết sớm những dấu hiệu bất thường của thực phẩm mới là cách bảo vệ sức khỏe bền vững nhất.

Lưu ý: Nội dung bài viết mang tính tham khảo, không thay thế cho chẩn đoán hay chỉ định y khoa. Nếu có dấu hiệu bất thường về tiêu hóa hoặc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, nên đi khám sớm để được bác sĩ tư vấn.