UBND TPHCM vừa ban hành văn bản về việc thí điểm khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) tại nhà gắn với mô hình "Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư" trên địa bàn thành phố.

Trạm Y tế phường Tân Định, TPHCM khám bệnh tại nhà cho người dân

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM chấp thuận chủ trương thí điểm khám chữa bệnh BHYT tại nhà gắn với mô hình "Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư" trên địa bàn như đề nghị của Sở Y tế tại tờ trình ngày 3-6.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp BHXH thành phố và đơn vị, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, lựa chọn địa bàn phù hợp và hướng dẫn triển khai thực hiện; tổ chức sơ kết (6 tháng), tổng kết (12 tháng), đánh giá hiệu quả của mô hình, báo cáo UBND thành phố. Đồng thời, tham mưu văn bản của UBND thành phố đề xuất, kiến nghị Bộ Y tế, BHXH Việt Nam hoàn thiện cơ chế chính sách và xem xét nhân rộng mô hình.

Chủ tịch UBND TPHCM giao BHXH thành phố chủ trì, phối hợp Sở Y tế thống nhất phương án, quy trình giám định, hồ sơ, chứng từ phục vụ thanh toán, quyết toán phần chi phí thuộc phạm vi quyền lợi BHYT (đối với thực tiễn hiện nay của thành phố và sau khi có các hướng dẫn, chỉ đạo của bộ, ngành Trung ương); kịp thời báo cáo, đề xuất BHXH Việt Nam đối với nội dung vượt thẩm quyền.

Người dân TPHCM khám bệnh bằng thẻ BHYT

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp Sở Y tế và các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND thành phố xem xét, bố trí nguồn kinh phí để bảo đảm triển khai thí điểm mô hình; trong đó bao gồm các chi phí phát sinh ngoài phạm vi thanh toán của quỹ BHYT, chi phí phục vụ hoạt động vãng gia, hậu cần, vật tư, trang thiết bị cần thiết và các chi phí khác nhằm bảo đảm "Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư" hoạt động liên tục, hiệu quả. Bên cạnh đó, hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND thành phố giao UBND các phường, xã, đặc khu tham gia thí điểm lập danh sách, xác nhận đối tượng, truyền thông cộng đồng, huy động tổ dân phố/khu phố, Hội Người cao tuổi, các đoàn thể và cộng tác viên để bảo đảm triển khai thực hiện mô hình đến từng hộ gia đình đảm bảo đúng phạm vi, đối tượng, chất lượng, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu khám chữa bệnh thiết thực của người dân.