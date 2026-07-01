Sự ra đi đột ngột của ông Li (Quảng Châu, Trung Quốc) ở tuổi 49 tuổi khiến bạn bè, người thân sửng sốt vô cùng. Có người còn hỏi thẳng vợ ông trong đám tang, ông không hút thuốc cũng không uống bia rượu, nghe nói ngày nào cũng uống thực phẩm chức năng thì sao lại suy thận được?

Lúc này, vợ ông cũng chẳng dám giấu diếm. Bà cho biết, dù tránh xa rượu bia và thuốc lá nhưng chồng mình lại có những thói quen ăn uống vừa lạ vừa hại. Thậm chí, kiểu bồi bổ sức khỏe của ông cũng rất cực đoan. Thế nhưng, bà có nhắc nhở thế nào ông cũng không để vào tai.

Được biết, ông Li từng là một quản lý xưởng sản xuất, "thét ra lửa" cả nghìn công nhân. Ông nằm trong diện về hưu sớm nên hơn 1 năm nay gần như chỉ loanh quanh ở nhà, lâu lâu tụ tập với bạn bè hoặc đi đánh cờ, chơi bài quanh xóm. Trước khi nhập viện vài tháng, cơ thể ông đã liên tục phát ra những tín hiệu cảnh báo như mệt mỏi rã rời, chân sưng phù không rõ nguyên nhân và chán ăn. Khi đến bệnh viện, nồng độ creatinine trong máu của ông đã tăng vọt lên hơn 1200 μmol/L. Đây là chỉ số điển hình báo động tình trạng suy thận giai đoạn cuối, chức năng lọc của cơ thể gần như đã sụp đổ hoàn toàn.

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Lúc này, các bác sĩ lập tức đưa ra lời khuyên khẩn cấp là phải bắt đầu chạy thận nhân tạo ngay để giữ mạng sống. Thế nhưng ông Li lại ngoan cố lắc đầu từ chối vì sợ đau và nghĩ rằng cơ thể mình vẫn còn chịu đựng được. Ông chỉ muốn xin uống thuốc để chờ xem sao trong 3 tháng. Chính 3 tháng cố chấp trì hoãn, không chịu nghe theo phác đồ cứu mạng của bác sĩ đã khiến căn bệnh suy thận biến chứng nặng, tước đi cơ hội sống duy nhất của ông.

Nguyên nhân dẫn đến căn bệnh suy thận của ông Li được các bác sĩ nhận định là do 2 nhóm nguyên nhân. Thứ nhất là đặc thù công việc hồi trẻ ở xưởng phải thức khuya làm ca đêm luân phiên. Thứ hai và cũng chiếm phần lớn là do 3 kiểu ăn uống "phá thận" người vọ can ngăn nhiều năm không được sau đây:

1. Thói quen ăn mặn, ám ảnh với đồ muối chua

Lúc sinh thời, ông Li vốn có thói quen nêm nếm món ăn rất đậm đà. Bất kể bữa ăn nào nếu thiếu rau củ muối chua, thịt hun khói hoặc cơm trộn nước tương đậm đặc là ông sẽ cảm thấy nhạt nhẽo và không thể nuốt trôi. Vợ ông đã rất nhiều lần cằn nhằn, khuyên ông bớt bỏ gia vị và hạn chế đồ lên men nhưng ông đều gạt đi.

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Ông không hề biết rằng chế độ ăn nhiều muối chính là sát thủ hàng đầu gây ra tổn thương thận mạn tính và dẫn đến suy thận. Việc hấp thụ quá nhiều natri vào cơ thể sẽ trực tiếp làm co thắt mạch máu và làm tăng áp lực bên trong các cầu thận. Tình trạng này kéo dài gây ra huyết áp cao và xuất hiện protein trong nước tiểu, tạo thành một vòng xoáy bệnh lý hủy hoại màng lọc và kích hoạt chứng suy thận quái ác. Các nghiên cứu lâm sàng chứng minh chức năng thận của những người ăn mặn sẽ suy giảm nhanh gấp 2,5 lần, khiến nguy cơ suy thận ập đến nhanh hơn người ăn uống thanh đạm.

2. Lạm dụng thực phẩm chức năng và bột protein quá đà

Sau khi nghỉ hưu, ông Li bắt đầu tập luyện thể dục thể thao tích cực hơn. Nghe theo các lời truyền miệng trên mạng rằng bột protein giúp tăng cường cơ bắp và nâng cao sức đề kháng, ông bắt đầu pha một thìa lớn bột protein vào mỗi sáng và tối để uống thay thế hoàn toàn bữa ăn thông thường. Ông còn đặt trên mạng nhiều loại thuốc cường dương, bổ thận, bổ gan khong rõ nguồn gốc và uống mỗi ngày.

Trong khi việc dung nạp một lượng đạm cô đặc và uống thực phẩm chức năng một cách mù quáng như vậy là con đường ngắn nhất dẫn đến suy thận. Nhiệm vụ cốt lõi của thận là lọc và đào thải các chất cặn bã từ quá trình chuyển hóa protein như nitơ urê và creatinine. Đối với người trung niên, chức năng thận vốn đã suy giảm tự nhiên theo tuổi tác nên rất dễ bị suy thận nếu gặp áp lực lớn. Việc ép hai quả thận phải làm việc quá tải gấp nhiều lần để xử lý đống bột dinh dưỡng này sẽ đẩy nhanh quá trình xơ hóa cầu thận, khiến nhu mô thận tổn thương nghiêm trọng và rơi vào trạng thái suy thận không thể đảo ngược.

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3. Lười uống nước lọc, mê uống trà đặc và nước ngọt có ga

Sai lầm nghiêm trọng thứ 3 của ông Li là hầu như không bao giờ đụng vào nước lọc vì chê nước không có vị, khó uống. Thay vào đó, ông thay thế toàn bộ lượng nước trong ngày bằng trà đặc, nước thuốc bắc hoặc các loại đồ uống đóng chai, nhất là nước ngọt có ga. Vợ ông ngày nào cũng rót sẵn nước lọc bắt uống nhưng ông chỉ làm theo khi có mặt bà. Điều này vô tình làm tăng gánh nặng chuyển hóa, đẩy nhanh tổn thương cấu trúc và gây ra bệnh suy thận.

Siro ngô giàu fructose trong các loại nước ngọt có đường là thủ phạm chính gây ra tình trạng kháng insulin, tăng axit uric và rối loạn chuyển hóa toàn thân, tiền đề của hội chứng suy thận cấp. Các chất tạo ngọt nhân tạo trong nước ngọt ăn kiêng nếu lạm dụng lâu dài vẫn làm tăng đáng kể nguy cơ suy giảm chức năng cầu thận. Khi cơ thể thiếu hụt nước lọc, thận không có đủ dung môi để pha loãng và bài tiết các chất thải chuyển hóa. Việc bắt thận phải liên tục lọc các thành phần hóa học phức tạp từ các chai nước ngọt sẽ khiến cơ quan này nhanh chóng kiệt quệ và chuyển biến thành bệnh suy thận.

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Đặc biệt, thói quen uống trà đặc quá thường xuyên sẽ nạp vào cơ thể lượng lớn axit oxalic gây lắng đọng tinh thể, dễ tạo sỏi và làm suy giảm nhanh chóng chức năng lọc máu. Bên cạnh đó, việc uống thuốc Bắc vô tội vạ không rõ nguồn gốc có thể khiến cơ thể nhiễm độc axit aristolochic, trực tiếp hủy hoại tế bào nhu mô và dẫn đến suy thận cấp tính. Trong khi ông Li luôn tưởng rằng chúng tốt cho sức khỏe.

Câu chuyện của ông Li chính là bài học đắt giá cho mỗi chúng ta về sự chủ quan trước những thói quen ăn uống tai hại hàng ngày. Đừng bao giờ đợi đến khi cơ thể suy kiệt, đối mặt với bản án suy thận đau đớn mới chịu thấu hiểu nỗi bất lực của người thân. Hãy học cách lắng nghe cơ thể, chủ động thay đổi lối sống và kiểm tra sức khỏe định kỳ ngay từ hôm nay để bảo vệ mạng sống của chính mình trước khi mọi chuyện quá muộn.

Nguồn và ảnh: Baidu Health, Sina