Khi nhắc đến những thực phẩm tốt cho não bộ, nhiều người thường nghĩ ngay đến quả óc chó. Thế nhưng, trong những năm gần đây, một loại hạt nhỏ bé khác đang ngày càng được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao nhờ hàm lượng dưỡng chất ấn tượng: hạt mắc ca.

Không chỉ có hương vị thơm béo đặc trưng, mắc ca còn chứa nhiều chất béo không bão hòa, vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe tim mạch cũng như chức năng não bộ.

Vì sao hạt mắc ca được đánh giá cao?

Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, hơn 70% thành phần của hạt mắc ca là chất béo lành mạnh, chủ yếu là axit béo không bão hòa đơn.

Đây là nhóm chất béo có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ tim mạch, hỗ trợ tuần hoàn máu và góp phần duy trì hoạt động bình thường của não.

Ngoài ra, mắc ca còn chứa:

Vitamin E - chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Magie – khoáng chất cần thiết cho hệ thần kinh. Đồng và mangan - tham gia vào nhiều quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Polyphenol và flavonoid - những hợp chất thực vật có khả năng chống oxy hóa.

Chính sự kết hợp của các dưỡng chất này khiến mắc ca được xếp vào nhóm thực phẩm có lợi cho quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Não bộ cũng cần được "nuôi dưỡng"

Não chỉ chiếm khoảng 2% trọng lượng cơ thể nhưng lại tiêu thụ tới khoảng 20% tổng năng lượng mỗi ngày.

Để duy trì trí nhớ, khả năng tập trung và tốc độ xử lý thông tin, não cần được cung cấp đầy đủ các dưỡng chất quan trọng như chất béo tốt, vitamin nhóm B, chất chống oxy hóa và khoáng chất.

Các chuyên gia cho biết chế độ ăn giàu thực phẩm thực vật, cá béo, các loại hạt và rau xanh có liên quan đến nguy cơ suy giảm nhận thức thấp hơn khi về già.

Mắc ca là một trong những thực phẩm có thể góp mặt trong chế độ ăn này.

Không chỉ tốt cho não, còn hỗ trợ tim mạch

Nhiều nghiên cứu cho thấy sức khỏe não bộ và sức khỏe tim mạch có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

Khi hệ tuần hoàn hoạt động hiệu quả, não bộ cũng nhận được lượng oxy và dưỡng chất ổn định hơn.

Các loại hạt giàu chất béo không bão hòa như mắc ca có thể góp phần cải thiện hồ sơ lipid máu, hỗ trợ kiểm soát cholesterol LDL ("cholesterol xấu") khi được sử dụng hợp lý trong một chế độ ăn cân bằng.

Đó cũng là lý do các loại hạt thường xuất hiện trong các mô hình ăn uống lành mạnh như chế độ Địa Trung Hải.

Mỗi ngày nên ăn bao nhiêu hạt mắc ca?

Dù giàu dinh dưỡng, mắc ca cũng chứa lượng calo tương đối cao.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị người trưởng thành chỉ nên sử dụng khoảng 20-30g mỗi ngày, tương đương 8-12 hạt tùy kích thước.

Ăn quá nhiều không giúp tăng thêm lợi ích mà còn có thể khiến tổng năng lượng nạp vào vượt quá nhu cầu của cơ thể.

Mắc ca có thể được dùng như bữa phụ giữa buổi, kết hợp cùng sữa chua không đường, yến mạch hoặc các loại trái cây tươi.

Điều thực sự giúp não bộ trẻ lâu

Không có một loại thực phẩm nào đủ khả năng ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ sa sút trí tuệ hay bệnh Alzheimer.

Các chuyên gia cho rằng việc bảo vệ não bộ là kết quả của nhiều yếu tố kết hợp, bao gồm:

Chế độ ăn cân bằng. Tập thể dục thường xuyên. Ngủ đủ giấc. Kiểm soát huyết áp, đường huyết và cholesterol. Duy trì các hoạt động học tập, đọc sách và giao tiếp xã hội.

Nói cách khác, vài hạt mắc ca mỗi ngày có thể là một phần của lối sống lành mạnh, nhưng bí quyết để giữ não bộ minh mẫn ở tuổi già vẫn nằm ở những thói quen được duy trì bền bỉ suốt nhiều năm.

Bởi sức khỏe não bộ không được xây dựng trong một ngày, mà là kết quả của hàng chục năm chăm sóc cơ thể đúng cách.