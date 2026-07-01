Không cần cắt tinh bột vẫn giảm cân: Cách ăn bằng xửng hấp đang "sốt rần rần" ở Nhật Bản, 1 nữ diễn viên giảm 8,5kg trong 1 tháng

Giảm cân không nhất thiết đồng nghĩa với việc phải nhịn ăn hay chỉ quanh quẩn với ức gà và salad. Tại Nhật Bản, một phương pháp ăn uống đơn giản mang tên "chế độ giảm cân bằng với món hấp" đang thu hút nhiều sự quan tâm vì giúp kiểm soát cân nặng mà vẫn được ăn đa dạng thực phẩm.

Đáng chú ý, nữ nghệ sĩ hài Emiko Kawamura từng chia sẻ cô giảm khoảng 8,5kg sau một tháng áp dụng phương pháp này kết hợp điều chỉnh chế độ ăn. Dù đây chỉ là kết quả cá nhân và không phải ai cũng đạt được mức giảm cân tương tự, nhiều người cho biết họ cảm thấy no lâu hơn, ít ăn vặt và vòng bụng cũng dần thon gọn sau một thời gian duy trì.

"Chế độ giảm cân bằng xửng hấp" là gì?

Thực chất, đây không phải một chế độ ăn kiêng quá phức tạp mà chỉ đơn giản là thay thế các món chiên, xào nhiều dầu mỡ bằng thực phẩm chế biến bằng hơi nước.

Khi hấp, thực phẩm không cần thêm nhiều dầu ăn nhưng vẫn giữ được độ ngọt tự nhiên, độ ẩm và phần lớn dưỡng chất. Những nguyên liệu thường được sử dụng gồm:

Ức gà, thịt nạc.

Cá, tôm và các loại hải sản.

Trứng.

Rau xanh, nấm.

Khoai lang hoặc một lượng vừa phải cơm, ngũ cốc nguyên hạt.

Nhờ giảm lượng chất béo bổ sung trong quá trình chế biến, tổng năng lượng của bữa ăn cũng thấp hơn so với các món chiên hoặc xào.

Vì sao cách ăn này có thể hỗ trợ giảm cân?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc giảm cân không nằm ở phương pháp hấp hay luộc mà chủ yếu đến từ việc giảm tổng lượng calo nạp vào cơ thể.

Ngoài ra, chế độ ăn ít natri và ít dầu mỡ cũng có thể giúp giảm tình trạng giữ nước, khiến cơ thể nhẹ nhõm hơn trong giai đoạn đầu.

Điểm cộng lớn nhất: Không cần loại bỏ hoàn toàn tinh bột

Khác với nhiều chế độ ăn kiêng khắt khe, phương pháp này vẫn cho phép ăn tinh bột nhưng ở lượng hợp lý.

Bạn hoàn toàn có thể kết hợp khoai lang, gạo lứt hoặc cơm trắng với lượng vừa phải cùng nguồn protein và nhiều rau xanh trong một bữa ăn cân bằng. Điều này giúp hạn chế cảm giác thèm ăn, đồng thời dễ duy trì lâu dài hơn so với việc cắt bỏ hoàn toàn carbohydrate.

Phương pháp ăn này phù hợp với những ai?

Đây là cách ăn phù hợp với:

Người muốn giảm cân nhưng không thích ăn kiêng quá khắt khe.

Người bận rộn, ít thời gian nấu nướng.

Người mới bắt đầu xây dựng chế độ ăn lành mạnh.

Người thường xuyên ăn ngoài và muốn tự chuẩn bị bữa ăn đơn giản tại nhà.

Chỉ cần chuẩn bị sẵn rau, nguồn đạm và một phần tinh bột, cho tất cả vào xửng hấp là đã có một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng.

Muốn giảm mỡ hiệu quả vẫn cần lưu ý điều này

Dù hấp là phương pháp chế biến lành mạnh, điều đó không có nghĩa bạn có thể ăn bao nhiêu cũng được.

Nếu khẩu phần quá lớn hoặc sử dụng nhiều thực phẩm chế biến sẵn, xúc xích, thịt nguội hay các loại sốt nhiều đường, lượng calo vẫn có thể vượt quá nhu cầu, khiến việc giảm cân không đạt hiệu quả.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo mỗi bữa ăn nên đảm bảo đủ protein, chất xơ và tinh bột hợp lý, đồng thời kết hợp vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và uống đủ nước. Đây mới là những yếu tố quyết định giúp giảm mỡ bền vững và hạn chế tăng cân trở lại.

Điều quan trọng nhất không phải là chạy theo một phương pháp "giảm cân thần tốc", mà là lựa chọn cách ăn có thể duy trì lâu dài và phù hợp với lối sống của bản thân.