Bác sĩ Lương Trình Siêu - Phó Giám đốc Bệnh viện quản lý sức khỏe Bắc Đầu (thành phố Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc) đã chia sẻ trường hợp bệnh nhân là người đàn ông 35 tuổi có thói quen sau mỗi bữa trưa thường uống một cốc đồ uống có đường.

Kết quả, ngoài việc cân nặng tăng nhanh, kết quả kiểm tra sức khoẻ cho thấy gan của người đàn ông gần như trắng xoá vì mắc gan nhiễm mỡ nặng.

Ảnh minh hoạ.

Bác sĩ cảnh báo trong tương lai, người đàn ông sẽ có nguy cơ mắc thêm các chứng như: cao huyết áp, bệnh tim, đột quỵ... cao hơn người bình thường nếu không điều chỉnh thói quen ăn uống, sinh hoạt thường ngày.

Gan nhiễm mỡ đã trở thành thủ phạm chính gây ra các bệnh gan mãn tính, về lâu dài không chỉ gây tổn thương gan mà còn gây viêm, xơ gan và thậm chí dẫn đến ung thư gan.

Bác sĩ Lương Trình Siêu giải thích, sự hình thành của gan nhiễm mỡ có liên quan chặt chẽ đến việc tiêu thụ quá nhiều sản phẩm chứa đường, tinh bột tinh chế, rượu bia và đặc biệt trong những đồ uống có đường thường chứa hàm lượng fructose cao. Nếu sử dụng quá nhiều trong thời gian dài sẽ tạo gánh nặng, ảnh hưởng tới chức năng gan.

Ảnh minh hoạ.

Những thói quen có thể tăng nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ bao gồm:

- Ăn uống không đúng giờ giấc

- Người có chế độ ăn nhiều chất béo hoặc đồ ăn dầu mỡ, đồ ăn cay nóng, đồ ăn nhiều đường

- Uống nhiều rượu bia

- Kiểm soát cân nặng không hợp lý dẫn đến tình trạng thừa cân, béo phì

- Người có lối sống tĩnh tại, lười vận động, lạm dụng chất kích thích

- Giảm cân quá mức hoặc suy dinh dưỡng.

Khi gan bị nhiễm mỡ, gan của bạn sẽ bị tổn thương và không đào thải được chất độc ra ngoài, không sản xuất mật cho hệ tiêu hóa. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm bệnh gan nhiễm mỡ, sức khỏe của người bệnh có thể bị ảnh hưởng, thậm chí có nguy cơ tử vong.

Biểu hiện gan nhiễm mỡ được chia theo 3 cấp độ từ nặng đến nhẹ:

Gan nhiễm mỡ độ 1: Là giai đoạn nhẹ và được xem là lành tính, lượng mỡ trong gan ở giai đoạn này thường dao động từ 5-10%. Ở giai đoạn này, bệnh thường không có biểu hiện gì hoặc một số trường hợp gan hơi to ra (không đáng kể). Hầu hết bệnh nhân gan nhiễm mỡ giai đoạn 1 được phát hiện thông qua khám sức khỏe hoặc khám một số bệnh lý khác.

Gan nhiễm mỡ độ 2: Lúc này lượng mỡ trong gan tăng lên khoảng 10-25%. Ở giai đoạn này, người bệnh có những biểu hiện như ăn không ngon hoặc chán ăn, cảm thấy mệt mỏi không rõ lý do, rối loạn tiêu hóa (đầy bụng, buồn nôn, khó tiêu…). Tuy nhiên, người bệnh thường chủ quan bỏ qua các dấu hiệu này hoặc nhầm lẫn với các bệnh lý khác.

Gan nhiễm mỡ độ 3: Đây là giai đoạn bệnh nặng nhất, lượng mỡ trong gan lúc này tăng cao hơn 25%. Lúc này người bệnh có những biểu hiện rất rõ rệt như: vàng mắt, vàng da, ngứa da, đau tức bụng bên phải (phía hạ sườn), chán ăn, mệt mỏi và sụt cân nhanh. Một số người có thể gặp tình trạng phù nề, cổ trướng bụng, xuất huyết tiêu hóa…

Nếu người bệnh gan nhiễm mỡ độ 2 không được điều trị đúng cách sẽ nhanh chóng chuyển sang giai đoạn 3. Ở giai đoạn 2, nếu người bệnh không được điều trị sẽ khiến gan bị xơ hóa, mô sẹo mở rộng thay thế hết các mô khỏe mạnh. Giai đoạn 3 người bệnh sẽ nhanh chóng gặp các biến chứng dẫn đến xơ gan hoặc ung thư gan.

Nếu người bệnh phát hiện sớm được tình trạng gan nhiễm mỡ (giai đoạn 1) thì có thể điều trị khỏi bệnh. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc trị cho căn bệnh gan nhiễm mỡ, chủ yếu người bệnh sẽ dùng các phương pháp làm hạn chế triệu chứng của bệnh. Điều trị gan nhiễm mỡ cần có thời gian và tuân thủ theo đúng chỉ định của bác sĩ. Ngoài ra, người bệnh cũng cần thay đổi các thói quen để có một lối sống khoa học bằng cách:

- Nếu gặp tình trạng thừa cân, béo phì cần giảm cân, duy trì cân nặng hợp lý

- Không sử dụng các chất kích thích như rượu bia, đồ uống có cồn, thuốc lá

- Tập luyện thể dục thể thao thường xuyên và lựa chọn các bộ môn phù hợp với thể trạng

- Có chế độ ăn giàu dinh dưỡng bằng cách bổ sung nhiều rau củ quả, trái cây tươi. Hạn chế các loại thịt đỏ thay vào đó dùng các loại thịt giàu protein như: thịt cá, thịt gà. Hạn chế đồ ăn nhiều gia vị, dầu mỡ, đồ ăn cay nóng…

- Hạn chế các thói quen không tốt cho gan như: ngủ không đủ giấc, thức khuya, căng thẳng…

(t/h)