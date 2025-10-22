Câu chuyện của một bác sĩ chuyên khoa gan người Nhật Bản đang gây chú ý: chỉ nhờ thay cơm bằng trứng gà, ông không chỉ giảm 21kg trong 2 năm mà còn hết gan nhiễm mỡ, cải thiện tim mạch và bệnh gout, tất cả mà không cần nhịn ăn.

Bác sĩ Kawanishi Teruaki, công tác tại một phòng khám chuyên về gan ở Nhật Bản, từng nặng tới 128kg. Dù từng là vận động viên judo, nhưng sau khi bận rộn với công việc và học hành, ông bỏ tập luyện, tăng cân mất kiểm soát, chỉ số chức năng gan từ mức bình thường (dưới 30) đã vọt lên 60-80, báo động nguy cơ tiến triển thành xơ gan hoặc ung thư gan.

Sau cú sốc sức khỏe, bác sĩ Kawanishi quyết tâm “cải tổ” lại chế độ ăn của mình. Ông loại bỏ hoàn toàn tinh bột, tức là không ăn cơm, mì, bánh mì hay các món chứa bột, và thay thế bằng trứng gà. Các món ăn khác vẫn giữ nguyên, chỉ cần thay tinh bột bằng trứng là đủ. Điều khiến ông ngạc nhiên là cảm giác no kéo dài, không thèm ăn vặt giữa các bữa, và năng lượng vẫn dồi dào.

Sau 2 năm kiên trì, cân nặng của ông giảm từ 128kg xuống còn 107kg, gan nhiễm mỡ biến mất, chỉ số gan trở về bình thường, tim đập ổn định, bệnh gout cũng giảm rõ rệt.

Các chuyên gia quốc tế như Tiến sĩ Osama Hamdy (Đại học Harvard, Mỹ) cũng cho rằng trứng là nguồn protein “vàng”, ít calo, giàu vitamin và khoáng chất, giúp tăng trao đổi chất, hỗ trợ giảm mỡ và tăng cơ. Đặc biệt, protein trong trứng tiêu hóa chậm, giúp no lâu, giảm cảm giác thèm ăn, yếu tố cực kỳ quan trọng khi giảm cân.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên tuyệt đối bắt chước cách làm của bác sĩ Kawanishi. Theo chuyên gia dinh dưỡng Vương Mẫn Ninh (Đài Loan, Trung Quốc), tinh bột là nguồn năng lượng chính giúp cơ thể hoạt động bình thường. Một phụ nữ làm việc văn phòng cần trung bình 1.800 kcal/ngày. Nếu ăn quá ít, dễ gặp tình trạng mệt mỏi, mất ngủ, rụng tóc, lạnh tay chân, dễ cáu gắt.

Bà Vương Mẫn Ninh khuyên: "Người muốn áp dụng chế độ ăn kiểu ‘trứng giảm cân’ nên bổ sung 1-2 phần tinh bột tốt, ít đường (low GI) như cơm gạo lứt, bánh mì nguyên cám hoặc khoai luộc. Mỗi bữa khoảng 1 bát nhỏ là vừa đủ để giữ cân bằng dinh dưỡng”.

Gợi ý thực đơn “trứng giảm cân”

Giảm cân không có nghĩa là phải ăn uống khổ sở. Nếu chỉ ăn trứng luộc mỗi ngày, chắc chắn ai cũng bỏ cuộc sớm. Dưới đây là hai món trứng dễ làm, ngon miệng và ít calo mà bác sĩ Nhật thường áp dụng:

- Trứng hấp rau củ: Đánh trứng với cà rốt, bông cải và nấm, hấp chín. Vừa ngon, vừa bổ sung chất xơ.

- Trứng ốp la với bơ và salad: Trứng rán chín tới, ăn kèm salad rau trộn và bơ, giúp no lâu, giàu chất béo tốt.

Nguồn và ảnh: HK01