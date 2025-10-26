Mới đây, mạng xã hội không khỏi xuýt xoa trước loạt hình trong buổi tiệc sinh nhật được chồng doanh nhân tổ chức hoành tráng cho ca sĩ Bảo Thy. Giữa không gian lung linh, ca sĩ "Công chúa bong bóng" năm nào vẫn khiến mọi người ngẩn ngơ với làn da trắng muốt, mịn màng, rạng rỡ như sương mai. Ở tuổi 36 và sau khi sinh con, nhan sắc của cô vẫn khiến khán giả trầm trồ, một vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống.

Thế nhưng, ít ai biết rằng sau sinh, Bảo Thy từng đối mặt với làn da xỉn màu, nám nhẹ và khô ráp do thay đổi nội tiết tố sau sinh. Và hành trình lấy lại làn da trắng mịn "chuẩn thương hiệu Bảo Thy" chính là nhờ sự kiên trì kết hợp giữa chăm sóc da công nghệ cao và chăm sóc tại nhà khoa học.

Tắm trắng body bằng công nghệ Max Steam

Bảo Thy không chọn cách tắm trắng cấp tốc, mà ưu tiên tắm trắng Max Steam, công nghệ làm trắng da thế hệ mới được ưa chuộng tại nhiều spa cao cấp.

Phương pháp này hoạt động dựa trên cơ chế xông hơi vi nhiệt kết hợp tinh chất dưỡng trắng được chiết xuất từ vitamin C, niacinamide và glutathione. Nhiệt vi mô giúp mở lỗ chân lông, thúc đẩy hấp thụ dưỡng chất sâu vào lớp hạ bì, đồng thời kích thích tuần hoàn máu dưới da.

So với tắm trắng thông thường, Max Steam an toàn hơn vì không bào mòn da, không gây khô bong hay kích ứng. Sau liệu trình, làn da trở nên sáng mịn tự nhiên, đều màu và đàn hồi tốt hơn. Đây chính là lý do giúp làn da toàn thân của Bảo Thy luôn rạng rỡ, dù cô thường xuyên diện váy ngắn, áo hở vai vẫn toát lên vẻ mềm mượt "trắng như sương".

Trị nám, nếp nhăn sau sinh bằng Laser Pico Pro

Sau sinh, nội tiết tố thay đổi khiến da dễ xuất hiện nám mảng, sạm da và nếp nhăn vùng mắt, khóe miệng. Thay vì dùng kem lột tẩy, Bảo Thy chọn công nghệ Laser Pico Pro, dòng laser thế hệ mới của Mỹ, được FDA chứng nhận an toàn.

Công nghệ này sử dụng xung cực ngắn (tính bằng pico giây) để phá vỡ hắc sắc tố melanin, kích thích tăng sinh collagen và elastin tự nhiên, giúp làn da sáng khỏe từ bên trong.

Ưu điểm nổi bật của Pico Pro là không gây đau rát, không cần nghỉ dưỡng, da hồi phục nhanh và hiệu quả duy trì lâu dài. Nhờ đó, Bảo Thy có thể vừa chăm con, vừa duy trì lịch làm đẹp đều đặn mà không ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Các chuyên gia da liễu cũng khẳng định, đây là liệu pháp vàng cho phụ nữ sau sinh muốn làm mờ nám, giảm nếp nhăn và lấy lại độ căng mướt mà không cần can thiệp xâm lấn.

Làm trắng da mặt bằng Lift White Extra

Để gương mặt luôn rạng rỡ, Bảo Thy lựa chọn liệu trình Lift White Extra, sự kết hợp giữa công nghệ ánh sáng quang học và serum peptide chuyên biệt. Liệu trình này giúp loại bỏ lớp sừng xỉn màu, đồng thời kích hoạt quá trình tái tạo tế bào mới, mang lại làn da trắng hồng, căng bóng như phủ sương.

Không chỉ làm trắng, Lift White Extra còn giúp nâng cơ, làm săn da mặt, đặc biệt hiệu quả với phụ nữ sau sinh có dấu hiệu chùng nhão da. Nhờ vậy, Bảo Thy luôn giữ được gương mặt V-line tự nhiên, làn da mịn màng và sáng khỏe mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Từ "Công chúa bong bóng" ngọt ngào năm nào đến người mẹ một con rạng rỡ hôm nay, Bảo Thy là minh chứng rằng: phụ nữ sau sinh hoàn toàn có thể lấy lại làn da trắng mịn, tươi trẻ như thuở đôi mươi, nếu biết lựa chọn phương pháp chăm sóc đúng và an toàn.

Làn da không chỉ là vẻ đẹp bề ngoài, mà còn là cách phụ nữ thể hiện tình yêu với chính mình, như cách Bảo Thy đã và đang làm, dịu dàng mà kiên định, để luôn tỏa sáng ở bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời.

(Nguồn ảnh: Internet)