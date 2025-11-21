Người đàn ông 35 tuổi bị ung thư đại trực tràng bật khóc khi nghe bác sĩ chỉ dấu hiệu, hóa ra thói quen đi vệ sinh đã cảnh báo anh ấy

Tiểu Lý năm nay 35 tuổi (Bắc Kinh, Trung Quốc). Anh phải chăm sóc cha mẹ già và nuôi con nhỏ. Để kiếm tiền nuôi gia đình, ngoài công việc chính, anh còn chạy xe mỗi tối. Có những lúc bận rộn, anh thường không có thời gian ăn uống. Kết quả là dạ dày của anh luôn không được tốt. Đây là một vấn đề mãn tính, vì vậy anh chưa bao giờ đi khám sức khỏe định kỳ hay điều trị. Cho đến đầu năm nay, cơn đau dạ dày của anh ngày càng thường xuyên hơn, mỗi lần đi đại tiện đều thấy máu. Lúc này, anh mới nghĩ đến việc đi bệnh viện kiểm tra.

Chẩn đoán là ung thư đại trực tràng và bệnh đã ở giai đoạn cuối. Từ khi bắt đầu điều trị, bệnh nhân đã trải qua hàng chục đợt hóa trị, ngày nào cũng phải chịu đựng những cơn đau dữ dội. Tiền tiết kiệm của gia đình dần cạn kiệt, bố mẹ phải vay mượn họ hàng ở quê để xoay xở.

Tuy nhiên, căn bệnh ung thư dường như vẫn chưa muốn buông tha người đàn ông bất hạnh này. Trong lần khám sức khỏe gần đây nhất, bác sĩ cho biết ung thư đã di căn và không còn phù hợp để phẫu thuật nữa.

Anh ấy chìm trong tuyệt vọng sâu sắc, không hiểu tại sao mình, mới chỉ 35 tuổi, lại mắc bệnh ung thư trực tràng.

Ung thư đại trực tràng thường được chẩn đoán ở giai đoạn tiến triển và có 4 bất thường dễ bị bỏ qua

Mặc dù ung thư đại trực tràng cũng là một khối u ác tính, nhưng tỷ lệ chữa khỏi tương đối cao nếu được can thiệp sớm và tỷ lệ sống sót sau 5 năm thậm chí có thể đạt tới hơn 90%. Đáng tiếc là hầu hết bệnh nhân khi được chẩn đoán đều đã ở giai đoạn giữa hoặc giai đoạn cuối.

Điều đáng chú ý là ung thư đại trực tràng đang có xu hướng xuất hiện ở độ tuổi trẻ hơn. Thống kê cho thấy, tỷ lệ chẩn đoán ở bệnh nhân trẻ bị ung thư trực tràng ngày càng tăng.

Vì vậy, đừng cho rằng bạn sẽ không bị ung thư chỉ vì còn trẻ. Thực tế, 90% trường hợp ung thư đại trực tràng là lẻ tẻ và có liên quan chặt chẽ đến lối sống cá nhân, đặc biệt là những người ngồi nhiều, hút thuốc, uống rượu bia và có chế độ ăn uống không lành mạnh. Những tác hại lâu dài này có thể dễ dàng dẫn đến ung thư trực tràng.

Do đó, việc phát hiện sớm là rất quan trọng, đặc biệt là đối với 4 thói quen đại tiện sau đây, cần được chú ý nghiêm túc:

1. Đi tiêu không hết

Khi khối u xuất hiện trong ruột ở giai đoạn đầu, niêm mạc ruột có thể nhạy cảm với dị vật và nhầm lẫn chúng với phân, gửi tín hiệu đi đại tiện thường xuyên. Nếu thường xuyên cảm thấy không thể đi đại tiện hết mà vẫn muốn đi đại tiện sau khi đại tiện, bạn nên cảnh giác với khả năng đó có thể là dấu hiệu sớm của ung thư đại trực tràng.

2. Phân trở nên mỏng hơn

Phân bình thường có hình trụ, độ dày vừa phải. Nếu phân mỏng và dài, hoặc có rãnh hoặc dải phẳng, có thể là do hình dạng phân bất thường do khối u gây ra.

3. Có máu trong phân

Mặc dù bệnh trĩ và các bệnh lý khác cũng có thể gây chảy máu trực tràng, nhưng chảy máu trực tràng do ung thư đại trực tràng thường có màu đỏ tươi hoặc đỏ sẫm, lẫn vào phân thay vì bám trên bề mặt, và có cảm giác giống như chất nhầy. Tình trạng này cũng cần được lưu ý nghiêm túc.

4. Thay đổi thói quen đại tiện

Tần suất đại tiện bình thường nên ổn định, một lần một ngày, hoặc có thể 2-3 lần một ngày. Nếu thói quen đại tiện đột nhiên thay đổi mà không có lý do, chẳng hạn như tần suất đại tiện, hoặc nếu tiêu chảy và táo bón xen kẽ trong hơn 3 tuần, bạn nên lưu ý nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Trong trường hợp nào polyp ruột có thể trở thành ung thư?

Nếu bạn hiểu về quá trình tiến triển của ung thư đại trực tràng, bạn sẽ quen thuộc với polyp ruột. Một số người có thể thắc mắc, tại sao polyp lại phát triển trong ruột khỏe mạnh?

Các chuyên gia giải thích rằng polyp ruột thực chất là những khối u nhỏ bất thường trên niêm mạc ruột. Trên lâm sàng, 80-90% bệnh nhân ung thư trực tràng có polyp ruột ở giai đoạn sớm. Polyp ruột là sản phẩm của tổn thương niêm mạc ruột dưới tác động kích thích viêm liên tục. Trong hầu hết các trường hợp, polyp ruột là tổn thương lành tính, nhưng nếu kết hợp với thói quen sinh hoạt không lành mạnh, nguy cơ đột biến tế bào polyp sẽ tăng lên.

Đặc biệt, những thói quen ăn uống không lành mạnh dễ bị bỏ qua nhất thường là những yếu tố quan trọng góp phần vào quá trình chuyển đổi polyp thành ung thư. 3 loại thực phẩm có nguy cơ cao sau đây nên được hạn chế ăn, bất kể bạn có yêu thích chúng đến đâu:

Thực phẩm nhiều chất béo

Tiêu thụ quá nhiều chất béo có thể ảnh hưởng đến mức cholesterol và làm tăng nguy cơ béo phì. Thực phẩm giàu chất béo cũng là nguyên nhân chính gây viêm ruột, và nhiều polyp có liên quan đến chế độ ăn nhiều chất béo.

Thịt chế biến

Những loại thịt này thường chứa hàm lượng nitrit và nitrosamine cao, nếu tiêu thụ lâu dài có thể làm tăng nguy cơ mắc polyp ruột.

Thực phẩm có nhiều đường

Tiêu thụ quá nhiều đường cũng có thể phá vỡ sức khỏe hệ vi khuẩn đường ruột, đặc biệt là chế độ ăn nhiều đường trong thời gian dài, có thể làm tăng nguy cơ viêm ruột, thậm chí có thể gây ra polyp trong những trường hợp nghiêm trọng.

Sàng lọc là chìa khóa để xoay chuyển tình thế

Vì các triệu chứng ung thư đại trực tràng thường khó phát hiện nếu không có thiết bị chuyên dụng, nên việc tầm soát sớm là vô cùng quan trọng. Các nghiên cứu phát hiện, những người thường xuyên nội soi đại tràng có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng thấp hơn 56%, nguy cơ tử vong do ung thư thấp hơn 57% so với những người không nội soi đại tràng.

Tạp chí uy tín The Lancet cũng đã công bố nghiên cứu có liên quan, trong đó khảo sát 170.000 người cho thấy nội soi đại tràng có thể giảm 30% nguy cơ ung thư trực tràng trong 17 năm tới.

Các chuyên gia cho rằng nội soi đại tràng có ý nghĩa rất lớn trong việc chẩn đoán các bệnh lý đường ruột và khuyến cáo những người từ 45 tuổi trở lên nên nội soi dạ dày và đại tràng. Ngay cả khi không có tiền sử gia đình liên quan, tốt nhất nên nội soi đại tràng 5 năm một lần.

Những người có nguy cơ cao và có tiền sử gia đình mắc bệnh này lý tưởng nhất nên bắt đầu sàng lọc nội soi đại tràng thường xuyên từ năm 25 tuổi. Nếu phát hiện polyp ruột, nên sàng lọc thường xuyên hơn, lý tưởng nhất là 3 năm một lần.

Ung thư đại trực tràng là một vấn đề nghiêm trọng. Bên cạnh việc khám sức khỏe định kỳ và phòng ngừa, việc điều chỉnh thói quen sinh hoạt, duy trì tập thể dục đều đặn, giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa và tránh nguy cơ mắc các bệnh lý đường tiêu hóa cũng rất quan trọng.

