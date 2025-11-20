10 loại quả giàu collagen càng ăn tóc càng chắc khỏe và dày mượt

Một mái tóc khỏe mạnh đòi hỏi sự cung cấp đầy đủ vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa. Dù trái cây không thể giải quyết mọi vấn đề về tóc, tuy nhiên việc bổ sung đa dạng các loại trái cây vào chế độ ăn uống sẽ giúp ngăn ngừa thiếu hụt dinh dưỡng, đồng thời hỗ trợ tóc phát triển tốt hơn.

Để duy trì mái tóc chắc khỏe và tiếp tục phát triển, cơ thể cần được cung cấp đầy đủ các loại vitamin, khoáng chất cùng chất chống oxy hóa. Mặc dù trái cây không thể giải quyết triệt để mọi vấn đề về tóc, nhưng việc bổ sung đa dạng các loại trái cây vào chế độ ăn uống sẽ phòng tránh được tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng - nguyên nhân dẫn đến tóc mỏng hoặc chậm mọc. Những loại trái cây đó là:

Táo

Một nghiên cứu vào năm 2018 chỉ ra bằng chứng mạnh mẽ, giống táo Annurca (miền Nam nước Ý) có khả năng hỗ trợ mọc tóc. Loại táo này chứa procyanidin B2, một chất chống oxy hóa giúp:

- Thúc đẩy sản sinh keratin, loại protein tạo nên sợi tóc.

- Giữ cho tóc luôn chắc khỏe và dày mượt.

- Giúp tóc duy trì lâu hơn trong giai đoạn tăng trưởng.

Tại sao chất chống oxy hóa lại quan trọng? Bởi chúng bảo vệ nang tóc khỏi những tác hại của quá trình oxy hóa, hậu quả từ lão hóa, thay đổi nội tiết tố hoặc ô nhiễm môi trường. Nếu không được bảo vệ, các nang tóc sẽ yếu đi, dễ gãy rụng, mỏng và chu kỳ phát triển của tóc cũng bị rút ngắn.

Quả mọng

Các loại quả mọng (berries) như dâu tây, việt quất giàu chất chống oxy hóa (anthocyanins, flavonoids, polyphenols), vitamin C và folate (dâu tây là nguồn folate dồi dào). Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành collagen, protein giúp các sợi tóc luôn chắc khỏe. Ngoài ra, vitamin C còn hỗ trợ hấp thu sắt, từ đó tăng cường tuần hoàn máu và oxy đến chân tóc.

Khi kết hợp lại, các dưỡng chất trong berries sẽ:

- Giúp tóc duy trì lâu hơn trong giai đoạn tăng trưởng.

- Giảm gãy rụng và mỏng tóc.

- Hạn chế tình trạng rụng tóc do thiếu sắt.

Bơ

Quả bơ chứa nhiều hợp chất tốt cho tóc như:

Axit amin (cysteine và proline): Đây là "nguyên liệu" để sản sinh protein cho tóc. Axit amin trong bơ giúp xây dựng keratin và collagen quanh chân tóc.

Vitamin nhóm B (folate, acid pantothenic): Hỗ trợ nang tóc trong giai đoạn tăng trưởng, đồng thời giúp cơ thể tổng hợp keratin.

Chất béo tốt (axit oleic): Dưỡng ẩm cho da đầu và tăng khả năng hấp thu vitamin.

Vitamin E: Hoạt động như một chất chống oxy hóa, bảo vệ tóc trước tác động xấu từ môi trường.

Bạn có thể ăn bơ tươi hoặc dùng làm mặt nạ dưỡng tóc và da đầu để bổ sung dưỡng chất trực tiếp.

Ổi

Ổi là loại trái cây nhiệt đới với lớp vỏ xanh hoặc vàng, ruột hồng hoặc trắng chứa nhiều hạt nhỏ ăn được. Ổi có hàm lượng vitamin C cao gấp gần 5 lần cam. Vitamin C hỗ trợ tạo collagen, tăng hấp thu sắt, giảm nguy cơ gãy rụng và rụng tóc do thiếu sắt (telogen effluvium).

Ngoài ra, ổi còn chứa các chất chống oxy hóa như beta-carotene, lycopene (tạo màu hồng cho ổi), quercetin và rutin. Bạn có thể ăn cả vỏ, ruột và hạt, hoặc cắt lát như táo. Một số người còn dùng lá ổi để gội đầu hoặc làm mặt nạ ủ tóc.

Kiwi và đu đủ

Kiwi cung cấp nhiều hợp chất tốt cho tóc:

Chất chống oxy hóa: Beta-carotene, lutein, polyphenols giúp bảo vệ tóc khỏi oxy hóa.

Folate: Kiwi vàng và xanh đều giàu folate, giúp tạo tế bào tóc mới.

Vitamin C: Kiwi chứa lượng vitamin C dồi dào hơn cam, hỗ trợ tạo collagen, hấp thu sắt, làm chắc sợi tóc, tăng tuần hoàn máu và giảm rụng tóc.

Đu đủ (papaya) vượt trội về dưỡng chất cho tóc nhờ:

Chất chống oxy hóa (lycopene, quercetin, rutin).

Beta carotene (tạo màu vàng hoặc cam cho đu đủ).

Folate (vitamin B9).

Enzyme papain đặc trưng.

Vitamin A và C.

Đu đủ là một trong những loại trái cây giàu folate nhất. Folate giúp cơ thể tạo tế bào tóc mới, thúc đẩy mọc tóc và giảm rụng. Vitamin A giúp da đầu tiết dầu tự nhiên, giữ ẩm. Cơ thể còn có thể chuyển hóa beta carotene thành vitamin A khi cần thiết. Enzyme papain trong đu đủ phát huy hiệu quả tốt nhất khi dùng ngoài da đầu, giúp loại bỏ tế bào chết, dầu thừa, từ đó làm sạch da đầu, thông thoáng nang tóc, tạo điều kiện cho tóc phát triển dày và khỏe hơn.

Trái cây có múi, lựu, chuối và măng cụt

Các loại trái cây có múi như cam, chanh, bưởi nổi bật với lượng folate và vitamin C cao. Những dưỡng chất này hỗ trợ mọc tóc nhờ vào:

Folate thúc đẩy sự phát triển tóc mới.

Vitamin C giúp tạo collagen, giữ tóc chắc khỏe.

Vitamin C tăng khả năng hấp thu sắt, giảm nguy cơ rụng tóc.

Vitamin C còn là chất chống oxy hóa, bảo vệ nang tóc khỏi các tác nhân gây hại.

Lựu là loại quả có lớp vỏ đỏ, chứa các hạt (arils) có thể ăn trực tiếp hoặc thêm vào salad, sữa chua. Lựu rất giàu chất chống oxy hóa như anthocyanins (tạo màu đỏ cho lựu), ellagitannins, punicalagins. Các hợp chất này hỗ trợ tóc duy trì lâu hơn trong giai đoạn tăng trưởng, giảm hư tổn liên quan đến tóc mỏng, đồng thời tăng tuần hoàn máu đến da đầu và nang tóc.

Chuối cung cấp một lượng biotin nhỏ - loại vitamin giúp cơ thể tổng hợp keratin. Nếu thiếu biotin, tóc sẽ dễ mỏng và rụng. Dù các thực phẩm như trứng hay gan bò chứa nhiều biotin hơn, việc bổ sung chuối vào khẩu phần ăn vẫn rất có ích và dễ thực hiện.

Măng cụt có lớp vỏ tím đậm, bên trong là các múi trắng giàu chất chống oxy hóa xanthone. Xanthone có khả năng chống viêm, làm dịu da đầu và bảo vệ tóc trước tác hại từ môi trường. Vì măng cụt có nguồn gốc ở Đông Nam Á, bạn có thể dễ dàng tìm thấy loại quả này ở dạng đông lạnh hoặc bột để thêm vào sinh tố.

Trái cây có thực sự giúp tóc mọc nhanh hơn?

Trái cây không phải là "thần dược" chữa rụng tóc. Tuy nhiên, việc bổ sung 2 đến 3 khẩu phần trái cây đa dạng mỗi ngày sẽ cung cấp đủ dưỡng chất giúp tóc duy trì lâu hơn trong chu kỳ phát triển.

Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên thực phẩm tươi thay vì sử dụng thực phẩm chức năng, trừ khi bạn được xác nhận có thiếu hụt dinh dưỡng. Việc lạm dụng thực phẩm chức năng, nhất là vitamin A, có thể gây rụng tóc.

Bạn nên chọn trái cây tươi hoặc đông lạnh bất cứ khi nào có thể. Trái cây sấy khô hoặc ép nước thường chứa nhiều đường hơn, còn trái cây nấu quá kỹ sẽ làm mất đi các dưỡng chất quan trọng.

Bao lâu thì thấy hiệu quả?

Tóc mọc rất chậm, trung bình chỉ hơn 1cm mỗi tháng. Vì vậy, bạn cần kiên nhẫn 3 - 6 tháng mới có thể nhận thấy sự thay đổi. Nếu tình trạng tóc không cải thiện dù đã thay đổi chế độ ăn, hoặc xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi, kích ứng da đầu, thay đổi chu kỳ kinh nguyệt, bạn cần đến gặp chuyên gia y tế để kiểm tra nguyên nhân tiềm ẩn về di truyền hoặc bệnh lý.

