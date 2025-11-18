Người đàn ông 30 tuổi bị đột quỵ khi đang tắm: Có 5 lưu ý khi tắm trời lạnh cần ghi nhớ tránh gặp họa

Theo tờ Daily Mail, Liam Rudd, đến từ Guildford, Anh, vừa mới chuyển đến Gold Coast , Úc thì bất ngờ ngã quỵ trong phòng tắm. May mắn thay, bạn gái anh, Stella Slinger Thompson, đã phát hiện anh nằm trên sàn và ngay lập tức gọi xe cấp cứu.

Sau khi được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán Rudd bị đột quỵ do liệt nửa người bên trái, cần phẫu thuật khẩn cấp để loại bỏ cục máu đông trong não. Ca phẫu thuật kéo dài 6 giờ, trong đó các bác sĩ đã mở hộp sọ của anh để giảm áp lực nội sọ. Tuy nhiên, một cục máu đông nguy cơ cao khác đã được phát hiện trong quá trình phẫu thuật, và anh được gây mê trong 3 ngày trước khi được đánh thức để thực hiện ca phẫu thuật phức tạp này. Mặc dù tạm thời qua khỏi nguy hiểm, anh vẫn thiếu khả năng vận động ở nửa người bên trái và sẽ cần ít nhất một năm rưỡi phục hồi chức năng để hồi phục.

Trường hợp này đã thu hút sự chú ý, với các bác sĩ cảnh báo về sự gia tăng nhanh chóng các ca đột quỵ ở những người dưới 40 tuổi. Các báo cáo cho thấy trong 20 năm qua, tỷ lệ đột quỵ ở nam giới dưới 39 tuổi tại Anh đã tăng gần 1/4, trong khi tỷ lệ này ở phụ nữ cùng độ tuổi chỉ tăng 1%. Dữ liệu cũng cho thấy, tỷ lệ đột quỵ ở bệnh nhân từ 50 đến 59 tuổi đã tăng 55% trong 20 năm. Hiện nay, hơn 100.000 người bị đột quỵ ở Anh mỗi năm, tương đương với một người cứ 5 phút lại có một người bị đột quỵ, dẫn đến 38.000 ca tử vong. Đột quỵ đã trở thành nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 tại Anh và là nguyên nhân chính gây ra tình trạng tàn tật.

Tại Việt Nam, tỷ lệ đột quỵ ở người trẻ gần đây cũng gia tăng. Nhất là vào mùa lạnh, việc tắm rửa sai cách có thể gây hậu quả đáng tiếc. Các chuyên gia khuyên cáo người dân khi tắm trong thời tiết lạnh, hãy lưu ý 5 điểm:

1. Chú ý thứ tự tắm đúng cách

Khi tắm, chú ý không gội đầu trước tắm mà nên làm ngược lại để ngăn ngừa các vấn đề về não. Nguyên nhân bởi thời tiết lạnh làm huyết áp thay đổi rất nhiều trước và sau khi tắm, dễ gây đột quỵ.

Cách tắm thông thường sẽ là rửa mặt trước, sau đó xả sạch cơ thể và cuối cùng là gội đầu. Trình tự này có thể giảm thiểu tình trạng khó chịu về tim mạch và mạch máu não, đồng thời ngăn ngừa lưu lượng máu kém. Nó cũng phù hợp với những người có bệnh lý tiềm ẩn như đau tim, đột quỵ.

2. Nhiệt độ nước tắm không nên quá cao

Khi cơ thể lạnh, các mạch máu sẽ co lại, huyết áp sẽ tăng lên. Khi bạn vào phòng tắm và bắt đầu tắm, nhiệt độ cơ thể sẽ tăng lên nhanh chóng, huyết áp sẽ cao hơn khi cơ thể đã quen. Khi nhiệt độ nước tăng lên, huyết áp của bạn sẽ bắt đầu giảm, rất dễ gây đột quỵ.

Hãy nhớ nước tắm cần ấm chứ không nóng. Nhiệt độ của nước tắm có thể dựa trên nhiệt độ cơ thể. Nếu là mùa hè, có thể thấp hơn nhiệt độ cơ thể. Nếu là mùa đông có thể cao hơn nhiệt độ cơ thể một chút, trong khoảng 38-40 độ C. Tất nhiên tiêu chuẩn này không phải tuyệt đối, chỉ phù hợp với số đông.

Ngay cả khi bạn cho rằng mình khỏe mạnh thì khi đã ngoài 40 tuổi, điều quan trọng là phải giữ nhiệt độ phòng tắm ấm khi đi tắm. Đặc biệt trong thời tiết lạnh, tốt nhất nên giữ nhiệt độ phòng tắm ở mức khoảng 25 độ C.

3. Thời gian tắm không nên quá dài

Tốt nhất nên kiểm soát thời gian tắm trong vòng 10-15 phút vào mùa lạnh. Không nên tắm quá 20 phút vì tắm quá lâu sẽ phá hủy sự cân bằng dầu của da, gây khô, nứt nẻ, dễ bị bong tróc, ngứa.

4. Không dùng lực quá mạnh khi tắm

Là cơ quan lớn nhất của cơ thể con người, da là tuyến tự vệ đầu tiên. Nếu da được làm sạch thường xuyên, tuyến bã nhờn sẽ không có thời gian tiết ra đủ dầu, dẫn đến da khô, bong tróc, nứt nẻ, thậm chí có thể làm giảm sức đề kháng của da, gây ra hoặc làm nặng thêm các bệnh về da.

5. Người già, trẻ nhỏ cần hết sức lưu ý

Trẻ em nên tắm 2-3 lần/tuần, vì da trẻ đang phát triển và độ dày chỉ bằng 1/3 so với người lớn. Tắm thường xuyên sẽ khiến da bị khô và ngứa nhiều hơn. Khuyến cáo nhiệt độ nước tắm nên dưới 38 độ, mỗi lần tắm không quá 10 phút. Bạn có thể làm nóng phòng trước khi tắm để tránh bị cảm lạnh.

Người cao tuổi nên tắm mỗi tuần 1 lần, hoặc 2-3 lần trong nửa tháng. Thời gian tắm không quá 5 phút, nhiệt độ nước không quá 40 độ và không nên di chuyển quá nhiều.

Người cao tuổi có bệnh lý nền phải kiểm soát nhiệt độ khi tắm, đồng thời tăng nhiệt độ phòng tắm trước, uống một cốc nước ấm 100ml sau khi tắm, tránh bị ngã và cảm lạnh.