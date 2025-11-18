Ngày càng nhiều người trẻ mắc ung thư đại trực tràng, bác sĩ chỉ đích danh 1 triệu chứng rất hay bị bỏ sót

Cảm giác như ruột chưa được làm trống hoàn toàn sau khi đi vệ sinh là một dấu hiệu cảnh báo rằng bạn có thể có một khối u, theo bác sĩ Yousuf Zafar, một bác sĩ ung thư tiêu hóa tại Mỹ.

Trong một video TikTok gần đây, ông giải thích: “Một triệu chứng không được nói đến đủ nhiều là cảm giác ruột của bạn không hoàn toàn trống rỗng sau khi bạn đi vệ sinh.”

Người ta cho rằng điều này xảy ra vì có một khối u đang thu hẹp hoặc chặn lại không gian mà phân cần để đi qua.

Khối u thường nằm ở trực tràng, đoạn cuối của đại tràng hoặc nằm ở phần dài nhất của đại tràng.

Đại tràng là cơ quan mà cơ thể sử dụng để chuyển hóa thức ăn thành phân — và nếu nó bị tắc nghẽn, nó cũng có thể gây ra nhiều triệu chứng khó chịu.

Theo tổ chức từ thiện Nghiên cứu Ung thư Vương Quốc Anh (Cancer Research UK), những triệu chứng này bao gồm đau, buồn nôn và nôn ra một lượng lớn thức ăn chưa tiêu hóa hoặc dịch trong ruột.

Ảnh minh họa ung thư đại trực tràng

Lời khuyên của bác sĩ Zafar được đưa ra trong bối cảnh số lượng người trẻ tuổi được chẩn đoán mắc căn bệnh này đang gia tăng đáng lo ngại.

Ước tính có hơn 42.000 người Anh được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng, với 17.400 người tử vong vì căn bệnh này mỗi năm.

Một trong những người đã mất vì căn bệnh này là nhà báo người Anh Dame Deborah James, 40 tuổi, người đã rất nỗ lực nâng cao nhận thức về ung thư đại trực tràng. Đáng lo ngại, số liệu cho thấy số ca mắc bệnh ở nhóm tuổi của cô đã tăng gấp đôi trong ba thập kỷ qua.

Dấu hiệu khác của ung thư đại trực tràng

Trong video khác, bác sĩ Zafar chia sẻ thêm các dấu hiệu cảnh báo sớm khác của bệnh, giải thích rằng một số dấu hiệu có thể không gây đau.

Dấu hiệu cảnh báo sớm đầu tiên mà nhiều người đã biết là “máu trong phân hoặc chảy máu trực tràng,” ông nói.

“Tôi không thể nói với bạn đã có bao nhiêu bệnh nhân của tôi nhận thấy máu trong phân suốt nhiều tháng hoặc thậm chí hơn một năm trước khi đến gặp tôi,” ông cảnh báo.

Tiếp theo, ông cho biết cần chú ý đến “đau bụng hoặc co thắt” mà “không tự biến mất”.

Dấu hiệu thứ ba là “sụt cân không rõ nguyên nhân,” đây là một “triệu chứng thực sự quan trọng”.

“Nếu bạn đang sụt cân nhưng không phải vì bạn ăn kiêng hoặc tập thể dục, hãy chú ý đến điều đó,” vị bác sĩ nói.

Dấu hiệu cuối cùng mà ông đề cập là “thiếu máu”, có thể gây mệt mỏi, yếu sức và khó thở.

Bác sĩ Zafar nói: “Nếu bạn bị thiếu máu và không rõ lý do, bạn nên trao đổi với bác sĩ về việc liệu bạn có cần kiểm tra ung thư đại trực tràng hay không.”

Trong lời nhắn cuối, ông kêu gọi: “Hãy nhớ rằng có thể hoàn toàn không có triệu chứng nào. Đây là lý do sàng lọc phù hợp theo độ tuổi là thật sự quan trọng. Nhưng nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào tôi vừa đề cập, hãy nói chuyện với bác sĩ.”

Những triệu chứng khác của ung thư đại trực tràng bao gồm việc cần đi ngoài thường xuyên hơn hoặc ít hơn bình thường và những thay đổi trong phân, chẳng hạn như phân mềm hơn, tiêu chảy hoặc táo bón bất thường, theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS).

(Theo Daily Mail)