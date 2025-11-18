Siêu mẫu huyền thoại thập niên 70 bước sang tuổi 82 vẫn rất thời thượng: Bí quyết "đẹp vượt thời gian" của bà hóa ra rất dễ học

Nổi danh vào thập niên 70, Lauren Hutton từng là gương mặt đại diện cho Revlon và xuất hiện trong nhiều bộ phim như American Gigolo và The Gambler. Bà được biết đến rộng rãi nhờ gu thời trang mang đậm dấu ấn cá nhân và nụ cười đặc trưng với khe răng khuyết.

Ở tuổi 82, Lauren Hutton - siêu mẫu huyền thoại của thập niên 70, ngôi sao gắn liền với những quảng cáo Revlon và các bộ phim như American Gigolo - vẫn xuất hiện đầy phong độ và khí chất trên hàng ghế đầu Tuần lễ Thời trang Milan. Bộ vest tweed nâu, sơ mi cài khuy kín đáo, túi xách đỏ và chiếc mũ xanh đã trở thành minh chứng sống động cho phong cách thời trang không tuổi của bà: tối giản nhưng bản lĩnh, phóng khoáng nhưng tinh tế.

Lauren Hutton luôn được xem là biểu tượng của vẻ đẹp tự nhiên: Nụ cười khe răng đặc trưng, làn da mang dấu vết nắng gió, thần thái tự tin không gượng ép. Nhưng để giữ được vẻ đẹp ấy đến tận tuổi 82, phía sau là cả một triết lý sống - chăm sóc - làm đẹp khác biệt.

Lão hóa tích cực - triết lý làm đẹp của Lauren Hutton

Thay vì chạy theo chủ nghĩa "anti-aging" (chống lão hóa), Lauren Hutton nhấn mạnh yếu tố "age positivity" (lão hóa tích cực). Bà có quan điểm: "Lão hóa không phải kẻ thù. Vấn đề là bạn chọn đối diện với nó bằng sợ hãi hay bằng sự duyên dáng".

Ở tuổi ngoài 80, bà vẫn tiếp tục ký hợp đồng làm mẫu, xuất hiện trong các chiến dịch thời trang lớn và cho biết mình "muốn giương cao lá cờ cho những người phụ nữ trưởng thành", bởi hình ảnh phụ nữ lớn tuổi vẫn quá hiếm hoi trong ngành thời trang - nơi đàn ông có thể già đi một cách kiêu hãnh, nhưng phụ nữ thường bị buộc phải níu kéo sự trẻ trung.

Bí quyết giữ nhan sắc bền bỉ của "siêu mẫu vượt thời gian"

1. Chăm sóc da tối giản nhưng đều đặn

Khác hoàn toàn với thói quen dưỡng da nhiều bước hiện đại, Lauren Hutton trung thành với sự tối giản, bao gồm cả việc rửa mặt nhẹ nhàng bằng xà phòng và nước trong nhiều năm.

Sau tuổi 70 bà mới dùng retinol mỗi tối, kết hợp kem dưỡng "không bóng" để không làm lộ nếp nhăn khi đứng dưới ánh sáng mạnh. Đặc biệt, bà luôn massage và làm ấm kem trước khi thoa - một thói quen giúp tăng hiệu quả dưỡng ẩm.

Bà cũng rất chú trọng phục hồi hàng rào da sau nhiều năm phơi nắng. Lauren từng nói thẳng: "Tôi ước mình dùng kem chống nắng sớm hơn. Ánh nắng để lại dấu ấn rất lâu".

2. Ăn uống cân bằng, tránh kết hợp carbohydrate và đạm

Lauren áp dụng nguyên tắc ăn rất lạ nhưng phù hợp với cơ thể bà, như là: Ăn thịt đi kèm với rau; Ăn carbs (như khoai, ngũ cốc) đi với rau; Tuyệt đối không trộn carbs và protein cùng một bữa.

Bà cho rằng sự kết hợp này khiến mình tăng cân nhanh, còn khi tách riêng, cơ thể tiêu hóa nhẹ nhàng và ổn định hơn.

3. Tập Pilates mỗi ngày, đi bộ thật nhiều

Pilates giúp Lauren giữ dáng, giữ lưng thẳng và giữ tinh thần ổn định. Bà tập khoảng 1 tiếng mỗi ngày, kết hợp đi bộ - bài tập đơn giản nhất nhưng gắn bó với bà suốt hàng chục năm.

4. Uống đủ nước - không bao giờ quên

Lauren cố gắng uống 8 ly nước mỗi ngày để giữ da mềm, mướt và giảm tình trạng khô "kiểu giấy da kế" - hậu quả của nhiều năm phơi nắng mà không chống nắng.

5. Yêu thương và được yêu thương

Lauren nói một trong những "bí quyết trẻ lâu" quan trọng nhất chính là cảm xúc. Với bà, "tình yêu là liều thuốc đẹp nhất". Sự kết nối, những cái ôm, và tinh thần lạc quan giúp bà giữ vẻ ngoài rạng rỡ theo cách mà không loại mỹ phẩm nào thay thế được.

Vẻ đẹp vượt thời gian không đến từ sự hoàn hảo

Nhìn Lauren Hutton ở tuổi 82, người ta không thấy một gương mặt căng bóng không tì vết. Người ta thấy một nụ cười từng trải, làn da có nếp nhăn nhưng ấm áp và một phong thái tự do, tự tin. Có thể nói, ở bà toát lên hình ảnh một người phụ nữ không né tránh tuổi tác, mà biến nó thành nét đẹp.

Lauren Hutton không cố "trẻ hơn tuổi thật". Bà chứng minh rằng vẻ đẹp bền vững đến từ thái độ sống, sự chăm sóc phù hợp và một tinh thần không chịu khuất phục.

Đó là lý do dù đã 82, Lauren Hutton vẫn là biểu tượng của phong cách và là nguồn cảm hứng cho biết bao phụ nữ trên toàn thế giới.

