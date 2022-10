Người dân Nghệ An hối hả dọn dẹp nhà cửa sau khi lũ rút

Sáng 1/10, nước lũ bắt đầu rút, nhiều người dân tại Nghệ An đã tiến hành công tác dọn dẹp nhà cửa sau nhiều ngày nước ngập.

Nước rút để lại nỗi lo

Ghi nhận tại xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, nước lũ tại đã bắt đầu rút dần từ khuya 30/9, tuy nhiên, đường sá, vườn tược của người dân vẫn còn bị nước bao phủ.

Người dân Nghệ An bắt đầu công tác dọn dẹp sau lũ

Nước rút dần, người dân Nghệ An nhanh chóng dọn dẹp sau bão

Chia sẻ với chúng tôi, một người dân xã Quỳnh Trang cho biết, mực nước nơi này thời điểm xả lũ ngập cao hơn 1 mét, nhưng sau 24 giờ, nước bắt đầu rút dần, để lại bùn đất và nhiều thiệt hại đáng kể.

"Nước rút dần nhà tôi cũng bắt đầu dọn dẹp cho bùn ra, trang trại nhà tôi giờ bị mất hết. Nước dâng lên cùng một lúc rất nhanh, không trở tay kịp. Ở đây cũng thiệt hại nhưng không bằng chăn nuôi và rau màu", chị Nguyễn Thị Trúc (xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai) nói.

Cùng cảnh ngộ với bà Trúc, nhiều hộ dân khác tại xã Quỳnh Trang cũng bị thiệt hại nghiêm trọng từ hoa màu, vườn tược đến vật nuôi.

Người dân dọn dẹp sau lũ rút dần

Theo báo cáo nhanh từ Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quốc gia (PCTT&TKCN) các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, có khoảng 121 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 55 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 1.120 hộ phải di dời; 18.828 nhà bị ngập (trong đó: Nghệ An 17.489, Hà Tĩnh 1.339).



Ngoài ra, ảnh hưởng về nông nghiệp thiệt hại 1.661,4ha lúa; 8.146,53ha hoa màu; 2.278,32ha cây công nghiệp, ăn quả, hằng năm, lâu năm. Riêng chăn nuôi có 411 con gia súc, 82.999 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Chị Nguyễn Thị Trúc (xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai) cho biết, gia đình chị bị ảnh hưởng do lũ khá nặng nề

Cùng dân vượt qua lũ

Tại thị xã Hoàng Mai, được sự hỗ trợ của Ban chỉ huy quân sự thị xã, nhiều trường học, nhà dân nhanh chóng hoàn thành công tác dọn dẹp, khắc phục sau bão lũ.

Tại một trường tiểu học trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, công tác dọn dẹp diễn ra ngay thời điểm mưa, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tất cả đều vì mục tiêu chung là mong các em nhỏ sớm trở lại trường.

"Tập thể nhà trường toàn bộ là nữ nên công tác dọn dẹp gặp rất nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chỉ huy quân sự thị xã cộng thêm sự phối hợp của cha mẹ học sinh nên công tác dọn dẹp diễn ra vô cùng nhanh chóng và gọn gàng", chị Phạm Thị Định - Phó hiệu trưởng trường mầm non Quỳnh Thiện cho biết.

Lực lượng chức năng hỗ trợ các điểm trường dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão

Người dân khu vực bị lũ chia cắt được hỗ trợ

Lực lượng chức năng địa phương vẫn đang huy động lực lượng kịp thời, khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão; dọn dẹp vệ sinh môi trường, đường phố, khôi phục hệ thống điện, thông tin, nước sạch sinh hoạt để nhanh chóng khôi phục hoạt động bảo đảm đời sống, sinh hoạt cho người dân. Ngoài ra, công tác hỗ trợ người dân, nhất là những hộ khó khăn sửa chữa lại nhà cửa bị sập đổ, tốc mái, hư hại; khắc phục nhanh các công trình công cộng (trường học, trạm y tế...) để bảo đảm điều kiện cho học sinh trở lại trường.