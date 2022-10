Trung tâm y tế ở Nghệ An bị cô lập trong lũ, bệnh nhân khóc nấc khi nhắc đến nhà cửa

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4, triều cường dâng cao cộng thêm việc các thủy điện trên thượng nguồn sông Lam xả lũ, lượng nước đổ về rất lớn khiến nhiều địa phương vùng hạ du ngập sâu, bị chia cắt cục bộ. Trong đó, một số địa phương của tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo ghi nhận tại Trung tâm y tế thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An trưa ngày 30/9, lối đi vào cổng trung tâm y tế này bị ngập sâu hơn 1 mét, toàn bộ tầng 1 bị chìm trong nước cô lập với bên ngoài.

Đó là câu nói khiến ai nấy xót xa của bà Diên - ngụ tại xã Quỳnh Trang (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) - bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Trung tâm y tế thị xã Hoàng Mai.

Nằm viện suốt 1 tuần vì sốt rét, chưa kịp mừng sau khi khỏi bệnh thì bà Diên lại phải chịu suy sụp vì lũ về, cuốn mất heo, bò, gà, vịt chăn nuôi ở nhà. Sống một mình, số gia súc, gia cầm chăn nuôi ở nhà được cho là tài sản duy nhất mà bà tích cóp được suốt nhiều năm.

"Tâm lý rất lo lắng, thấy nước lên đến giường là ngồi run lẩy bẩy rồi, khó thở, không ngủ được nữa, may mà có các bác sĩ đến giúp đỡ di dời chứ không thì tôi không biết phải làm sao", bà Diên xúc động nhớ lại khoảnh khắc lũ lên lúc nửa đêm.



Bà Diên không khỏi bàng hoàng khi nhắc lại khoảnh khắc mình trơ người nhìn lũ lên. Trong đầu lúc ấy chỉ còn nhớ đến hoa màu, vật nuôi ở nhà, không biết chúng ra sao.

"Đau xót bằng một trận ốm, dở khóc dở cười, con thì không xuống được, ở một mình tôi tủi thân lắm. Con tôi đều đã có nhà riêng, tôi tập trung cho chúng hết rồi, giờ sống một mình, nuôi con ngan con gà để lo thuốc than nhưng ốm đau nằm đây ở nhà không biết chúng ra sao, còn nữa không hay mất trắng hết rồi".

Cùng cảnh ngộ với bà Diên, ba cha con anh Trần Hữu Duyên cũng bị "cô lập" khi nước lũ "xâm lấn" vào Trung tâm y tế Hoàng Mai. Theo anh Duyên, rạng sáng ngày 30/9, thời điểm đập thuỷ điện xả lũ, nước lũ dâng lên rất nhanh không ai trong trung tâm trở tay kịp.

"Chỉ 10 phút sau thông báo xả lũ, nước đã bủa vây khắp nơi"



Trao đổi với chúng tôi, ông Đậu Huy Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai cho biết, ở thời điểm bị lũ cô lập nơi này có hơn 60 bệnh nhân đang điều trị nội trú chưa tính người nhà, cộng thêm hơn chục các cán bộ, nhân viên y tế.

Thời điểm phóng viên có mặt tại đây, toàn bộ máy móc, trang thiết bị, vật tư y tế đều đã bị dòng nước lũ xâm lấn, gây thiệt hại nặng nề. Người nhà và bệnh nhân liên tục thay phiên nhau đứng ở lan can tầng 2 trung tâm nhằm theo dõi lực lượng quân đội dùng thuyền chuyên dụng đưa người vào trong cứu trợ.

"Hiện tại trung tâm thiệt hại một xe cứu thương của cơ quan, một xe ô tô, 7 xe máy của nhân viên và hơn 20 chiếc xe máy của người nhà và bệnh nhân.

Ngoài ra, ngập một số trang thiết bị còn hệ thống thuốc trung tâm vẫn đang thống kê số lượng thiệt hại. Các anh em y tế cũng cố gắng hết sức để vận chuyển các trang thiết bị lên cao hơn nhưng do nước ngập lên quá nhanh, anh em làm không kịp.”



Cùng các cán bộ, nhân viên y tế tại Trung tâm y tế thị xã Hoàng Mai cứu hộ, di dời đồ đạc, hỗ trợ đưa bệnh nhân đi trong đêm khi đập thuỷ điện xả lũ, ông Trung cho biết toàn bộ công tác cứu hộ chỉ diễn ra trong vòng 1 tiếng đồng hồ, gấp rút và nguy cấp.

“Lúc 10 giờ đêm đã thấy ngập nhưng nước rút. Cho đến 2 giờ sáng có thông báo xả lũ nhưng chỉ 10 phút sau đó nước ngập lên anh em đã cố gắng di chuyển đồ đạc nhưng không kịp. Đến 2h45 phút thì ngập gần như hoàn toàn trung tâm cấp cứu ở tầng 1”.



Theo đó, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai cũng cho biết thêm, trước tình hình nước ngập chia cắt với bên ngoài, ban lãnh đạo trung tâm sẽ hỗ trợ các bệnh nhân ăn sáng - trưa - chiều với tôn chỉ: “Bệnh nhân đang điều trị tại đây cũng giống như người nhà!”.

Cũng trong sáng cùng ngày, được sự hỗ trợ của lực lượng Ban chỉ huy quân sự thị xã Hoàng Mai, Trung tâm y tế thị xã đã đưa được nhiều bệnh nhân cùng người nhà ra bên ngoài an toàn