Nghệ An, Hà Tĩnh thiệt hại nặng do mưa lũ, gần 20.000 ngôi nhà ngập trong nước

7 người chết, gần 20.000 ngôi nhà ngập trong "biển" nước.

Theo Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trong mấy ngày mưa lũ liên tục đã khiến Nghệ An, Hà Tĩnh thiệt hại nặng. Tính đến 1/10, tại Nghệ An đã có 7 người chết; 20 ngôi nhà thiệt hại trên 70%; 121 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 55 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 1.120 hộ phải di dời; 18.828 nhà bị ngập (Nghệ An 17.489, Hà Tĩnh 1.339).

Ngoài ra, có 1.661 ha lúa; 8.146 ha hoa màu; 2.278 ha cây công nghiệp, ăn quả, hằng năm, lâu năm; 135 ha rừng, 7.614 ha ao hồ, 715 tấn muối bị thiệt hại.

Đặc biệt, mưa lớn khiến 411 con gia súc, 83.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 119 điểm trường bị ảnh hưởng và 8.210m kênh mương, 21 đập loại nhỏ bị hư hỏng; 77 cầu, cống bị hư hỏng; 1.550m bờ sông bị sạt lở.