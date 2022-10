Tình người trong tâm lũ Nghệ An

Mưa nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ráo tạnh nhưng do ảnh hưởng của mưa lớn suốt nhiều ngày, triều cường dâng cao cộng thêm việc các thủy điện trên thượng nguồn sông Lam xả lũ nên nhiều vùng quê vẫn chìm trong biển nước. Người dân không chỉ đối mặt với cảnh khốn khó, thiếu thốn đủ đường mà cả tính mạng cũng bị đe dọa. Trong khó khăn đó, nhiều cá nhân, tổ chức đã tìm cách vượt lũ để cứu trợ, giúp đỡ những hộ gia đình đang gánh chịu hậu quả nặng nề do mưa lũ.

Nhận thấy nhiều nơi tại địa phương đang bị cô lập bởi nước lũ, người dân thiếu đồ ăn nước uống nên anh Hồ Minh Nam, Chủ nhiệm CLB Hiến máu nhân đạo huyện Quỳnh Lưu đã đứng ra bàn bạc với các thanh viên trong CLB vượt lũ cứu trợ. Anh Nam cho biết, kinh phí cứu trợ được trích một phần từ quỹ CLB, phần còn lại kêu gọi từ các mạnh thường quân.

“Đoàn chúng tôi bắt đầu di chuyển từ 20h ngày 29/9 đến 3h sáng nay mới về nhà. Vừa nghỉ được mấy tiếng, chúng tôi lại tiếp tục đi. Lúc đầu di chuyển bằng ô tô, khi đến điểm ngập lụt thì di chuyển bằng thuyền hoặc xe kéo. Phần quà cứu trợ gồm mì tôm, nước uống và sữa. Chúng tôi đã trao 20 suất cho 20 hộ dân ngập lụt tại xã Quỳnh Hoa và 45 suất cho 45 hộ dân tại khối 4, thị trấn Cầu Giát”, anh Nam chia sẻ.

Mặc dù là mẹ đơn thân đang nuôi con nhỏ, nhưng 2 ngày nay, chị Trần Thị Lưu (37 tuổi, trú xóm 9, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu) vẫn miệt mài tham gia công tác cứu trợ cho bà con ngập lũ. “Có những nơi nước ngập lên quá ngực, người ướt sũng nhưng chúng tôi vẫn cố gắng vào từng nhà, trao tận tay người dân. Dù rất mệt, mất ăn mất ngủ nhưng tôi thấy rất vui vì đã làm được một việc ý nghĩa”, chị Lưu vui vẻ chia sẻ.

Nước ngập quá ngực, lực lượng công an xã Quỳnh Giang (huyện Quỳnh Lưu) vẫn cõng các cháu nhỏ trên vai di dời đến khu vực an toàn.

Một nhóm thiện nguyện đang dùng thuyền cứu trợ nhu yếu phẩm như nước, mì tôm cho những hộ gia đình bị nước lũ cô lập tại xã Quỳnh Hồng (huyện Quỳnh Lưu).

Sáng ngày 30/9, một nhóm thiện nguyện dùng ca no giải cứu một trang trại lợn đang ngập nặng tại xã Thọ Thành (huyện Yên Thành).

Dù nước lũ dâng lên quá ngực, người đàn ông này vẫn cố gắng mang nhu yếu phẩm đến tận nơi trao cho bà con bị cô lập.

Mưa lũ ngập nhà, một cụ ông ở huyện Quỳnh Lưu xúc động khi nhận được quà cứu trợ từ các ban ngành, đoàn thể.

Những chuyến cứu trợ đầy ắp tình yêu thương đến với bà con ngập lụt tại Nghệ An.

Hàng loạt những hành động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của các cá nhân, tổ chức, tập thể, doanh nghiệp nêu trên không chỉ góp phần sẻ chia mà còn tiếp thêm động lực, sức mạnh để người dân đang hứng chịu hậu quả nặng nề do bão lũ khắc phục khó khăn, vượt qua bão lũ, nhanh chóng ổn định cuộc sống.