Tôi bất ngờ vì dùng serum collagen kèm cây lăn kim, ban đầu hơi sợ nhưng càng dùng lại thấy da càng đẹp

Mỗi sáng soi gương, tôi lại thấy gương mặt mình nhợt nhạt, mệt mỏi. Thậm chí, dù có cố gắng che khuyết điểm bằng lớp trang điểm, cái cảm giác xệ xuống, sạm xỉn vẫn không thể giấu nổi. Nhiều lúc nhìn mình trong gương, tôi thấy đúng là một “bà thím” U30 sớm bị thời gian bào mòn.

Tôi bắt đầu lo lắng thật sự khi nhận ra da mình ngày càng nhạy cảm, hay ửng đỏ và thường xuyên trông “rệu rã” dù đã ngủ bù. Đã có giai đoạn tôi hoàn toàn mất tự tin với gương mặt mộc, chụp ảnh cùng bạn bè cũng ngại ngần. Thế nhưng, mọi chuyện thay đổi kể từ khi tôi nghe cô bạn thân liên tục “rao giảng” về một sản phẩm serum collagen. Ban đầu tôi cũng bán tín bán nghi, nhưng sự kiên nhẫn và kết quả mà bạn tôi đạt được đã khiến tôi quyết định thử.

Điều khiến tôi tò mò là sản phẩm này kết hợp cả collagen type I và type III – những loại gần gũi với collagen tự nhiên trong cơ thể nên khả năng hấp thụ cao, ít gây phản ứng. Đặc biệt, sản phẩm được sử dụng kèm với cây lăn kim – một công cụ mà chỉ cần nhìn thôi tôi đã thấy hơi sợ. Thành thật mà nói, tôi từng nghĩ việc này chỉ hợp với spa hoặc bác sĩ da liễu, chứ tôi thì chắc chắn không đủ can đảm.

Nhưng rồi tôi vẫn quyết định thử. Quy trình thì đơn giản hơn tôi tưởng tượng nhiều:

+ Tôi rửa sạch mặt, đeo găng tay, sát khuẩn da bằng dung dịch iod rồi lau lại bằng nước muối sinh lý.

+ Sau đó, tôi nhẹ nhàng dùng cây lăn kim lăn khắp mặt cho đến khi da hơi ửng hồng.

+ Tiếp đến, tôi thoa serum collagen lên da, rồi tiếp tục lăn nhẹ nhàng theo chiều cấu trúc da.

+ Cuối cùng, tôi đắp thêm mặt nạ dưỡng ẩm.

Toàn bộ chỉ mất khoảng 15–20 phút, đúng bằng thời gian xem một tập phim ngắn. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là cảm giác không hề “đáng sợ” như tôi hình dung. Thậm chí, khi đã quen tay, mọi thao tác trở nên cực kỳ dễ dàng, và tôi cảm thấy như mình đang tự thưởng cho bản thân một liệu trình làm đẹp ngay tại nhà.

Sau 2 tuần đầu tiên, tôi chưa thấy gì quá khác biệt ngoài cảm giác da căng và mịn hơn một chút. Nhưng đến sau 1 tháng, sự thay đổi thực sự rõ rệt: da tôi sáng hơn, tình trạng đỏ và nhạy cảm giảm hẳn. Vùng má trước kia hay khô ráp nay đã mềm mại hơn, còn gương mặt thì như “có sức sống” trở lại. Đặc biệt, tôi dần thấy thoải mái hơn khi để mặt mộc – thậm chí đôi khi còn thích selfie không trang điểm vì cảm giác gương mặt thật sự nhẹ nhàng, tự nhiên.

Bạn bè và đồng nghiệp cũng bắt đầu nhận ra sự khác biệt. Có người hỏi tôi có bí quyết gì để “lên hương” nhanh như vậy, có người còn nghĩ tôi vừa đi làm liệu trình spa đắt tiền. Thực ra, tôi chỉ kiên trì đều đặn làm tại nhà, khoảng 2 tuần một lần, và cố gắng duy trì thêm thói quen sinh hoạt lành mạnh: ngủ sớm hơn, uống nhiều nước và giảm đồ ăn dầu mỡ.

Điều quý giá nhất mà tôi nhận được từ trải nghiệm này không chỉ là sự thay đổi về làn da, mà còn là sự tự tin với gương mặt mộc của mình. Tôi nhận ra, đôi khi không cần đến quá nhiều lớp trang điểm, một làn da khoẻ mạnh, sáng mịn đã đủ khiến mình rạng rỡ. Và tôi đã học cách yêu lấy những gì tự nhiên nhất trên khuôn mặt mình.

Nếu bạn cũng đang rơi vào tình trạng mệt mỏi, làn da xuống cấp vì công việc và lối sống, tôi nghĩ bạn có thể thử trải nghiệm như tôi. Biết đâu, giống như tôi, bạn sẽ bất ngờ nhận ra: đầu tư một chút thời gian và kiên nhẫn, gương mặt mộc của bạn cũng có thể “lên hương” rực rỡ không thua kém gì lúc trang điểm.

Gợi ý một số sản phẩm serum collagen:

Nơi mua: papa recipe VN Official Store

Nơi mua: mint07