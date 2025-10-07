Nói đến nước ép, nước detox đẹp da, mọi người thường chia sẻ rất nhiều những công thức có các thành phần từ rau củ... cho hiệu quả siết mỡ, giảm cân, giúp cải thiện sắc vóc từ làn da đến vóc dáng của các chị em. Tuy nhiên những công thức có thêm các loại rau củ như: rau cải, gừng... có vị "ngai ngái" có khi còn cay nồng nên nhiều người cảm thấy khó uống.

Nếu không quen với việc uống nước detox từ rau củ, chị em có thể tham khảo 3 công thức nước ép hoa quả dưới đây. Mỗi loại quả khi kết hợp với nhau lại cho hiệu quả đẹp dáng, dưỡng da, giúp chị em đẹp toàn diện ở bất kỳ độ tuổi nào.

Muốn loại bỏ mụn ẩn, dưỡng da trắng mịn: Uống nước từ dưa chuột + chuối

* Dưa chuột: Dưa chuột (dưa leo) giúp làm đẹp da nhờ khả năng dưỡng ẩm, làm sáng da, giảm sưng, chống viêm và làm chậm quá trình lão hóa. Với dưa chuột, bạn có thể đắp mặt nạ hoặc ép nước uống hàng ngày, để cung cấp dưỡng chất chăm da từ trong ra ngoài.

* Chuối: Trong chuối có chứa các dưỡng chất như vitamin A, C, E, cùng khoáng chất kali, phốt pho, kẽm, giúp chống lão hóa, làm sáng da, giảm thâm nám, tẩy tế bào chết, kiểm soát dầu, trị mụn và dưỡng ẩm.

Beauty blogger người Hàn Soyeon (35 tuổi, kênh Youtube @ACoreanaBeauty với hơn 890 nghìn người theo dõi), luôn duy trì thói quen uống một cốc nước detox vào buổi sáng, để cải thiện làn da và vóc dáng tuổi 35 của mình. Cô thường xuyên xay dưa chuột và chuối để uống vào buổi sáng khi bụng còn đói để tăng hiệu quả detox làn da.

Chỉ cần 1 quả dưa chuột và 1 quả chuối là bạn đã có một cốc nước detox da từ hoa quả, vừa thơm ngon vừa cung cấp dưỡng chất cho làn da. Chú ý, bạn không nên cho thêm đường, đường tự nhiên trong hoa quả sẽ tốt hơn cho làn da của bạn.

Muốn loại bỏ tàn nhàng, vết nám: Uống nước cà rốt + táo

* Cà rốt: Cà rốt làm đẹp da nhờ giàu beta-carotene, vitamin A, C, và các chất chống oxy hóa, giúp dưỡng ẩm, làm sáng da, chống lão hóa, giảm nếp nhăn, trị mụn và bảo vệ da khỏi tác động của ánh nắng mặt trời.

* Táo: Trong táo chứa các chất chống oxy hóa, vitamin C, và polyphenol, giúp làm chậm lão hóa, làm sáng da, giảm thâm sạm và tăng cường độ đàn hồi. Táo còn chứa axit salicylic tự nhiên giúp trị mụn và các khoáng chất như elastin, collagen giúp dưỡng ẩm và làm mềm da.

Beauty blogger người Nhật Kana Tsuchiya (35 tuổi, kênh TikTok @cami_kana với hơn 2,6 triệu lượt thích và hơn 175 nghìn lượt theo dõi) lựa chọn nước ép cà rốt và táo để detox, làm sạch da, từ đó cải thiện làn da từ sâu bên trong, giúo làn da tuổi 35 luôn láng mịn, săn chắc và trắng sáng.

Đây là công thức hữu hiệu nhất giúp chị em cải thiện được làn da tàn nhang, nếp nhăn lão hóa. Uống một cốc nước ép màu cam mỗi ngày có thể kích thích sản sinh collagen, giúp da căng mịn hồng hào, giảm nếp nhăn và làm sáng da.

Muốn eo thon, bụng gọn: Uống nước ép thanh long + chuối

* Thanh long: Trong quả thanh long có hàm lượng chất xơ khá cao. Bên cạnh đó, thanh long còn chứa nhiều loại vitamin trong đó có vitamin C, photpho và chất chống oxy hóa nên có tác dụng làm đẹp rất tốt cho các chị em.

Hàm lượng chất xơ khá cao trong thanh long sẽ giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa, ngăn tích tụ các chất dư thừa tại các vùng bụng, hông, mông, đùi... Chất xơ kết hợp cùng vitamin C và axit hữu cơ, đóng vai trò trong trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng của cơ thể. Điều này giúp cơ thể đốt cháy mỡ thừa và loại bỏ chất béo khỏi cơ thể.

Một cốc nước ép chuối + thanh long sẽ giúp bạn cải thiện được tình trạng tích mỡ ở bụng, đùi... hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Chị em muốn có vòng eo thon gọn, săn chắc, hạn chế mỡ thừa tích tụ có thể uống một cốc nước ép thanh long + chuối mỗi ngày.

(Nguồn: Làm Đẹp Không Khó)

