Mới đây, Ngọc Thảo chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến đi Thanh Đảo (Qingdao), tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, khiến nhiều người thích thú. Không chọn những điểm check-in quá đông đúc hay khung cảnh hiện đại hào nhoáng, người đẹp dành thời gian dạo bước giữa những con đường rợp lá vàng, ngắm mặt hồ, bờ biển và những dãy nhà mang dáng dấp kiến trúc châu Âu.

Trong một bài đăng, cô viết: "Chạm vào mùa thu Thanh Đảo qua từng chiếc lá vàng". Ở một chia sẻ khác, người đẹp tâm sự: "Có những nơi chỉ vì một khung hình mà cũng đáng để đi xa". Những bức ảnh ấy phần nào cho thấy sức hấp dẫn của Thanh Đảo, một thành phố không chỉ có biển mà còn sở hữu vẻ đẹp giao thoa giữa thiên nhiên, lịch sử và nhịp sống đô thị.

@ngocthao_official

Thành phố biển mang vẻ đẹp rất riêng của

Trung Quốc

Nằm bên bờ Hoàng Hải, ở phía Nam bán đảo Sơn Đông, Thanh Đảo thường được nhắc đến với hình ảnh đặc trưng: Mái ngói đỏ, hàng cây xanh, biển xanh và bầu trời trong. Không giống những đô thị lớn nổi tiếng bởi các tòa nhà chọc trời hay trung tâm mua sắm sầm uất, thành phố này hấp dẫn du khách bằng sự kết hợp khá đặc biệt giữa những khu phố cổ, biệt thự mang phong cách kiến trúc châu Âu, đường bờ biển dài và những ngọn núi nhấp nhô phía xa.

@ngocthao_official

Dấu ấn lịch sử cũng là một phần tạo nên diện mạo của Thanh Đảo ngày nay. Từ cuối thế kỷ XIX, thành phố đã có nhiều công trình kiến trúc mang phong cách phương Tây. Những dãy nhà mái đỏ, nhà thờ, biệt thự cổ và các con phố lát đá tạo nên một diện mạo khác biệt so với nhiều thành phố khác ở Trung Quốc. Điều thú vị là những công trình ấy không nằm tách biệt trong một khu bảo tồn mà vẫn hiện diện giữa đời sống thường nhật, bên cạnh quán cà phê, cửa hàng nhỏ và những con đường có nhiều cây xanh.

@ngocthao_official

Với những người yêu thích du lịch trải nghiệm, Thanh Đảo là điểm đến phù hợp để đi bộ và khám phá từng khu phố thay vì liên tục di chuyển giữa các địa danh. Một buổi sáng có thể dành cho việc ngắm kiến trúc, ghé một tiệm cà phê nhỏ; buổi chiều thong thả đi dọc bờ biển, ngắm những con thuyền ngoài khơi và chờ ánh nắng cuối ngày phủ lên mặt nước.

Mùa thu vàng và những cung đường đẹp như phim

Một trong những thời điểm Thanh Đảo có sức hấp dẫn riêng là mùa thu. Khi những hàng cây chuyển sang sắc vàng, nhiều con đường, công viên và khu vực ven biển trở thành bối cảnh lý tưởng cho những chuyến tản bộ. Đây cũng là mùa được đánh giá thuận lợi để khám phá thành phố, khi thời tiết dễ chịu hơn so với những tháng hè đông khách du lịch.

@ngocthao_official

Khu vực Bát Đại Quan (Badaguan) là một trong những nơi đáng dành thời gian. Đây là khu phố nổi tiếng với những con đường rợp bóng cây và các biệt thự mang nhiều phong cách kiến trúc khác nhau. Khu vực này tập hợp hơn 300 công trình có dấu ấn kiến trúc từ nhiều quốc gia, tạo nên một không gian vừa cổ kính vừa lãng mạn. Du khách có thể thong thả đi bộ qua từng con phố, ngắm những ngôi biệt thự ẩn sau hàng cây, chụp ảnh hoặc đơn giản là tận hưởng không khí yên tĩnh.

Một địa điểm khác đáng ghé thăm là Nhà thờ Thánh Michael (St. Michael's Cathedral), công trình nổi bật với mặt tiền vàng nhạt và hai tòa tháp cao. Từ đây, du khách có thể tiếp tục khám phá những con phố cũ, các cửa hàng nhỏ và những quán cà phê mang phong cách hoài cổ. Đại học Lộ (Daxue Road) cũng là một gợi ý thú vị với những bức tường đỏ, hàng cây và các không gian sáng tạo, phù hợp cho một buổi city walk nhẹ nhàng.

@ngocthao_official

Nếu muốn ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao, công viên Tiểu Ngư Sơn (Xiaoyushan Park) là địa điểm đáng cân nhắc. Từ vị trí này, du khách có thể nhìn thấy những mái nhà đỏ đặc trưng, mảng xanh của cây cối và mặt biển xanh trải rộng. Đây cũng là một trong những góc nhìn giúp cảm nhận rõ nhất sự giao thoa giữa phố cổ và cảnh quan ven biển của Thanh Đảo.

Từ bến tàu cổ đến những buổi chiều bên

bờ Hoàng Hải

Đã đến Thanh Đảo, sẽ thật thiếu sót nếu không dành thời gian cho biển. Bến tàu Chiết Kiều (Zhanqiao Pier) là một trong những biểu tượng lâu đời của thành phố. Công trình được xây dựng từ năm 1892, vươn ra vịnh Thanh Đảo, với đình Hồi Lan (Huilan Pavilion) ở phía cuối. Đây là nơi thích hợp để đi dạo, ngắm sóng và quan sát những dãy nhà mái đỏ phía xa. Vào sáng sớm hoặc chiều muộn, khung cảnh nơi đây càng có sức hút nhờ ánh sáng dịu và không khí biển trong lành.

@ngocthao_official

Ở một sắc thái hiện đại hơn, quảng trường Ngũ Tứ (May Fourth Square) và Trung tâm Thuyền buồm Olympic là những địa điểm đáng ghé thăm. Quảng trường nổi bật với tác phẩm điêu khắc lớn mang tên "Ngọn gió tháng Năm", hướng ra vịnh Phù Sơn. Đây là khu vực có tầm nhìn rộng ra biển và đường chân trời của thành phố. Nếu có thời gian, du khách có thể ở lại đến tối để ngắm cảnh thành phố lên đèn hoặc trải nghiệm các hoạt động tham quan ven vịnh.

Với những người thích biển nhưng không nhất thiết phải dành cả ngày để tắm nắng, Thanh Đảo có một lợi thế là nhiều trải nghiệm ven biển không đòi hỏi lịch trình quá dày. Chỉ cần một đôi giày đi bộ thoải mái, một chiếc áo khoác nhẹ và thời gian đủ rộng, du khách đã có thể tận hưởng những buổi chiều rất khác biệt.

@ngocthao_official

Nếu muốn chuyến đi có thêm trải nghiệm thiên nhiên, núi Laoshan (Lao Sơn) là địa điểm nên đưa vào lịch trình. Nằm ở phía Đông Thanh Đảo, Laoshan nổi tiếng với địa hình núi non tiếp giáp biển, rừng cây, suối và những công trình tôn giáo cổ. Đây cũng là vùng đất có dấu ấn văn hóa Đạo giáo lâu đời.

Khu vực Thái Thanh (Taiqing) đặc biệt đáng chú ý với cung điện Đạo giáo cổ, những cây cổ thụ, thác nước và cảnh quan núi biển. Vào mùa thu, những tán cây ngân hạnh chuyển vàng tạo nên khung cảnh rất đẹp. Du khách có thể lựa chọn những tuyến tham quan phù hợp với sức khỏe và thời gian, kết hợp đi bộ, ngắm cảnh hoặc trải nghiệm du thuyền ở một số khu vực.

Một chuyến đi đến Laoshan cũng là dịp để tạm rời khỏi nhịp sống đô thị, dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên. Với những người đã quen với các chuyến du lịch chỉ tập trung vào mua sắm và check-in, trải nghiệm này có thể đem lại một góc nhìn khác về Thanh Đảo.

@ngocthao_official

Đến Thanh Đảo ăn gì, chơi gì trong 3-4 ngày?

Thanh Đảo còn nổi tiếng với văn hóa bia và hải sản. Một trong những địa điểm thú vị là Bảo tàng Bia Thanh Đảo (Tsingtao Beer Museum), nằm trên đường Dengzhou, tại nơi gắn với lịch sử hình thành thương hiệu bia Tsingtao. Bảo tàng mở cửa từ năm 2003, giới thiệu lịch sử hơn một thế kỷ sản xuất bia, các công đoạn nấu bia và những thiết bị sản xuất qua nhiều thời kỳ. Đây là trải nghiệm phù hợp ngay cả với những người không quá quan tâm đến bia bởi du khách có cơ hội tìm hiểu thêm về một phần văn hóa địa phương.

Ẩm thực biển cũng là điều không nên bỏ qua. Du khách có thể dành thời gian thưởng thức các món hải sản tại nhà hàng địa phương, khám phá những khu phố ăn uống và ghé chợ đêm để trải nghiệm nhịp sống bản địa. Nếu thích mua sắm, các trung tâm thương mại và cửa hàng đặc sản cũng là lựa chọn để tìm quà mang về.

@ngocthao_official

Theo lịch trình tham khảo của cổng thông tin du lịch Thanh Đảo, chuyến đi 4 ngày 3 đêm có thể chia thành các trải nghiệm tương đối thư thả. Ngày đầu tiên dành cho bến tàu Chiết Kiều, phố Trung Sơn và nhà thờ Thánh Michael; ngày thứ hai khám phá những con phố nghệ thuật, công viên Tiểu Ngư Sơn và chợ đêm; ngày thứ ba kết hợp Bát Đại Quan, bảo tàng bia và quảng trường Ngũ Tứ; ngày cuối cùng có thể dành cho một điểm tham quan phù hợp với lịch trình di chuyển.

Mùa xuân và mùa thu được xem là hai thời điểm đẹp để khám phá Thanh Đảo. Trong đó, mùa thu phù hợp với những ai yêu thích cảnh sắc lá vàng, không khí mát mẻ và các hoạt động đi bộ ngoài trời. Một chuyến đi 3-4 ngày là khoảng thời gian tương đối hợp lý để cảm nhận cả vẻ đẹp phố cổ, thiên nhiên và nhịp sống ven biển.

Với những người phụ nữ đã bước qua tuổi 40, đôi khi một chuyến đi đáng nhớ không nhất thiết phải có thật nhiều điểm đến hay lịch trình kín mít. Có thể chỉ là buổi sáng thong thả đi qua một con phố đầy lá vàng, một buổi chiều ngồi nhìn biển đổi màu dưới ánh hoàng hôn, hay một ngày dành riêng để khám phá những công trình kiến trúc đã tồn tại hàng trăm năm. Thanh Đảo có đủ những điều ấy, vừa đủ mới mẻ để khám phá, vừa đủ bình yên để người ta muốn đi chậm lại và tận hưởng từng khoảnh khắc.