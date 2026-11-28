Hà Nội có triển lãm thủ công "hiếm có": Xem chiếc túi 40 mảnh da, chiếc khăn 48 màu và lớp sơn mài Việt mài đi mài lại 18 lần
Giữa nhịp sống hối hả, triển lãm Hermès in the Making là lời mời dành cho những ai muốn chậm lại, ngắm nhìn vẻ đẹp của những đôi tay tài hoa và khám phá giá trị của sự kiên nhẫn.
Ở cái tuổi mà người ta không còn vội vã chạy theo những hào nhoáng bề nổi, người phụ nữ lại thèm cảm giác được thả trôi lòng mình giữa một chiều Hà Nội hanh hao nắng gió, nhặt nhạnh từng chút dịu dàng của khoảng trời chớm đông. Nếu cũng đang tìm một chốn dừng chân tinh tế để vỗ về tâm hồn như thế, bạn hãy thử dành một buổi chiều nhẹ nhẫm ghé qua sân khấu trung tâm Công viên Thống Nhất, nơi đang diễn ra triển lãm Hermès in the Making từ ngày 27/11 đến 6/12.
Đây là điểm dừng chân thứ 16 trên hành trình lưu động toàn cầu vốn được bắt đầu từ tận Copenhagen từ tháng 10/2021. Để đưa cuộc hẹn đong đầy cảm xúc này về giữa lòng không gian rợp bóng cây xanh của Thủ đô, đơn vị đồng hành Tam Sơn đã phải kiên nhẫn đặt hẹn từ 3 năm trước, dành trọn một năm chuẩn bị tỉ mỉ và gần 2 tháng dàn dựng công phu.
Đi qua những sắc màu, đường kim và câu chuyện của đôi tay
Triển lãm còn dành không gian cho nghệ thuật vẽ trên sứ, khảm đá quý và chế tác đồng hồ. Những họa tiết trên đồ sứ được phác thảo, tô màu bằng tay rồi trải qua nhiều lần nung, có công đoạn sử dụng nhiệt độ lên tới 800 độ C. Nghệ thuật đính đá lại đòi hỏi đôi mắt tinh tường, sự khéo léo và khả năng tập trung vào những chi tiết rất nhỏ. Mỗi khu vực là một câu chuyện riêng, nhưng đều gặp nhau ở một điểm: Đằng sau vẻ đẹp tưởng như tự nhiên của thành phẩm là rất nhiều giờ lao động âm thầm.
Đi tiếp sang những ô cửa kính khác, đôi mắt lại được "chiều chuộng" bởi nghệ thuật vẽ sứ, khảm đá quý và làm đồng hồ. Những chiếc đĩa sứ được phác thảo, tô màu bằng tay rồi đem nung qua nhiều tầng nhiệt, có công đoạn sử dụng nhiệt độ rực lửa lên tới 800°C. Ngay bên cạnh, người thợ đính đá quý lại đòi hỏi đôi mắt cực kỳ tinh tường và sự khéo léo tuyệt đối để tập trung vào những chi tiết siêu nhỏ.
Mỗi khu vực là một câu chuyện riêng, nhưng đều đọng lại một cảm giác chung: Những thứ trông có vẻ đẹp tự nhiên, mượt mà nhất lại chính là kết tinh của vô số giờ lao động âm thầm và tĩnh lặng nhất.
Hermès và câu chuyện gìn giữ những di sản thủ công truyền thống
Nghe giới thiệu về mốc thời gian 1837 cùng 6 thế hệ nghệ nhân nối tiếp nhau, mình cứ nghĩ sẽ được nghe những câu chuyện di sản có phần xa cách. Nhưng không, Hermès chọn cách chứng minh di sản của họ không phải là thứ "đồ cổ" nằm im lìm trong tủ kính hay trang sách bảo tàng, mà là một "tri thức sống" - thứ đang thở và liên tục được chuyền tay qua bao thế hệ.
Nhìn lên bản đồ xưởng chế tác của họ mới thấy thú vị: Thay vì gom tất cả về một đại bản doanh sang chảnh, họ chọn cách "nối mạng" với những vùng đất nghề lâu đời nhất nước Pháp. Lụa thì nhất định phải về Lyon, găng tay da ghé Haute-Vienne, còn đồ sứ lại tìm về đúng cội nguồn Limousin. Mỗi vùng đất giữ một "tuyệt chiêu", và thương hiệu chọn cách nuôi dưỡng chính những nét đặc trưng địa phương đó.
Nhưng điểm khiến nhiều khách tham quan sững người và tự hào nhất lại chính là góc sơn mài. Hóa ra, toàn bộ sản phẩm sơn mài của Hermès trên toàn cầu đều được nhào nặn từ chính bàn tay khéo léo của các nghệ nhân Việt Nam! Đứng nhìn thành phẩm mềm mịn, bóng bẩy và có chiều sâu hun hút, nghe giải thích mới biết người thợ Việt phải kiên nhẫn phủ sơn, chờ khô rồi mài nhẵn lặp đi lặp lại tới 18 lần. Cái sự tỉ mỉ và kiên nhẫn ấy thực sự khiến bất cứ ai dừng chân cũng phải ngả nón thán phục.
Không dừng lại ở Việt Nam, họ còn vươn tay kết nối với nghệ thuật sơn mài Nhật Bản hay những xưởng dệt len cashmere thủ công tại Nepal. Đứng giữa triển lãm, phấn khởi nhất là cảm giác được tự tay thử trải nghiệm kỹ thuật in. Phải tự cầm, tự kéo đổ mảng màu mới thấy để tạo ra một tác phẩm mượt mà là biết bao mồ hôi và sự tỉ mỉ của người thợ.
Đằng sau một món đồ bền đẹp là triết lý tôn trọng thời gian
Phải trực tiếp bước đi trong không gian này mới thấu: Đưa một sự kiện tầm cỡ thế giới về nước mình chưa bao giờ là chuyện "chọn đại cái địa điểm" là xong, mà là cả một hành trình theo đuổi vô cùng tâm huyết.
Rời khỏi Hermès in the Making khi nắng chiều đã nhạt, thứ đọng lại lâu nhất trong tâm trí mình tuyệt nhiên không phải là cảm giác ngợp ngợp trước những món đồ đắt đỏ. Điều làm mình xao xuyến chính là niềm cảm phục trước những gì con người có thể tạo ra bằng sự kiên nhẫn và tình yêu nghề vô điều kiện. Giữa cuộc sống quay mòng mòng với hàng loạt sản phẩm công nghiệp sản xuất hàng loạt, triển lãm như một nốt trầm nhắc nhở rằng: Vẫn có những giá trị tuyệt đối không thể đo bằng tốc độ như một đường chỉ khâu chắc chắn, một bề mặt sơn mài được mài đi mài lại 18 lần, hay một mảng màu in lụa được chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Thông tin triển lãm:
Địa điểm: Sân khấu trung tâm, Công viên Thống Nhất, cổng Trần Nhân Tông, Hà Nội.
Thời gian: 27/11 - 6/12/2026.
Giờ mở cửa: 10h30 - 19h.
Ngày nghỉ: Thứ Hai, 30/11.
Vé: Miễn phí, khuyến khích đăng ký trước.
Đăng ký: Website chính thức Hermès