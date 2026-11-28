Ở cái tuổi mà người ta không còn vội vã chạy theo những hào nhoáng bề nổi, người phụ nữ lại thèm cảm giác được thả trôi lòng mình giữa một chiều Hà Nội hanh hao nắng gió, nhặt nhạnh từng chút dịu dàng của khoảng trời chớm đông. Nếu cũng đang tìm một chốn dừng chân tinh tế để vỗ về tâm hồn như thế, bạn hãy thử dành một buổi chiều nhẹ nhẫm ghé qua sân khấu trung tâm Công viên Thống Nhất, nơi đang diễn ra triển lãm Hermès in the Making từ ngày 27/11 đến 6/12.

Đây là điểm dừng chân thứ 16 trên hành trình lưu động toàn cầu vốn được bắt đầu từ tận Copenhagen từ tháng 10/2021. Để đưa cuộc hẹn đong đầy cảm xúc này về giữa lòng không gian rợp bóng cây xanh của Thủ đô, đơn vị đồng hành Tam Sơn đã phải kiên nhẫn đặt hẹn từ 3 năm trước, dành trọn một năm chuẩn bị tỉ mỉ và gần 2 tháng dàn dựng công phu.

Đi qua những sắc màu, đường kim và câu chuyện của đôi tay

Đứng ngay trước bàn chế tác, điều khiến mình bị "hút" lại lâu nhất không phải là vẻ bóng bẩy của các món xa xỉ phẩm hoàn thiện, mà là cảm giác được tận mắt xăm soi những bí mật ẩn đằng sau sự hoàn mỹ ấy.

Thích nhất là góc in khăn lụa. Hóa ra một chiếc khăn rực rỡ sắc màu không đơn thuần được in bằng vài thao tác nhanh gọn, mà là cả một quy trình kỳ công đến kinh ngạc. Người nghệ nhân phải kiên nhẫn bóc tách từng họa tiết thành từng lớp màu riêng biệt. Mẫu khăn bình thường đã ngốn tới 25-30 màu, còn những thiết kế "khó nhằn" phức tạp hơn có khi lên đến 48 sắc độ. Nghe thợ kể mới biết, để được tự tay đứng bấm in thế này, họ phải dành 3 năm học nghề, trong đó có hẳn 2 năm rèn luyện dưới sự hướng dẫn gắt gao của những bậc thầy giàu kinh nghiệm.

Bước sang khu đồ da, cảm giác lại là sự chuẩn xác đến lạnh người. Một chiếc túi Kelly biểu tượng được ráp nối tỉ mỉ từ khoảng 40 mảnh da nhỏ. Ngắm nghệ nhân biểu diễn kỹ thuật khâu yên ngựa trứ danh dùng duy nhất một sợi chỉ với hai đầu kim đan chéo liên tục qua từng mũi khâu mới thấy từng đường chỉ đều tăm tắp và tạo nên kết cấu bền bỉ vô cùng. Đến một đôi găng tay da ôm sát bé xíu cũng cần trải qua 22 công đoạn, từ khâu tuyển chọn, xử lý chất liệu cho tới cắt, may và hoàn thiện. Xem họ làm mới thấy ở đây hoàn toàn không có chỗ cho sự vội vã, vì chỉ cần một chi tiết thiếu chính xác thôi là coi như ảnh hưởng đến cả thành phẩm.

Triển lãm còn dành không gian cho nghệ thuật vẽ trên sứ, khảm đá quý và chế tác đồng hồ. Những họa tiết trên đồ sứ được phác thảo, tô màu bằng tay rồi trải qua nhiều lần nung, có công đoạn sử dụng nhiệt độ lên tới 800 độ C. Nghệ thuật đính đá lại đòi hỏi đôi mắt tinh tường, sự khéo léo và khả năng tập trung vào những chi tiết rất nhỏ. Mỗi khu vực là một câu chuyện riêng, nhưng đều gặp nhau ở một điểm: Đằng sau vẻ đẹp tưởng như tự nhiên của thành phẩm là rất nhiều giờ lao động âm thầm.

Đi tiếp sang những ô cửa kính khác, đôi mắt lại được "chiều chuộng" bởi nghệ thuật vẽ sứ, khảm đá quý và làm đồng hồ. Những chiếc đĩa sứ được phác thảo, tô màu bằng tay rồi đem nung qua nhiều tầng nhiệt, có công đoạn sử dụng nhiệt độ rực lửa lên tới 800°C. Ngay bên cạnh, người thợ đính đá quý lại đòi hỏi đôi mắt cực kỳ tinh tường và sự khéo léo tuyệt đối để tập trung vào những chi tiết siêu nhỏ.

Mỗi khu vực là một câu chuyện riêng, nhưng đều đọng lại một cảm giác chung: Những thứ trông có vẻ đẹp tự nhiên, mượt mà nhất lại chính là kết tinh của vô số giờ lao động âm thầm và tĩnh lặng nhất.

Hermès và câu chuyện gìn giữ những di sản thủ công truyền thống

Nghe giới thiệu về mốc thời gian 1837 cùng 6 thế hệ nghệ nhân nối tiếp nhau, mình cứ nghĩ sẽ được nghe những câu chuyện di sản có phần xa cách. Nhưng không, Hermès chọn cách chứng minh di sản của họ không phải là thứ "đồ cổ" nằm im lìm trong tủ kính hay trang sách bảo tàng, mà là một "tri thức sống" - thứ đang thở và liên tục được chuyền tay qua bao thế hệ.

Nhìn lên bản đồ xưởng chế tác của họ mới thấy thú vị: Thay vì gom tất cả về một đại bản doanh sang chảnh, họ chọn cách "nối mạng" với những vùng đất nghề lâu đời nhất nước Pháp. Lụa thì nhất định phải về Lyon, găng tay da ghé Haute-Vienne, còn đồ sứ lại tìm về đúng cội nguồn Limousin. Mỗi vùng đất giữ một "tuyệt chiêu", và thương hiệu chọn cách nuôi dưỡng chính những nét đặc trưng địa phương đó.

Nhưng điểm khiến nhiều khách tham quan sững người và tự hào nhất lại chính là góc sơn mài. Hóa ra, toàn bộ sản phẩm sơn mài của Hermès trên toàn cầu đều được nhào nặn từ chính bàn tay khéo léo của các nghệ nhân Việt Nam! Đứng nhìn thành phẩm mềm mịn, bóng bẩy và có chiều sâu hun hút, nghe giải thích mới biết người thợ Việt phải kiên nhẫn phủ sơn, chờ khô rồi mài nhẵn lặp đi lặp lại tới 18 lần. Cái sự tỉ mỉ và kiên nhẫn ấy thực sự khiến bất cứ ai dừng chân cũng phải ngả nón thán phục.

Không dừng lại ở Việt Nam, họ còn vươn tay kết nối với nghệ thuật sơn mài Nhật Bản hay những xưởng dệt len cashmere thủ công tại Nepal. Đứng giữa triển lãm, phấn khởi nhất là cảm giác được tự tay thử trải nghiệm kỹ thuật in. Phải tự cầm, tự kéo đổ mảng màu mới thấy để tạo ra một tác phẩm mượt mà là biết bao mồ hôi và sự tỉ mỉ của người thợ.

Đằng sau một món đồ bền đẹp là triết lý tôn trọng thời gian

Đứng ở phân đoạn cuối của triển lãm, điều chạm đến cảm xúc của mình mạnh mẽ nhất chính là triết lý về thời gian. Trong một thế giới mà cái gì cũng vội vã, người ta đua nhau mua nhanh, dùng nhanh, bỏ nhanh, thì Hermès lại chọn một lối đi hoàn toàn ngược dòng: Làm ra những món đồ để đi cùng chủ nhân qua nhiều năm tháng, thậm chí sẵn sàng truyền lại cho thế hệ sau.

Thú vị nhất là lúc dừng chân ở góc "spa và phục hồi sản phẩm". Nhìn những chiếc túi da hay phụ kiện đã sờn màu thời gian được các chuyên gia nâng niu làm sạch, khâu lại từng mũi chỉ hay mài giũa lại bề mặt, mình mới thấy trân trọng lối sống này. Hóa ra đồ cũ không đồng nghĩa với bỏ đi! Con số hơn 200.000 sản phẩm được khách hàng mang đến các cửa hàng mỗi năm để sửa chữa chính là lời đáp trả cực ngầu cho văn hóa tiêu dùng nhanh: Thà chăm chút cho một món đồ chất lượng còn hơn liên tục chạy theo những cái mới vô hồi kết.

Nghe chuyện hậu trường để đưa triển lãm này về Việt Nam lại càng thấy nể sự kiên nhẫn. Đơn vị đồng hành Tam Sơn đã phải xếp hàng "booking" từ tận 3 năm trước, dành trọn 1 năm lên kế hoạch và cặm cụi dựng gian hàng suốt gần 2 tháng trời ngay giữa Công viên Thống Nhất.

Phải trực tiếp bước đi trong không gian này mới thấu: Đưa một sự kiện tầm cỡ thế giới về nước mình chưa bao giờ là chuyện "chọn đại cái địa điểm" là xong, mà là cả một hành trình theo đuổi vô cùng tâm huyết.

Rời khỏi Hermès in the Making khi nắng chiều đã nhạt, thứ đọng lại lâu nhất trong tâm trí mình tuyệt nhiên không phải là cảm giác ngợp ngợp trước những món đồ đắt đỏ. Điều làm mình xao xuyến chính là niềm cảm phục trước những gì con người có thể tạo ra bằng sự kiên nhẫn và tình yêu nghề vô điều kiện. Giữa cuộc sống quay mòng mòng với hàng loạt sản phẩm công nghiệp sản xuất hàng loạt, triển lãm như một nốt trầm nhắc nhở rằng: Vẫn có những giá trị tuyệt đối không thể đo bằng tốc độ như một đường chỉ khâu chắc chắn, một bề mặt sơn mài được mài đi mài lại 18 lần, hay một mảng màu in lụa được chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất.