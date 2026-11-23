Khi cần tìm tranh cho nhà mới, cái tên Đỗ Mỹ Linh gõ vào ô tìm kiếm là Đinh Quân. Cô đã từng xem tranh của ông, đến lúc muốn có vài bức để treo trong nhà mới nhớ ra và tìm lại. Trong video của Artnam Gallery, Mỹ Linh kể rằng chính cô cũng thấy hơi lạ trước cảm giác ấy. Xem lại tranh, cô thấy chúng hợp với không gian nhà mình một cách rất tự nhiên.

Từ lúc nghĩ đến một họa sĩ mình thích cho đến khi có tranh treo lên tường, câu chuyện hóa ra còn khá dài. Mỹ Linh đã nhờ người tìm giúp, đã thấy vài bức cùng đề tài và vẫn chưa muốn chọn. Đến khi gặp bức cuối cùng, cô có một cách nói rất thật thà về món đồ mình đã bỏ công tìm: "Giống như là bức tranh nó sinh ra để dành cho mình và chờ mình treo ở nhà".

Đã tìm được tranh đúng đề tài, Mỹ Linh vẫn chưa vội chọn

Thứ Đỗ Mỹ Linh nhờ anh Thắng tìm giúp là những bức cô gọi thân mật là "tranh gái" của chú Quân, tức các tác phẩm vẽ hình tượng phụ nữ. Cô kể mình được biết tranh thuộc đề tài này hiện khá hiếm trên thị trường. Trong quá trình tìm, hai người cũng gặp một số bức, chỉ là xem xong, Mỹ Linh vẫn thấy "chưa thực sự ưng ý lắm". Cái khó nằm ở chỗ ấy. Cô đã biết mình thích tranh của ai, thích đề tài nào, vậy mà đến lúc phải chọn một bức cụ thể để mang về, câu trả lời vẫn chưa đến ngay.

Nguồn: Artnam Gallery

Khi nói về tranh Đinh Quân, Mỹ Linh để ý đến một điều khá dễ hiểu với cả người ít xem tranh. Theo cô, tranh không có quá nhiều chi tiết mà vẫn đủ để người ta nhìn vào và nhớ. Cô cũng nhắc đến chuyện chúng hợp với nhà mình. Chữ "hợp" ở đây nghe rộng hơn chuyện màu tranh có ăn với màu tường hay không. Xem một bức tranh, cô đã hình dung được nó ở trong một không gian mình sẽ nhìn thấy mỗi ngày. Đó là một cảm giác khá cụ thể, dù chính Mỹ Linh cũng mở đầu lời giải thích bằng câu "không hiểu sao".

Việc cô nhớ tên Đinh Quân từ trước cũng khiến câu chuyện mua tranh có một khởi đầu thú vị. Có những thứ mình từng xem qua, thấy thích rồi để đó. Mãi đến khi dọn nhà hay sắp xếp lại một góc quen, hình ảnh ấy mới quay về trong đầu. Với Mỹ Linh, việc tìm tranh bắt đầu từ một ký ức như vậy. Nhờ đã có thứ mình muốn tìm, cô cũng dễ nói "chưa ưng" khi bức tranh trước mắt mới đáp ứng được một phần mong đợi.

Vì sao cô tìm tranh vẽ phụ nữ của Đinh Quân?

Hình tượng phụ nữ là một phần quen thuộc trong sáng tác của họa sĩ Đinh Quân, đặc biệt ở dòng tranh sơn mài trừu tượng tối giản gắn với tên tuổi ông. Hình ảnh ấy cũng là một cách để nhìn thấy sự thay đổi trong sáng tác của họa sĩ. Chẳng hạn, ở triển lãm Genesis – Thiên Khải năm 2023, Đinh Quân đưa mối quan tâm về tính nữ sang một đề tài rộng hơn là sự khởi nguồn của vũ trụ. Với người bắt đầu tìm hiểu ông từ câu chuyện của Mỹ Linh, đây là một chi tiết hay để biết vì sao cùng nghe nhắc đến Đinh Quân, mỗi người có thể nhớ về một hình ảnh rất khác.

Nguồn: Artnam Gallery

Trong bức được treo ở nhà Mỹ Linh, hai dáng người hiện lên giữa nền đỏ với những mảng sáng đan xen. Nhìn từ chỗ cô đứng sau khi tranh đã lên tường, sắc đỏ nổi bật hẳn trên nền tường sáng. Bức tranh có sức hút ngay cả khi chỉ xuất hiện vài giây ở cuối clip. Cũng ở đoạn này, mới thấy hết ý cô nói về một tác phẩm có thể để lại ấn tượng bằng vài hình ảnh chính. Giữa nhiều mảng màu, mắt vẫn nhanh chóng tìm đến hai dáng người.

Mỹ Linh có nhắc đến tên tuổi của Đinh Quân và việc tranh của ông từng được đưa ra đấu giá ở nước ngoài. Điều cô nói tiếp ngay sau đó mới thật sự cho thấy mình muốn gì khi sưu tầm. Theo cô, một tác phẩm mang về nhà có thể nói lên phần nào gu và tính cách của người chọn. Cô để ý tác giả, muốn tìm đúng nhóm tranh mình thích và dành thời gian xem đến khi gặp một bức khiến mình có phản ứng rõ ràng. Đến lúc ấy, cái tên Đinh Quân vẫn là điểm khởi đầu của câu chuyện, còn cảm giác khi đứng trước tranh mới là điều cô kể hào hứng nhất.

Treo tranh lên, nàng dâu hào môn thấy "rất ưng luôn ấy"

Ở cuối video, người trò chuyện cùng Mỹ Linh hỏi cô có thấy mình hợp với bức tranh này không. Cách hỏi nghe vui vì từ đầu câu chuyện, hai người vẫn nói đến việc tìm tranh hợp với nhà . Đến khi tranh đã có chỗ trên tường, câu hỏi lại quay về người sẽ sống cùng nó. Mỹ Linh đứng nhìn tác phẩm rồi đáp gọn: "Em rất là ưng luôn ấy!".

Nguồn: Artnam Gallery

Có lẽ đó cũng là đoạn dễ đồng cảm nhất với ai từng mất công tìm một món đồ cho nhà mình. Lúc còn đi xem, ta có thể cân nhắc đủ thứ, từ chỗ đặt đến chuyện món ấy có hợp với những gì đang có sẵn hay không. Đến khi mang về, đôi lúc chỉ cần lùi lại vài bước là biết mình có vui vì đã chọn nó. Mỹ Linh từng thấy vài bức gần với điều mình muốn. Cô vẫn chờ. Bởi vậy, câu "rất là ưng" lúc cuối nghe nhẹ tênh, dù để nói được câu ấy, cô đã phải bỏ qua mấy lựa chọn tưởng chừng cũng ổn.

Nếu chỉ xem cảnh treo tranh, người ta dễ nhớ đến mảng đỏ nổi bật giữa căn nhà. Nghe Mỹ Linh kể từ đầu, thứ đọng lại lâu hơn lại là chuyện cô nhớ một họa sĩ, tìm lại những bức từng khiến mình chú ý rồi kiên nhẫn đợi đến khi gặp đúng bức muốn ngắm mỗi ngày. Sau này, mỗi lần đi ngang qua chỗ treo tranh, cô còn có cả câu chuyện đi tìm nó để nhớ.