Trong loạt ảnh mới của Hà Kiều Anh, có một tấm nàng hậu ngồi bên kệ gỗ, hai tay giữ cuốn sách đang mở. Cô mặc áo len trắng, trên tay áo còn có mấy chú gấu bông màu tím và xanh nhạt. Nhìn tấm ấy, dễ nghĩ đây là một góc đọc sách nhỏ, kiểu nơi người ta ghé vào ngồi chơi trong lúc đợi bạn. Đến khi kéo sang ảnh chụp rộng hơn, mới thấy phía sau cô là cả một khoảng thông tầng, có thang cuốn chạy ngang và những kệ sách cao đến mức phải ngẩng đầu mới nhìn hết.

"Kiến trúc 10/10 tại Starfield Library!", Hoa hậu Việt Nam 1992 viết khi chia sẻ bộ ảnh. Hà Kiều Anh kể đến Seoul và tận mắt nhìn thấy, cô mới thấy không gian ngoài đời hoành tráng đến thế. Nàng hậu đặc biệt thích những kệ sách lớn và ánh sáng tự nhiên hắt qua mái kính. Cũng nhờ thứ ánh sáng ấy mà trong cùng một album, có tấm nhìn rõ từng sợi len trên áo cô, có tấm chỉ muốn nhìn mãi mấy tầng sách phía sau.

Thư viện Hà Kiều Anh chấm 10/10 nằm ngay giữa một trung tâm thương mại

Starfield Library , còn gọi là Byulmadang Library, nằm trong Starfield COEX Mall ở quận Gangnam, Seoul . Thư viện rộng khoảng 2.800 m², trải trên hai tầng, với ba kệ sách cao khoảng 13 m. Vị trí ngay giữa trung tâm thương mại khiến nơi này khá thú vị. Có người đến để đọc sách hoặc làm việc, cũng có người đang đi mua sắm, nhìn thấy những dãy kệ qua khoảng thông tầng rồi tiện chân ghé vào. Trong ảnh của Hà Kiều Anh, phía sau cô vẫn có người đi thang cuốn, người ngang qua lối đi. Cái đẹp của chỗ này hiện ra ngay giữa sinh hoạt thường ngày.

Nguồn: Ha Kieu Anh

Ở góc chụp rộng, các ngăn sách nhỏ xếp thành từng hàng, chạy theo đường cong của kệ gỗ. Thế mà khi máy ảnh hạ xuống ngang tầm mắt, mọi thứ lại gần gũi hẳn. Trước mặt Hà Kiều Anh là một quầy tạp chí bày bìa hướng ra ngoài. Có thể nhìn thấy ArtReview và Jazz People giữa những ấn phẩm về văn hóa, nghệ thuật. Cô đứng ngay cạnh quầy, lúc cầm sách nhìn sang một bên, lúc cúi xuống lật trang. Hai góc hình cho thấy vì sao cùng một nơi lại hợp với cả người muốn ngắm kiến trúc lẫn người chỉ thích đi loanh quanh, thấy cuốn nào có bìa hay thì cầm lên xem.

Thư viện có hàng chục nghìn cuốn sách, từ văn học, sách về sở thích đến các ấn phẩm ngoại văn. Có cả bàn đọc được bố trí ổ cắm cho người dùng máy tính. Nếu đi Seoul mà vốn tiếng Hàn chỉ đủ để chào hỏi, góc tạp chí và sách ngoại văn vẫn có thứ để xem. Đôi khi một cuốn nhiều ảnh về nhà cửa, thời trang hay nghệ thuật cũng đủ giữ chân mình lâu hơn dự tính. Còn đi cùng bạn bè, mỗi người có thể tự xem một góc rồi hẹn gặp lại, chẳng cần cả nhóm lúc nào cũng đứng cạnh nhau.

Nguồn: Ha Kieu Anh

Starfield Library vào cửa miễn phí , mở từ 10h30 đến 22h theo giờ địa phương. Địa chỉ là 513 Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul . Đi tàu điện có thể xuống ga Samseong trên tuyến 2 hoặc Bongeunsa trên tuyến 9 . Nếu thích ánh sáng trong bộ ảnh Hà Kiều Anh đăng, bạn có thể ghé vào ban ngày để nhìn nắng qua mái kính. Ngắm kệ sách từ tầng trên trước, rồi xuống dưới xem quầy tạp chí, sẽ thấy cùng một không gian mà đứng ở hai chỗ đã có hai góc nhìn khá khác nhau.

Ghé cung Changdeokgung, rồi dành một buổi cho lá vàng

Ngoài Starfield Library, Hà Kiều Anh còn chia sẻ chuyến ghé cung Changdeokgung ở quận Jongno. Quần thể cung điện được xây từ thế kỷ XV dưới triều Joseon và được UNESCO ghi danh Di sản thế giới năm 1997. Có thể dành một buổi sáng để đi qua các sân đá, ngắm mái ngói và những hàng cột gỗ, rồi ghé Huwon, khu vườn phía sau cung. Khu vườn có khung giờ vào riêng, nên nếu muốn đi cả hai, bạn có thể xem giờ vào vườn trước rồi tính thời gian tham quan các điện.

Nguồn: Ha Kieu Anh

Album ngày 14/11 của Hà Kiều Anh còn có một lối đi với hai hàng cây vàng và lá rụng phủ gần kín mặt đất. Cô kể mùa thu còn nhiều ảnh đẹp quá nên muốn chia sẻ nốt. Xem đến đó cũng dễ muốn chừa ra một khoảng trống trong lịch đi chơi. Có hôm dành cả buổi để xem một cung điện, có hôm chỉ cần tìm được một con đường có bóng cây, đi hết lối rồi quay lại, vậy là đã có một buổi chiều đáng nhớ.