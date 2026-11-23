Diện trang phục đen, tóc buộc nửa đầu, môi đỏ vừa đủ nổi bật, Lee Young Ae xuất hiện trong loạt ảnh hậu trường với vẻ thanh lịch quen thuộc. Có lúc cô ngồi tựa ghế, chống nhẹ tay dưới cằm; có lúc giơ hai ngón tay trước cửa phòng chuẩn bị. Nhưng bức ảnh gần gũi nhất có lẽ là khoảnh khắc nữ diễn viên ngồi trước gương, tay cầm kịch bản, trên mặt vẫn đang đắp một miếng mặt nạ trắng.

Một bên là những trang nội dung cần đọc, một bên là bước chăm da đang được tranh thủ thực hiện. Nhìn cảnh ấy, chị em mê dưỡng da hẳn thấy quen: Miếng mặt nạ có thể xuất hiện giữa một buổi tối ở nhà, trước ngày có cuộc hẹn, và cả trong phòng hậu trường của một ngôi sao.

Nhan sắc tuổi U60 đáng mê, bước chăm da lại rất quen mặt

Lee Young Ae sinh năm 1971, thuộc thế hệ diễn viên đã có nhiều năm hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc. Ở tuổi U60, cô vẫn giữ được sức hút riêng với đường nét mềm mại và phong thái nhẹ nhàng. Trong loạt ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân, cách trang điểm với đôi môi đỏ, mái tóc đen và trang phục tối màu càng làm gương mặt nổi bật.

Những hình ảnh được chia sẻ xoay quanh lần cô tham gia chương trình âm nhạc La Philharmonica với vai trò người kể chuyện. Bên cạnh diện mạo đã hoàn thiện, nữ diễn viên còn đăng cả lúc kẹp tóc, đọc tài liệu và đắp mặt nạ. Chi tiết ấy khiến loạt ảnh có thêm nét đời thường, cho người xem thấy một phần quá trình chuẩn bị phía sau vẻ ngoài chỉn chu.





Mặt nạ cũng từng xuất hiện trong chu trình chăm da Lee Young Ae công khai trước đó. Theo Maeil Business Newspaper, vào tháng 1/2026, cô chia sẻ hình ảnh và video dưỡng da tại nhà, trong đó có bước thoa kem rồi đắp mặt nạ. Như vậy, đây là một bước chăm sóc đã được nữ diễn viên đưa vào quy trình của mình, chứ không chỉ xuất hiện trong bộ ảnh hậu trường lần này.

Cùng thời điểm, Sports Kyunghyang còn ghi lại chi tiết cô tận dụng phần tinh chất còn lại trong mặt nạ và cắt bao bì kem để dùng nốt sản phẩm bên trong. Những động tác rất quen với người mê mỹ phẩm khiến hình ảnh ngôi sao trở nên gần gũi hơn. Có lẽ nhiều chị em từng tiếc một chút kem còn nằm dưới đáy tuýp sẽ nhận ra mình trong cảnh ấy. Điều chị em có thể học hỏi là cách dành chỗ cho việc chăm da trong sinh hoạt, còn tần suất và sản phẩm vẫn cần lựa chọn theo làn da của mỗi người.





Muốn da trông căng mướt, chị em đừng xem nhẹ chuyện dưỡng ẩm

Sức hấp dẫn của mặt nạ giấy khá dễ hiểu. Một miếng mặt nạ gọn nhẹ, thao tác không phức tạp, lại tạo cảm giác mình đang dành riêng một khoảng thời gian cho làn da. Với người thích chăm sóc tại nhà, đây còn là bước dưỡng có thể mang lại cảm giác dễ chịu trước một buổi gặp gỡ hoặc sau ngày làm việc.

Theo bác sĩ da liễu Shilpi Khetarpal tại Cleveland Clinic, mặt nạ có thể tạo hiệu ứng cải thiện vẻ ngoài của da trong thời gian ngắn, chẳng hạn giúp da trông tươi và có độ bóng hơn trước một sự kiện. Mặt nạ giấy cũng có thể hỗ trợ dưỡng ẩm, nhưng hiệu quả phụ thuộc sản phẩm và tình trạng da.

Đây là điểm nên hiểu rõ khi nhìn những bức ảnh da đẹp của người nổi tiếng. Một làn da trông căng bóng trên hình còn chịu ảnh hưởng của ánh sáng, lớp trang điểm và nhiều yếu tố khác. Riêng việc Lee Young Ae đắp mặt nạ không đủ để kết luận đó là nguyên nhân duy nhất giúp cô duy trì diện mạo hiện tại.

Với phụ nữ bước vào tuổi trung niên, chăm sóc độ ẩm càng đáng được chú ý. Học viện Da liễu Hoa Kỳ cho biết, trong giai đoạn mãn kinh, thay đổi nội tiết có thể khiến da khô và mỏng hơn; một số người cũng thấy da dễ kích ứng. Những thay đổi này không diễn ra giống nhau ở tất cả phụ nữ, nên nhu cầu dưỡng da cần được điều chỉnh theo tình trạng thực tế.

Bởi vậy, trước một lời quảng cáo “trẻ ra vài tuổi”, chị em có thể bắt đầu từ mục tiêu cụ thể hơn: Da bớt khô căng, sờ mềm hơn, dùng sản phẩm thấy dễ chịu. Những tiêu chí ấy giúp việc chọn mỹ phẩm rõ ràng hơn nhiều so với cố đạt một làn da bóng mịn như ảnh.

Độ bóng cũng không phải thước đo duy nhất của da đẹp. Một gương mặt vẫn có rãnh cười, có kết cấu da tự nhiên mà nhìn tươi tắn, được chăm sóc phù hợp đã là kết quả đáng mong đợi. Điều này giúp chị em tận hưởng việc dưỡng da mà không biến mỗi lần soi gương thành một cuộc tìm lỗi.





Học một bước của Lee Young Ae, nhưng chọn cách đắp hợp với mình

Nếu muốn thêm mặt nạ vào chu trình, hãy bắt đầu bằng việc đọc thành phần và hướng dẫn sử dụng. AAD gợi ý các thành phần như hyaluronic acid, glycerin hoặc ceramide cho nhu cầu dưỡng ẩm, hỗ trợ hàng rào bảo vệ da. Với da nhạy cảm, nên tránh những thành phần từng khiến mình kích ứng và lưu ý hương liệu trong sản phẩm.

Một cách mua sắm thực tế là thử một lượng nhỏ trước khi quyết định tích trữ cả hộp. Sản phẩm được người khác khen nhiều vẫn cần thời gian để xem có hợp với mình hay không. Không nhất thiết phải truy tìm đúng miếng mặt nạ xuất hiện trong ảnh ngôi sao, nhất là khi hình ảnh chưa cho thấy rõ tên sản phẩm.

Thời gian đắp cũng nên theo nhãn. Việc để mặt nạ quá lâu hoặc dùng quá thường xuyên có thể gây kích ứng; nên thử sản phẩm mới trên vùng da nhỏ trước. Nếu thấy ngứa, nóng rát hay châm chích, cần tháo và rửa sạch. Với người đang dùng retinol hoặc acid, tránh bổ sung mặt nạ chứa hoạt chất trùng lặp một cách tùy tiện.

Khoảnh khắc Lee Young Ae vừa đọc kịch bản vừa đắp mặt nạ có thể là gợi ý hay cho người bận rộn. Tuy nhiên, khi đang xem phim, đọc sách hay xử lý công việc, đặt hẹn giờ sẽ giúp chị em nhớ tháo đúng lúc. Đừng để một bước chăm sóc tiện lợi trở thành việc đắp thật lâu vì mải làm chuyện khác.

Và sau tất cả, chu trình nền tảng vẫn đáng được đầu tư đều đặn. Trong hướng dẫn dành cho độ tuổi 40–50, việc quan trọng là làm sạch dịu nhẹ, dưỡng ẩm hằng ngày và bảo vệ da khỏi nắng. Kem chống nắng phổ rộng, chống nước, SPF từ 30 trở lên cùng các biện pháp che chắn là những phần quan trọng của việc chăm sóc da lâu dài.

Nếu ngân sách có giới hạn, có thể dành ưu tiên cho những sản phẩm cơ bản phù hợp rồi mới thêm mặt nạ như một bước bổ sung. Một lịch chăm da vừa sức sẽ dễ duy trì hơn việc mua rất nhiều món nhưng dùng thất thường, hoặc liên tục đổi sản phẩm vì thấy ai đó lên hình quá đẹp.

Từ những hình ảnh của Lee Young Ae, hội chị em có thể lấy cảm hứng cho một buổi chăm da ngay tại nhà: Chọn sản phẩm đã hợp với mình, đắp đúng hướng dẫn và dành một khoảng thời gian dễ chịu. Còn làn da của “quốc bảo nhan sắc”, cứ ngắm và yêu thích, làn da của mình vẫn xứng đáng được chăm theo nhu cầu riêng.