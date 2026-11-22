Một chiếc áo màu đỏ trầm, quần đen, đôi boots cao cổ và chiếc áo khoác kẻ ô, Hương Giang xuất hiện giữa khung cảnh rộng lớn của những triền cỏ và tượng đá. Trong loạt ảnh được chia sẻ trên Instagram với dòng chú thích ngắn “Rapa Nui!”, nàng hậu khi ngồi thư thái trước hàng tượng, khi giơ tay tạo dáng trên sườn đồi. Mái tóc bay trong gió, trang phục gọn gàng và cách tạo dáng tự nhiên khiến bộ ảnh mang cảm giác phóng khoáng.

Nhưng thứ khiến người xem muốn dừng lại lâu hơn còn là cảnh vật phía sau cô. Những gương mặt bằng đá đứng dưới bầu trời nhiều mây đưa Rapa Nui vào danh sách điểm đến đáng tò mò. Với chị em thích một kỳ nghỉ có cả cảnh đẹp lẫn câu chuyện để tìm hiểu, hòn đảo này có nhiều điều để khám phá.

Hòn đảo giữa đại dương và câu chuyện phía sau những gương mặt đá

Rapa Nui là tên bản địa của đảo Phục Sinh, một hòn đảo thuộc Chile với nền văn hóa mang nguồn gốc Polynesia. Công viên quốc gia Rapa Nui được UNESCO ghi danh Di sản thế giới năm 1995, nổi bật với các công trình nghi lễ và những tượng đá Moai tạo nên cảnh quan văn hóa đặc biệt. Bởi vậy, đứng trước các pho tượng cũng là bước vào một phần lịch sử của cộng đồng đã kiến tạo và gìn giữ nơi này.

Sự xa xôi góp phần làm nên sức hấp dẫn của điểm đến. Theo Chile Travel, Rapa Nui cách bờ biển Chile khoảng 3.700 km; riêng chặng bay từ Santiago ra đảo đã mất khoảng 5 giờ. Với du khách khởi hành từ Việt Nam, cần tính thêm hành trình quốc tế tới Chile trước đó. Đây là chuyến đi nên dành thời gian chuẩn bị và sắp xếp ngày nghỉ đủ rộng.

@huoggiangggg

Đổi lại, cảnh quan ở đây tạo cảm giác rất khác những kỳ nghỉ đô thị. Trong các bức ảnh của Hương Giang, nền cỏ ngả vàng, đá sẫm màu và những khoảng trời rộng khiến con người trở nên nhỏ bé. Một bộ đồ đơn giản cũng có thể lên hình đẹp vì bản thân không gian đã có chiều sâu.

Để hiểu thêm về những pho tượng, du khách có thể ghé Rano Raraku, khu mỏ đá nơi các Moai được tạc. Một điểm đến khác là núi lửa Rano Kau và làng nghi lễ Orongo gắn với tín ngưỡng Người Chim. Những nơi này giúp chuyến đi có thêm lớp lang, từ cảnh quan tự nhiên đến đời sống văn hóa trên đảo.

Với người thích tìm hiểu lịch sử, phần đáng nhớ có thể nằm ở những câu chuyện được nghe từ hướng dẫn viên địa phương. Khi biết thêm về ý nghĩa của một địa điểm, việc dừng lại ngắm nhìn cũng khác. Bức ảnh mang về lúc ấy có cả ký ức về nơi mình từng đứng.

@huoggiangggg

Từ bình minh bên tượng đá đến một buổi chiều thảnh thơi ở biển

Một trải nghiệm đáng cân nhắc là đón bình minh tại Ahu Tongariki, địa điểm nổi tiếng với hàng 15 tượng Moai. Chiều xuống, khu Tahai lại là nơi được gợi ý để ngắm hoàng hôn. Hai thời điểm ấy đem đến những sắc độ khác nhau cho cảnh vật, phù hợp với người thích chụp ảnh hoặc đơn giản là muốn dành một lúc ngồi ngắm trời chuyển màu.

Tuy nhiên, không cần ngày nào cũng dậy sớm rồi đi liên tục đến tối. Nếu đã dành một buổi sáng cho bình minh và tham quan, buổi chiều có thể để trống. Một bữa trưa thong thả, giấc ngủ ngắn hay vài giờ ở hồ bơi cũng là những phần xứng đáng có mặt trong lịch trình, nhất là sau hành trình bay dài.

@huoggiangggg

Anakena là lựa chọn phù hợp cho khoảng thời gian nghỉ biển. Bãi cát trắng, hàng dừa và làn nước xanh tạo nên một diện mạo khác của Rapa Nui. Gần bờ biển còn có khu tượng Ahu Nau Nau; các quầy hàng địa phương phục vụ empanada nhân cá ngừ, món bánh có thể thử trong lúc nghỉ chân.

Với một nhóm chị em, có thể dành riêng nửa ngày ở Anakena, mang theo đồ bơi, sách và trang phục thoải mái. Người thích xuống nước có thể lựa chọn hoạt động phù hợp điều kiện biển hôm đó; người chỉ muốn ngồi ngắm cảnh vẫn có một buổi chiều dễ chịu. Thống nhất trước nhịp đi chơi sẽ giúp cả nhóm tránh cảnh người muốn nghỉ phải liên tục chạy theo người muốn khám phá.

Nếu muốn thêm hoạt động dưới nước, Chile Travel gợi ý lặn biển tại vịnh Hanga Roa hoặc lặn với ống thở ở Anakena. Nên trao đổi với đơn vị tổ chức về kinh nghiệm của mình và điều kiện thực tế trước khi chọn chương trình.

Điểm thú vị của cách đi này nằm ở sự linh hoạt. Có ngày dành cho lịch sử, có ngày dành cho biển, cũng có buổi chỉ cần ăn sáng thật chậm. Chị em yêu khám phá vẫn có trải nghiệm mới mà không phải biến toàn bộ kỳ nghỉ thành một cuộc chạy đua giữa các điểm tham quan.

@huoggiangggg

Muốn nghỉ dưỡng thoải mái, hãy dành chỗ cho cả những giờ không có lịch

Chile Travel gợi ý dành khoảng 4–5 ngày trên đảo để khám phá những điểm nổi bật. Nếu muốn kết hợp nghỉ dưỡng, có thể lấy khoảng thời gian này làm cơ sở rồi điều chỉnh theo lịch bay và sở thích, thay vì cố gom mọi hoạt động vào hai ngày ngắn ngủi.

Một cách sắp xếp dễ chịu là dành ngày đầu nhận phòng và nghỉ ngơi; những ngày tiếp theo xen kẽ tham quan di sản với biển hoặc thời gian ở khách sạn. Buổi dậy sớm ngắm bình minh nên được đặt sau một đêm nghỉ đủ. Với nhóm bạn, cũng nên chừa một vài khoảng tự do để mỗi người lựa chọn điều mình thích.

Khi chọn nơi lưu trú, hãy xem kỹ những tiện ích mình thực sự dùng. Người muốn được thu xếp phần lớn chuyến đi có thể cân nhắc khách sạn cung cấp bữa ăn và chương trình tham quan. Chẳng hạn, Nayara Hangaroa có hồ bơi ngoài trời, spa và các gói nghỉ kết hợp khám phá đảo. Đây là một lựa chọn để tham khảo khi lên kế hoạch nghỉ dưỡng.

Nếu ưu tiên ngân sách, có thể tìm cơ sở lưu trú phù hợp rồi đặt riêng các buổi tham quan. Nên so sánh tổng chi phí gồm phòng, ăn uống, đưa đón, hướng dẫn viên và vé điểm đến. Một mức giá phòng hấp dẫn chưa nói hết số tiền cần chuẩn bị cho cả chuyến đi.

Khâu đặt phòng cũng liên quan trực tiếp đến thủ tục ra đảo. Theo hướng dẫn của Chính phủ Chile, khách du lịch cần khai biểu mẫu nhập đảo, có xác nhận đặt chỗ tại cơ sở lưu trú được SERNATUR công nhận và vé trở về. Vì thế, nên kiểm tra các yêu cầu này trước khi chốt hành trình.

Với các điểm tham quan thuộc Công viên quốc gia Rapa Nui, cần chuẩn bị vé và hướng dẫn viên được công nhận theo quy định. Du khách phải đi trên lối cho phép, giữ khoảng cách với tượng và bệ nghi lễ, không chạm hoặc tựa vào di tích. Một đôi giày đi bộ thoải mái vì thế sẽ hữu ích hơn việc chỉ chuẩn bị trang phục đẹp để chụp hình.

Loạt ảnh của Hương Giang đem đến một gợi ý hấp dẫn cho những ai đang tìm một chuyến đi xa có nhiều trải nghiệm. Nếu có dịp tới Rapa Nui, hãy dành thời gian cho cả những công trình nổi tiếng lẫn một buổi chiều không cần xem đồng hồ. Sau quãng đường dài để đến được hòn đảo giữa đại dương, được thong thả tận hưởng nơi ấy cũng là điều đáng ưu tiên.