Ngoài gia đình Tạ Đình Phong thì người này mới là nguyên nhân chính khiến Vương Phi không thể kết hôn cùng tình trẻ?

Trang Sohu mới đây đăng tải bài viết với tựa đề: "Tại sao Vương Phi và Tạ Đình Phong không kết hôn? Lý do không phải do Trương Bá Chi, netizen bất ngờ với nguyên nhân chính".

Bài viết cho hay, nguyên nhân không phải do Trương Bá Chi. Một nguồn tin thân cận cho biết, nguyên nhân khiến Vương Phi và Tạ Đình Phong không thể kết hôn là do con gái Lý Yên. Theo đó, khi ly hôn cùng Lý Á Bằng, Vương Phi đã có một thỏa thuận rằng, trước khi Lý Yên trưởng thành, cả hai đều không được đi thêm bước nữa. Đó là lý do vì sao Lý Á Bằng dù có người yêu nhưng không làm đám cưới. Về phần Vương Phi, cô dù đã tái hợp cùng Tạ Đình Phong được một thời gian khá dài nhưng cả hai cũng không thể chính thức kết hôn.

Bài viết trên trang Sohu.

Vương Phi và Tạ Đình Phong.

Hiện tại, Lý Yên du học trong ngôi trường nội trú tư thục đắt đỏ bậc nhất thế giới với mức học phí lên đến 108.000 USD một năm. Học sinh theo học tại đây cũng đều là con của những người nổi tiếng hoặc giới quý tộc thượng lưu. Mỗi năm, trường chỉ nhận đúng 250 học sinh trong độ tuổi từ 11 - 18.

Lý Yên chính là nguyên nhân khiến Vương Phi và Tạ Đình Phong không thể kết hôn.

Nguồn: Sohu