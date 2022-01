Ngó bảng chi tiêu Tết của nàng dâu trưởng ở Hải Dương: Sắm theo cách "buông bỏ và tối giản" với số tiền 20 triệu

Tết Nguyên đán càng đến gần thì các chị em càng thêm lo lắng tới khoản tiền mua sắm, biếu tặng, lễ lạt tới gia đình, đồng nghiệp và khách hàng. Nguyễn Huế hiện đang làm cô giáo và là bà mẹ bỉm sữa 2 con cũng tương tự.

Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, Huế còn nắm trọng trách là nàng dâu trưởng trong một gia đình ở Hải Dương. Tuy nhiên, khác hoàn toàn với các năm trước, năm nay Huế đã chọn cách áp dụng lối sống tối giản trong việc chi tiêu nhất là chuyện mua sắm ngày Tết.

"Mình làm dâu được 3 năm, nhưng hai vợ chồng ở riêng ngoài Hà Nội để tiện trong công việc. Thế nên Tết đến mình chủ yếu mua sắm ở nhà riêng trên Hà Nội cho gia đình nhỏ của mình. Còn về quê nhà nội, ngoại ăn Tết, mình thường mua sắm đào, quất cho hai bên và biếu tặng ông bà tiền tiêu Tết", Huế chia sẻ.

Vợ chồng chị Nguyễn Huế hiện đang sống tại Hà Nội.

Chi tiêu cho gia đình nhỏ tại Hà Nội

Đối với gia đình nhỏ trên Hà Nội, năm nay gia đình Huế đón 1 cái Tết siêu tối giản thực sự. Chị Huế đã theo chủ nghĩa tối giản này được 1 năm, kể từ khi sinh bé đầu lòng. Vì quá bừa bộn, quản lí tài chính rối ren nên cô đã tìm được chân lí là tối giản, giúp cuộc sống của mình nhẹ nhàng, thảnh thơi hơn rất nhiều.

Hai vợ chồng sẽ chuẩn bị một mâm cúng cho 23 Tết sau đó sẽ dọn đồ về quê ăn Tết luôn. Do cả hai vợ chồng làm freelancer nên thời gian nghỉ Tết linh hoạt được như vậy. Hai vợ chồng chỉ chuẩn bị một mâm cơm cúng đơn giản và vẫn đậm phong tục Tết cổ truyền để cúng bái.

"Và mình thấy sắm như vậy thì một cái Tết nhà mình vẫn rất Tết, hai vợ chồng có nhiều thời gian làm việc tổng kết cuối năm nhanh hơn để sớm về quê ăn Tết thay vì chuẩn bị cầu kì như năm ngoái. Một cái Tết mà hai vợ chồng có thời gian hưởng thụ không khí Tết, sống chậm để đón nhận hương vị Xuân đang về", chị Huế chia sẻ.

Chi phí sắm mâm cỗ cúng tại nhà của hai vợ chồng.

Năm nay chị Huế mua sắm đón Tết tại nhà ở Hà Nội cũng đơn giản hơn rất nhiều. "Không còn mua size mứt, bánh kẹo to đùng nữa, thay vào đó mua size bé vừa xinh, có không khí Tết hơn. Đào quất cũng size bé xinh xinh, vừa hợp nhà nhỏ xinh, vừa tiết kiệm tiền. Mọi năm thích hoành tráng, cái gì cũng phải to thật to, thích mua sắm tưng bừng thì năm nay, chồng bảo vợ mua quần áo mới đi, mình nói không luôn.

Năm nay biết đến tối giản, cuối năm thảnh thơi đọc sách uống cafe thay vì săn sale mệt bở hơi tai mà vẫn tốn tiền còn thấy không cần thiết, chật nhà. Năm nay trong chuyện sắm Tết mình biết đến chữ buông và tối giản đi.

Năm nay mình cũng biết đến thế nào là sống hạnh phúc thật sự thay vì chớp nhoáng, không kịp hưởng thụ thời khắc Tết. Mình chỉ sắm những đồ tốt cho sức khỏe, ít bánh kẹo. Khách đến nhà mình có thể uống cafe không đường, nhiều nước uống siêu ngon, siêu tốt cho sức khỏe, nhiều rau, ít dầu mỡ trong bữa cơm nữa", Huế chia sẻ.

Bảng chi tiêu sắm Tết ở Hà Nội của hai vợ chồng chị Huế.

Chi tiêu cho hai bên gia đình

Đối với quan điểm của hai vợ chồng chị Huế thì bố mẹ nào cũng là bố mẹ của cả hai. Nên hai vợ chồng biếu tặng mỗi bên giống nhau. Hai vợ chồng sẽ chi tiêu các khoản như mua đào quất, biếu bố mẹ hai bên, tiền cho các em mua quần áo Tết, giỏ quà bánh, tiền lì xì.

Còn đây là bảng chi tiêu cho hai bên gia đình.

Như vậy, để chi tiêu cho dịp Tết Nguyên đán năm nay bao gồm nhà riêng ở Hà Nội và nhà chồng, biếu quà hai bên, tổng chi phí hai vợ chồng chị Huế rơi vào khoảng 20 triệu.

"Mình thấy thay đổi năm nay tốt hơn so với các năm trước. Mình chi tiêu ít hơn, bớt nặng tâm lý, có thời gian rảnh rỗi tận hưởng hương vị Tết. Mình mua sắm ít bánh kẹo vì mình hiểu nó không tốt và cũng không cần mua size to hay quá nhiều, chỉ vừa đủ, mà vẫn cảm thấy tròn trịa Tết xưa. Cách chi tiêu Tết vừa tốt cho sức khỏe, vừa không lãng phí đó mới chính là tiêu chí của mình", chị Huế cho biết.

Tổng chi tiêu của chị Nguyễn Huế cho dịp Tết Nguyên đán năm nay.

https://afamily.vn/ngo-bang-chi-tieu-tet-cua-nang-dau-truong-o-hai-duong-sam-theo-cach-buong-bo-va-toi-gian-voi-so-tien-20-trieu-20220126114012342.chn