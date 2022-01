Ngó bảng chi tiêu Tết Nhâm Dần của các nàng độc thân công sở: Từ 10 - 30 triệu, tiêu tiền chủ yếu tập trung vào những thứ này

Nhiều bạn trẻ đã bắt đầu lên kế hoạch cho việc về quê ăn Tết. Thậm chí là các khoản chi tiêu cụ thể cho bản thân và gia đình. Năm nay vì tình hình dịch bệnh phức tạp, thu nhập của nhiều người bị ảnh hưởng dẫn tới việc chi tiêu cho Tết Nhâm Dần cũng có sự khác biệt hơn so với năm ngoái.

Cắt chi phí cho bản thân và chỉ tiêu vào những khoản bắt buộc

Hằng Trần (một nhân viên văn phòng tại Hà Nội) cho biết bản thân cũng đã lên kế hoạch cho việc về quê ăn Tết tại Hải Dương. Cùng với đó, bảng chi tiêu dự kiến cho Tết năm nay cũng được Hằng lên sẵn. Hằng cho biết, kế hoạch năm nay của mình là sẽ chỉ tiêu vào các khoản bắt buộc phải tiêu. Bởi năm nay thu nhập của Hằng không được dư dả chính vì thế sẽ tạm cắt các khoản chi cho cá nhân.

"Năm ngoái thu nhập của mình cao hơn nên có tiêu thêm 1 chút cho bản thân, chừng 4 - 5 triệu tiền mua sắm và làm tóc. Nhưng năm nay thu nhập có giảm một chút vì dịch bệnh nên khoản chi tiêu cho bản thân mình dự tính cắt bỏ. Chỉ tiêu những khoản thực sự cần thiết", Hằng chia sẻ.

Với bản thân thì cắt giảm nhưng Hằng Trần vẫn dành 1 triệu để mua sắm đồ Tết như: hoa tươi, trà và một số đồ decor cho nhà cửa. Cô cho biết đây là sở thích cá nhân, đặc biệt là thích thưởng trà ngày Tết nên vẫn thường có thói quen sẽ mua mang về nhà để pha.

Đây là bảng chi tiêu của Hằng Trần cho Tết Nhâm Dần năm nay.



Chi tiêu cho một Tết Nhâm Dần không quá cầu kỳ

Ngô Trần Thanh Hương (sinh năm 1995) hiện đang làm việc tại một công ty truyền thông lớn tại Hà Nội, giữ chức vụ quản lý. Hương cho biết, may mắn năm nay thu nhập của mình không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi dịch bệnh. Trước Tết, Thanh Hương có khoản tiền lương tháng 12 và tháng 13 từ công ty. Hương dự định sẽ về quê Nam Định vào gần sát Tết, khoảng 28 - 29 âm vì công việc cũng khá bận rộn.

"Vì công việc liên quan tới ngành truyền thông, bài vở khá nhiều nên chủ yếu việc sắm Tết cho gia đình bố mẹ mình sẽ là người lo chính. Năm nay mình dự tính sẽ tiêu giống như năm ngoái, không có sự chênh lệch nhiều", Hương chia sẻ.

Được biết, 9x trong năm cũng là người hay mua sắm, nên cuối năm cũng không quá quan trọng chuyện mua thêm quần áo mới. Dự định của Hương sẽ chi tiêu cho Tết này khoảng 10 triệu đồng.

Các khoản Thanh Hương dự định sẽ chi tiêu cho Tết này.

Làm xa gia đình nên chi tiêu Tết cũng là lời tri ân

Thục Hạnh (hiện đang sống tại Sài Gòn) cho biết hiện tại cô đã bắt đầu đặt vé máy bay về Hà Nội để cùng gia đình đón Tết. Quê của Hạnh ở Thái Bình nên ngoài tiền vé máy bay, cô còn mất thêm cả chi phí di chuyển xe khách về quê.

Năm nay tiền lương của Hạnh ra Tết mới nhận được, chính vì thế cô chỉ có khoản tiết kiệm cộng thêm thưởng Tết và tháng lương thứ 13 để chi tiêu trong dịp năm mới này.

"Mình dự tính sẽ biếu mẹ 5 triệu để sắm Tết, sửa sang và trang hoàng nhà cửa khoảng 2 triệu, chăm sóc cho bản thân làm tóc, làm móng khoảng 1,5 triệu. Tiền lì xì mừng tuổi, bánh kẹo quà Tết mình tính hết khoảng 5 triệu.

So sánh số tiền chi tiêu này với năm ngoái không chênh lệch nhau là mấy. Mình thấy chỉ có đội thêm khoản chi tiêu từ vé máy bay nữa vì năm nay mình mới chuyển vào Sài Gòn làm việc. Mình nghĩ rằng sẽ ứng một nửa lương trước Tết. Số tiền lương còn lại ra Tết mình sẽ nhận và dùng luôn là khoản chi tiêu cho cuộc sống sinh hoạt của mình", Hạnh chia sẻ.

Đây là bảng chi tiêu của Hạnh cho dịp năm mới. Đối với Hạnh, việc chi tiêu cho Tết cũng rất quan trọng vì cả năm đã xa nhà.

Với các bạn trẻ xa nhà, việc đoàn viên bên gia đình ngày Tết chính là điều hạnh phúc nhất. Do tình hình dịch bệnh, thu nhập mỗi người có thể gặp tác động khác nhau. Tuy nhiên, chỉ cần ở bên gia đình thì các bạn đều cho rằng "khéo ăn thì no, khéo co thì sẽ ấm".

https://afamily.vn/ngo-bang-chi-tieu-tet-nham-dan-cua-cac-nang-doc-than-cong-so-tu-10-30-trieu-tieu-tien-chu-yeu-tap-trung-vao-nhung-thu-nay-20220115112347809.chn