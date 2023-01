Nghiên cứu Harvard, NIH, CDC: Ăn nhiều 4 thứ này sẽ... giảm cân

Tờ Medical Xpress đã chỉ ra một "công thức giảm cân" siêu dễ và siêu ngon thông qua khuyến cáo của nhà tư vấn dinh dưỡng Connie Diekman, người từng đứng đầu Học viện Dinh dưỡng và ăn kiêng ở Mỹ, dựa trên các nghiên cứu hàng đầu.

Một số loại thực phẩm thực sự có thể giúp bạn giảm cân, theo khuyến cáo của các nhà khoa học Mỹ - Đan Mạch (Ảnh minh họa từ Internet)

1. Ngũ cốc nguyên hạt

Nghiên cứu của Trường Y tế công cộng Harvard TH Chan (Mỹ) cho thấy ngũ cốc nguyên hạt không bị loại bỏ chất dinh dưỡng trong quá trình chế biến, giữ được nguồn carbohydrate và protein cân bằng tuyệt vời và lại giàu chất xơ.

Do đó ăn ngũ cốc nguyên hạt - như gạo lứt, yến mạch hay bánh mì, mì, nui màu nâu được làm từ ngũ cốc nguyên hạt - sẽ giúp bạn rất mau no và không làm giảm lượng đường huyết nhanh, nên cũng no rất lâu. No lâu thì bạn sẽ ít ăn hơn và dễ giảm cân.

2. Chất béo lành mạnh

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), chất béo lành mạnh cung cấp nhiều năng lượng và giúp ruột hấp thu vitamin tốt hơn, giúp bạn kéo dài cảm giác đủ năng lượng sau bữa ăn.

Chúng bao gồm chất béo từ dầu ô liu, đậu nành, cải dầu, đậu phộng...; các loại cá dầu như cá hồi, cá mòi, cá trích; quả bơ, quả hạch và các loại hạt.

Một số thứ trong danh sách - ví dụ các loại hạt - khiến bạn no lâu vì giàu chất xơ, nên ăn vặt bằng hạt là một cách giảm cân rất tốt.

3. Trái cây và rau

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) lưu ý rằng chìa khóa để tận dụng tối đa trái cây và rau củ là dùng chúng để thay thế các loại thực phẩm có lượng calo cao hơn.

Cách này dễ hơn hẳn việc cố ăn ít lại bởi ăn trái cây và rau cũng khiến bạn mau no. Tuy nhiên chỉ ăn trái cây hay rau thì sẽ khá mau đói, vì vậy nhà dinh dưỡng Diekman gợi ý có thể ăn cùng với protein - ví dụ hãy làm một tô salad trộn đủ món - sẽ khiến bạn no lâu hơn.

4. Đạm thực vật

Đậu và các loại đạm thực vật khác khiến mọi người giảm cân và hạ đường huyết, theo một nghiên cứu từ Đan Mạch, trong đó 800 tình nguyện viên đã được theo dõi trong 12 tuần.

Trong đó các thực phẩm giàu canxi mang lại hiệu quả "lợi đôi đường" và có vẻ giúp giảm cân tốt nhát bao gồm sữa hạnh nhân, rau lá xanh hay đậu phụ tăng cường canxi.