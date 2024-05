Có rất nhiều phương pháp tập thể dục, trong đó, đi bộ đã trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều người vì dễ thực hiện, không tốn kém tiền bạc. Tuy nhiên, một phương pháp tập luyện đơn giản liệu có thực sự kéo dài tuổi thọ hay mang lại hiệu quả cho sức khỏe?



Về vấn đề này, một nghiên cứu được thực hiện ở Hàn Quốc đã cho chúng ta câu trả lời.

Theo đó, các chuyên gia Hàn Quốc đã nghiên cứu dữ liệu liên quan đến hoạt động thể chất của hơn 7.000 người lớn trên 85 tuổi (trung bình là 87 và 2/3 nữ) trong thời gian 5 năm để tìm hiểu mối liên hệ giữa đi bộ và tuổi thọ con người. Dựa trên những thông tin này, các nhà nghiên cứu đã chia họ thành 5 nhóm dựa trên thời gian đi bộ mỗi tuần: 57,5% cho biết họ không đi bộ chậm, 8,5% người đi bộ dưới 1 giờ mỗi tuần, 12,0% người đi bộ 1-2 giờ, 8,7% người đi bộ 2-3 giờ và 13,3% đi bộ hơn 3 giờ.

Kết quả nghiên cứu cho thấy những người đi bộ với tốc độ chậm ít nhất 1 giờ/tuần giảm 40% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và giảm 39% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch so với những người không hoạt động. Người tham gia đi bộ, hoạt động vừa phải và hoạt động thể chất có cường độ cao có tỷ lệ lần lượt là 42,5%, 14,7% và 11,0%. Khoảng một phần ba (33%) trong số những người đi bộ chậm mỗi tuần cho biết họ có hoạt động thế chất vừa phải hoặc mạnh.

Thông qua kết quả nghiên cứu, tiến sĩ Moo-Nyun Jin thuộc Bệnh viện Sanggye Paik, Đại học Inje (Hàn Quốc), còn cho biết đi bộ dù chỉ 1 giờ mỗi tuần cũng có lợi cho những người từ 85 tuổi trở lên so với việc hoàn toàn không hoạt động.

Một nghiên cứu khác của Mỹ cũng chỉ ra đi bộ giảm 35% nguy cơ tử vong do các bệnh hô hấp ở những người đi bộ hơn 6 giờ/tuần so với những người ít vận động. Bên cạnh đó, bộ môn này cũng giúp giảm khoảng 20% nguy cơ tử vong do bệnh tim và giảm 9% nguy cơ tử vong do ung thư. Có thể thấy, đi bộ quả thực là môn thể thao đơn giản, dễ thực hiện, có thể giúp bạn giảm nguy cơ tử vong và gia tăng tuổi thọ của mình.

Những lợi ích của đi bộ với sức khỏe

Đi bộ mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng đi bộ thường xuyên sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, rèn luyện sức mạnh cơ bắp của chi dưới, đẩy nhanh quá trình tuần hoàn máu và tốc độ trao đổi chất, giảm nguy cơ đột quỵ, giúp kéo dài tuổi thọ.

Không những thế, nghiên cứu năm 2019 trên tạp chí y khoa American Journal of Preventive Medicine, cho thấy người bị đau khớp, đi bộ chỉ 10 phút mỗi ngày có nhiều khả năng tránh bị khuyết tật trong 4 năm sau. Điều này chứng tỏ đi bộ còn giúp cải thiện khả năng vận động của xương khớp hiệu quả.

Chưa hết, tăng cường trí tuệ và tăng cường khả năng sáng tạo của não bộ cũng là những công dụng vàng mà bộ môn này mang lại cho sức khỏe. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người đi bộ nhanh 1 giờ, 3 lần một tuần, có các vùng ra quyết định của não hoạt động hiệu quả hơn cả những người tham dự các hội thảo giáo dục. Do đó, khi cảm thấy bế tắc trong công việc hay tìm giải pháp cho một vấn đề khó khăn, nghiên cứu khuyên bạn hãy đi bộ để bộ não được khơi dậy sự sáng tạo.

Đặc biệt, đi bộ cũng rất có tác dụng tích cực trong việc ổn định đường huyết và là phương pháp rèn luyện sức khỏe phù hợp nhất và hiệu quả cho người mắc bệnh tiểu đường. Theo các chuyên gia, đi bộ có thể làm giảm đáng kể tình trạng kháng insulin của bệnh nhân tiểu đường và giúp kiểm soát đường huyết ổn định hơn. Tập luyện thường xuyên ở bệnh nhân tiểu đường type 2 có thể làm giảm lượng chất béo trung tính, huyết áp và insulin trong cơ thể.

(Tổng hợp)