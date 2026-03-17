Thời gian gần đây, những tín đồ đam mê đồ ngọt chắc hẳn đã không ít lần thấy bảng tin mạng xã hội của mình bị "xâm chiếm" bởi cơn sốt sô cô la Dubai. Thế nhưng, nếu bạn nghĩ sô cô la Dubai chỉ là những thanh kẹo dày cộp, đặc ruột và có phần hơi ngấy thì bạn đã nhầm to rồi.

Giới trẻ sành ăn tại Hàn Quốc vừa nâng cấp món ăn này lên một tầm cao mới với phiên bản mang tên "Bánh sô cô la Dubai Q" (Dubai Chocolate Q Biscuit). Không chỉ tạo nên một cơn địa chấn xếp hàng dài dằng dặc trên các con phố ẩm thực xứ kim chi, món bánh này còn khiến vô số ngôi sao đình đám nức nở khen ngợi. Sự hòa quyện đỉnh cao giữa các tầng hương vị khiến ai cũng muốn cắn thử một miếng, nhưng lại làm dấy lên nỗi trăn trở muôn thuở của hội chị em:

Đang siết cân, giữ dáng thì liệu có được "đu trend" món tráng miệng ngập tràn béo ngậy này không? Hãy cùng bóc tách từ A đến Z sức hút của chiếc bánh thần thánh này, khám phá công thức làm bánh siêu dễ tại nhà và quan trọng nhất là nắm trọn bí kíp ăn đồ ngọt thả ga mà vòng eo vẫn thon gọn nhẹ nhàng nhé.

Sức hút khó cưỡng của "siêu phẩm" bánh sô cô la Dubai Q: Khi cả showbiz Hàn cũng phải ghiền

Không phải ngẫu nhiên mà chiếc bánh nhỏ bé này lại tạo ra sức công phá lớn đến vậy trên các nền tảng mạng xã hội Hàn Quốc. Khác hoàn toàn với lớp vỏ sô cô la truyền thống có phần cứng cáp và nặng nề, phiên bản bánh Q đã tinh tế tháo gỡ và tái cấu trúc lại toàn bộ linh hồn của món ăn. Người ta vẫn giữ lại phần nhân cốt lõi là sốt bơ hạt dẻ cười béo ngậy trộn cùng sợi mì Kadayif xào bơ giòn rụm, nhưng lại khoác lên nó một lớp áo mới cực kỳ mềm dẻo từ kẹo marshmallow, đặt trên một lớp đế bánh quy xốp giòn.

Trải nghiệm khi thưởng thức chiếc bánh này giống như một bản giao hưởng của vị giác với những cú "twist" đầy bất ngờ. Ngay từ miếng cắn đầu tiên, bạn sẽ nghe thấy tiếng vỡ giòn tan của đế bánh quy, tiếp nối ngay sau đó là cảm giác kéo sợi mềm dẻo, đàn hồi bọc lấy khoang miệng của lớp vỏ marshmallow ca cao. Và khoảnh khắc bùng nổ thực sự nằm ở lớp nhân bên trong, khi cái giòn lạo xạo của sợi mì Kadayif đan xen cùng vị bùi béo, thơm lừng đặc trưng của hạt dẻ cười lan tỏa trọn vẹn.

Điểm cộng lớn nhất là tổng thể độ ngọt của bánh đã được gia giảm, tiết chế cực kỳ khéo léo để người ăn không hề cảm thấy gắt cổ hay nhanh ngấy. Chính kết cấu đa tầng "ngoài dẻo trong giòn" này đã khiến cư dân mạng Hàn Quốc ví von đây là "trần nhà của thế giới kết cấu tráng miệng". Sức nóng của bánh sô cô la Dubai Q càng bùng phát dữ dội hơn khi nữ idol đình đám Jang Wonyoung (IVE) liên tục bày tỏ sự u mê trong các bài phỏng vấn, thậm chí còn hóm hỉnh tuyên bố đây là món "chết cũng phải ăn".

Làn sóng này nhanh chóng cuốn theo sự hưởng ứng của hàng loạt ngôi sao khác như Yoona, NMIXX Sullyoon, ENHYPEN Sunoo, Kim Sejeong. Đặc biệt, ngay cả vị giám khảo khó tính Ahn Sung-jae của show truyền hình thực tế hot nhất hiện nay "Hắc Bạch Đầu Bếp" (Culinary Class Wars) cũng cùng con gái quay video trải nghiệm làm món bánh này, chính thức biến nó từ một thú vui ăn vặt của giới sao trở thành một hiện tượng ẩm thực quốc dân mà ai cũng khao khát được nếm thử.

Thành quả của diễn viên-ca sĩ Yoona.

Bật mí công thức làm bánh sô cô la Dubai Q tại nhà: Đơn giản mà ngon như ngoài tiệm

Nếu không thể bay sang tận Hàn Quốc để xếp hàng, bạn hoàn toàn có thể tự tay mang hương vị ngây ngất này vào chính gian bếp nhà mình với những nguyên liệu không quá khó tìm. Công thức được chia làm hai phần chính: Phần nhân giòn rụm và phần vỏ dẻo mịn màng. Đối với phần nhân, bạn cần chuẩn bị 16g bơ nhạt, 150g sợi mì Kadayif (một loại bột báng dạng sợi nhỏ xíu rất phổ biến trong món tráng miệng Trung Đông), 40g sô cô la trắng, 150g sốt hạt dẻ cười (pistachio paste) và khoảng 2g muối tinh để cân bằng vị trí.

Đầu tiên, hãy bắc chảo lên bếp, cho bơ vào đun chảy rồi trút phần sợi Kadayif vào xào với lửa thật nhỏ. Bạn phải đảo đều tay cho đến khi sợi mì chuyển sang màu vàng ruộm, tỏa mùi thơm nức và đạt độ giòn tan như rễ tre thì tắt bếp. Tiếp theo, đun chảy sô cô la trắng rồi trộn đều cùng sốt hạt dẻ cười, sau đó đổ hỗn hợp này vào phần Kadayif vừa xào, thêm chút muối và trộn thật đều. Một bí quyết sống còn ở bước này là lượng sốt hạt dẻ cười phải đủ nhiều để bao bọc lấy từng sợi mì, tạo ra độ kết dính dẻo quánh nhưng không làm mất đi độ giòn, đồng thời giữ được hương vị các loại hạt đặc trưng của sô cô la Dubai. Trút hỗn hợp nhân vào khuôn, nén chặt và cho ngay vào ngăn đá tủ lạnh để định hình.

Chuyển sang phần vỏ, bạn cần 11g bơ nhạt, 220g kẹo dẻo marshmallow, 30g bột ca cao nguyên chất và 20g bột sữa. Cho bơ và marshmallow vào chảo chống dính đun chảy ở lửa nhỏ cho đến khi hỗn hợp kẹo quyện lại, dẻo quẹo. Lúc này, bạn rây bột ca cao và bột sữa vào nhào chung. Lớp vỏ "kẹo dẻo" này đòi hỏi sự khéo léo trong việc canh nhiệt độ để duy trì trạng thái mềm mượt, có thể kéo giãn tốt. Độ dày mỏng của lớp vỏ sẽ quyết định trực tiếp đến cảm giác trơn trượt và độ bao phủ của bánh khi nhai. Cuối cùng, bạn chỉ việc lấy phần nhân đã đông cứng ra, khéo léo dùng lớp vỏ dẻo bọc kín lại, thêm một miếng bánh quy giòn làm đế là đã hoàn thiện xong "siêu phẩm" vạn người mê này rồi.

Sự thật về lượng calo của bánh Q Dubai và mẹo ăn ngọt thả ga không lo tích mỡ

Hương vị tuyệt hảo là vậy, nhưng đối với những ai đang trong giai đoạn siết mỡ, giảm cân thì bảng thành phần của món bánh này lại giống như một "tiếng còi báo động". Nhìn dưới góc độ dinh dưỡng học, bánh sô cô la Dubai Q được xếp vào nhóm món tráng miệng có mật độ calo khá cao. Thủ phạm chính đóng góp vào nguồn năng lượng khổng lồ này đến từ sô cô la, bơ nhạt, sốt hạt dẻ cười và lượng tinh bột trong kẹo dẻo cũng như đế bánh quy. Tỷ lệ chất béo và carbohydrate trong bánh nghiêng về mức cao, tuy nhiên, nhờ hàm lượng hạt dẻ cười dồi dào, nó cũng cung cấp một lượng chất béo tốt và mang lại cảm giác no khá lâu. Vấn đề cốt lõi không nằm ở chỗ "chúng ta có được phép ăn hay không", mà nằm ở việc "chúng ta kiểm soát khẩu phần ăn như thế nào".

Nếu nhắm mắt ăn vô tội vạ, bạn sẽ rất dễ nạp thừa lượng calo cho phép trong ngày. Thế nhưng, chị em cũng đừng vì thế mà cực đoan gạch bỏ hoàn toàn đồ ngọt ra khỏi cuộc sống. Các chuyên gia dinh dưỡng luôn nhấn mạnh rằng, giảm béo không đồng nghĩa với việc đoạn tuyệt với đường. Để ăn đồ ngọt mà không bị tích mỡ, thời điểm ăn là yếu tố quyết định. Hãy ưu tiên thưởng thức bánh vào thời điểm ngay sau khi vừa tập luyện thể thao cường độ cao hoặc ăn tráng miệng ngay sau một bữa ăn chính có đầy đủ chất xơ và đạm. Việc này giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, hạn chế tình trạng đường huyết tăng vọt đột ngột – nguyên nhân chính gây ra cảm giác thèm ăn vô tội vạ sau đó.

Bên cạnh đó, nếu ăn bánh, hãy khéo léo kết hợp uống cùng một cốc sữa hạt ít đường hoặc nhâm nhi cùng trà xanh để tăng cảm giác no, tránh việc lỡ miệng ăn quá nhiều. Về lâu dài, thứ quyết định vóc dáng của bạn không phải là một hay hai chiếc bánh ngon lành, mà là tổng thể thói quen ăn uống diễn ra trong suốt nhiều tháng ngày. Nếu thỉnh thoảng quá thèm, bạn hoàn toàn có thể tự thưởng cho mình một góc nhỏ bánh sô cô la Dubai Q để giải tỏa tâm lý căng thẳng khi ăn kiêng.

Còn trong những ngày bình thường, hãy thiết lập cho mình những lựa chọn tráng miệng "thân thiện với vòng eo" hơn. Bạn có thể ưu tiên sử dụng sô cô la đen với tỷ lệ ca cao cao để giảm lượng đường, hoặc tự làm bánh tại nhà bằng cách thay thế đường kính bằng đường ăn kiêng, giảm bớt lượng bơ béo. Những sự kết hợp như sữa chua không đường trộn cùng các loại quả mọng như dâu tây, việt quất và một chút hạt rang cũng là một gợi ý tuyệt vời để vừa thỏa mãn cơn hảo ngọt, vừa bổ sung dồi dào protein và chất chống oxy hóa. Chỉ cần một chút tỉnh táo và nguyên tắc, chị em hoàn toàn có thể tận hưởng niềm vui ngọt ngào của cuộc sống mà vẫn tự tin tỏa sáng với vóc dáng thon gọn của mình.