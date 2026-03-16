Những ngày đầu năm 2026, trong các quán cà phê dưới chân những tòa nhà văn phòng tại Hà Nội hay TP.HCM, câu chuyện giờ nghỉ trưa của dân công sở dường như trầm lắng hơn. Người ta không còn rôm rả bàn về xu hướng thời trang hay những chuyến du lịch xa xỉ, mà len lỏi trong đó là một nỗi trăn trở rất thực tế: Áp lực từ những người trẻ tuổi.

Khái niệm "sống lâu lên lão làng" dường như đang bị lung lay mạnh mẽ khi một nhân sự Gen Z vừa ra trường có thể xử lý khối lượng công việc của một tuần chỉ trong vài giờ đồng hồ, nhờ vào sự hỗ trợ đắc lực của Trí tuệ nhân tạo (AI). Nghịch lý này đang diễn ra mỗi ngày, khiến không ít người đi làm ngót nghét cả thập kỷ phải tự hỏi: Rốt cuộc, 10 năm thanh xuân lăn lộn của mình có đang dần mất đi giá trị?

Khi sự cần mẫn truyền thống va vấp với tốc độ công nghệ

Chúng ta từng lớn lên và bước vào thị trường lao động với một niềm tin mãnh liệt rằng, kinh nghiệm là tài sản vô giá nhất. Một người làm nghề 10 năm nhắm mắt cũng biết luồng công việc đi thế nào, khách hàng khó tính ra sao và lỗi sai thường nằm ở bước nào. Thế nhưng, guồng quay của năm 2026 lại mang đến một bài toán khác. Lớp nhân sự trẻ hiện nay, những Gen Z hay thậm chí là Gen Alpha đời đầu bước vào công ty, họ mang theo một thứ "vũ khí" vô hình nhưng đầy quyền lực.

Bạn cặm cụi thức hai đêm liền để cào dữ liệu, tổng hợp báo cáo và vẽ biểu đồ. Trong khi đó, một bạn trẻ chỉ cần đưa ra vài dòng lệnh (prompt) chính xác, nhấp chuột và chờ đợi vài phút để AI trả về một bản phân tích rành mạch, đẹp đẽ và sắc sảo không kém.

Bạn mất hàng giờ để vắt óc tìm ý tưởng cho một chiến dịch mới, còn nhân sự trẻ kia dùng AI để tạo ra hàng chục kịch bản khác nhau rồi ung dung chọn lọc cái hay nhất. Cảm giác chới với là điều khó tránh khỏi. Không ít người ở độ tuổi trên dưới 30 bỗng thấy mình giống như một người thợ lành nghề đang dùng dao khắc thủ công, ngơ ngác đứng nhìn dây chuyền máy móc in 3D sản xuất hàng loạt với độ chính xác đến từng milimet.

Sự hụt hẫng ấy không đến từ việc mình lười biếng hay kém cỏi, mà đến từ việc mình bỗng nhiên bị chậm lại so với một thời cuộc đang lao đi bằng tốc độ ánh sáng.

Kinh nghiệm không hề vô giá trị, chỉ là cách chúng ta sử dụng đã khác đi

Giữa những lo âu bề bộn ấy, nếu bình tâm nhìn lại, chúng ta sẽ thấy câu chuyện không hoàn toàn là một bức tranh màu xám. Sự thật là, AI có thể viết một email mượt mà, phân tích một tệp dữ liệu khổng lồ hay phác thảo một bản vẽ xuất thần, nhưng AI không biết cách mỉm cười xoa dịu một đối tác đang nóng giận. AI không có trực giác để nhận ra một bản hợp đồng tuy hoàn hảo về số liệu nhưng lại tiềm ẩn rủi ro về mặt văn hóa doanh nghiệp. Và quan trọng nhất, AI không có sự thấu cảm của con người.

Đó chính là lúc 10 năm kinh nghiệm của bạn lên tiếng. Một nhân sự trẻ có thể dùng công nghệ để tạo ra kết quả nhanh chóng, nhưng chính người đi làm lâu năm mới có đủ độ "chín" để thẩm định xem kết quả đó có dùng được ở thực tế thị trường Việt Nam hay không. Kinh nghiệm lúc này đóng vai trò như một chiếc phễu lọc tinh tế.

Thay vì tự tay cặm cụi làm những việc lặp đi lặp lại như trước đây, người có thâm niên cần chuyển dịch vai trò của mình từ "người thực thi" sang "người tổng duyệt và đưa ra chiến lược". Chúng ta không thua những người trẻ thạo AI, chúng ta chỉ đang bước vào một giai đoạn quá độ, nơi bản thân buộc phải học cách nhường lại những việc tay chân cho công nghệ để dùng cái đầu giải quyết những bài toán lớn hơn.

Mở lòng đón nhận để không trở thành người đứng ngoài lề

Thị trường lao động tại các thành phố lớn hiện nay rất sòng phẳng. Nó không đào thải những người lớn tuổi, nó chỉ để lại phía sau những người từ chối sự thay đổi. Việc một nhân sự trẻ giỏi công nghệ không phải là mối đe dọa, mà là một lời nhắc nhở để những người đi trước tự làm mới chính mình.

Thay vì giữ tâm lý e dè hay phòng thủ, việc chúng ta cần làm lúc này là bước qua ranh giới an toàn của bản thân. Hãy thử nhờ chính những người đồng nghiệp trẻ tuổi ấy hướng dẫn cách sử dụng một công cụ mới. Hãy kết hợp sự nhạy bén công nghệ của tuổi trẻ với sự sâu sắc, điềm tĩnh của một người đã trải qua muôn vàn sóng gió thương trường.

Khi kinh nghiệm 10 năm được chắp thêm đôi cánh của AI, đó không còn là câu chuyện ai thắng ai thua, mà là sự cộng hưởng tạo nên một sức mạnh không thể thay thế. Bởi suy cho cùng, công nghệ sinh ra là để phục vụ con người, và những người biết cách làm chủ nó, dù ở độ tuổi nào, cũng sẽ luôn tìm thấy chỗ đứng vững chãi cho riêng mình.