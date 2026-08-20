Sáng 20/8, thông tin trên báo Tuổi trẻ, một lãnh đạo UBND xã Nghi Lộc, Nghệ An cho biết địa phương tới thăm hỏi, động viên gia đình có hai chị em gái tử vong nghi uống nhầm thuốc diệt chuột. Hai nạn nhân là Hoàng An N. (SN 2023) và Hoàng Ngọc L. (SN 2025), ngụ xã Nghi Diên (cũ), nay là xã Nghi Lộc, Nghệ An.

Thông tin ban đầu từ chính quyền xã Nghi Lộc và người thân, tối 18/8 hai bé gái được mẹ đưa đến nhà một người bạn ở thị trấn Quán Hành (cũ), tỉnh Nghệ An chơi.

Đến khoảng 2h ngày 19/8, hai bé gái xuất hiện triệu chứng nôn mửa và được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Do hai bé chuyển biến xấu nên được chuyển tiếp lên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Sau đó cả hai bé đã tử vong dù được các bác sĩ cấp cứu.

Thông tin thêm trên báo Vietnamnet, đến khoảng 13h30 ngày 19/8, cả hai bé đã tử vong dù được các bác sĩ cấp cứu.

Cũng theo người thân của hai bé gái, hoàn cảnh gia đình hai cháu vô cùng khó khăn. Gia đình hai bé gái có bốn anh chị em. Theo người thân, khi mẹ đưa hai con gái đến nhà một người bạn chơi, trong lúc người mẹ ngồi ăn cơm, hai bé được cho là đã uống nhầm thuốc diệt chuột.

Người dân trong xóm đã cùng nhau quyên góp, hỗ trợ gia đình trang trải chi phí điều trị và lo hậu sự cho hai cháu.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Nghi Lộc điều tra, làm rõ.



