Cảnh báo dấu hiệu hũ HiPP chứa độc tố

Theo thông tin từ Cơ quan An toàn Thực phẩm và Sức khỏe Áo, Công ty HiPP – nhà sản xuất thực phẩm trẻ em của Đức - Thụy Sĩ cùng chuỗi siêu thị SPAR đã tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm “HiPP Vegetable Carrot with Potato” (cà rốt trộn khoai tây), loại hũ 190g tại khoảng 1.500 cửa hàng trên toàn nước Áo. Nguyên nhân do nghi ngờ sản phẩm có thể chứa chất độc giống thuốc diệt chuột

Cảnh sát bang Burgenland nhận định việc can thiệp có thể đã xảy ra đối với các lọ 190 gram nói trên. Mẫu sản phẩm đầu tiên cho kết quả dương tính được phát hiện vào ngày 18/4. Ngoài ra, một khách hàng cũng báo cáo về việc phát hiện lọ có dấu hiệu bị mở trước đó, song chưa có trường hợp nào sử dụng phải sản phẩm nghi nhiễm độc.

Cơ quan chức năng cảnh báo người tiêu dùng cần lưu ý một số dấu hiệu bất thường như: đáy lọ có dán nhãn trắng với vòng tròn đỏ, nắp bị hở hoặc hư hỏng, mùi lạ hoặc ôi thiu, cũng như không có tiếng “pop” khi mở nắp lần đầu.

Thương hiệu HiPP xác nhận đã tiến hành thu hồi các sản phẩm liên quan sau khi một số mẫu kiểm tra cho kết quả dương tính với thuốc diệt chuột. Tuy nhiên, doanh nghiệp khẳng định đây không phải lỗi từ quy trình sản xuất.

“Việc thu hồi không liên quan đến bất kỳ lỗi sản phẩm hay chất lượng nào từ phía chúng tôi. Các sản phẩm rời khỏi nhà máy trong tình trạng hoàn hảo,” đại diện HiPP cho biết, đồng thời nhấn mạnh vụ việc đang được điều tra theo hướng hành vi phạm tội.

Để phòng ngừa, HiPP đã thu hồi toàn bộ các lọ thức ăn trẻ em đang được bán tại các siêu thị thuộc hệ thống SPAR ở Áo, bao gồm SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR và Maximarkt. Khách hàng có thể hoàn trả sản phẩm để nhận lại tiền mà không cần hóa đơn.

Bên cạnh đó, các nhà bán lẻ tại Slovakia và Czech Republic cũng đã chủ động gỡ bỏ toàn bộ sản phẩm cùng loại khỏi kệ hàng nhằm đảm bảo an toàn.

Yêu cầu ngừng sử dụng và thu hồi sản phẩm ăn dặm HiPP tại Việt Nam

Trước nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ nhỏ, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trên cả nước khẩn trương kiểm tra việc đăng kí bản công bố và tự công bố đối với sản phẩm ăn dặm HiPP.

Đồng thời, các đơn vị cần làm việc với doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối (nếu có), yêu cầu thông báo tới hệ thống phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng sản phẩm thuộc diện cảnh báo. Việc thu hồi phải được thực hiện theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất, kèm theo báo cáo chi tiết về số lượng đã nhập khẩu, tiêu thụ và tồn kho, cũng như đề xuất phương án xử lý các lô hàng liên quan.

Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh việc tăng cường truyền thông để người tiêu dùng nhận diện và không sử dụng các lô sản phẩm nêu trên, nhằm phòng ngừa rủi ro.

Bên cạnh đó, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), đề nghị phối hợp kiểm soát hoạt động kinh doanh trên môi trường trực tuyến. Cụ thể, các sàn thương mại điện tử và website bán hàng cần rà soát, yêu cầu các gian hàng ngừng kinh doanh sản phẩm bị cảnh báo (nếu có lưu hành tại Việt Nam), đồng thời gỡ bỏ các thông tin quảng cáo, buôn bán sản phẩm không đảm bảo chất lượng và xử lý theo quy định pháp luật.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về cơ quan này trước ngày 27/4/2026.

Nguồn: Sky News, The Sun