Tiết kiệm là thói quen tốt, nhưng có những món đồ càng cố tận dụng lâu lại càng dễ phát sinh vấn đề gây hại sức khoẻ. Đặc biệt, những vật dụng từng tiếp xúc với thực phẩm hoặc được sử dụng trong môi trường nóng ẩm không phải lúc nào cũng an toàn chỉ vì chúng vẫn còn nguyên vẹn.

Có 6 món đồ rất quen thuộc dưới đây nhiều gia đình vẫn giữ lại để dùng tiếp. Nếu nhà bạn cũng đang có, hãy thay đổi ngay!

1. Chai nước khoáng, nước ngọt cũ

Uống hết chai nước, nhiều người rửa sạch rồi giữ lại để đựng nước, dầu ăn, nước mắm, giấm, các loại hạt hoặc gia vị. Cách tận dụng này tưởng tiết kiệm nhưng không phải loại chai nhựa nào cũng phù hợp để sử dụng lâu dài.

Phần lớn chai nước giải khát được làm từ nhựa PET và được thiết kế chủ yếu cho mục đích đóng gói đồ uống trong những điều kiện nhất định. Việc tái sử dụng nhiều lần, đặc biệt khi chai bị phơi nóng, chứa chất lỏng nóng hoặc được dùng sai mục đích, không phải lựa chọn nên duy trì.

Nếu cần đựng thực phẩm lâu dài, nên chuyển sang chai, lọ hoặc hộp chuyên dụng dành cho thực phẩm, có thông tin rõ ràng về chất liệu và cách sử dụng.

2. Hộp nhựa đựng đồ ăn mang về

Hộp đồ ăn mang về còn nguyên, chỉ cần rửa sạch là nhiều người lại dùng để đựng cơm, thức ăn hoặc cất trong tủ lạnh. Tuy nhiên, một chiếc hộp phù hợp với thực phẩm không đồng nghĩa với việc nó có thể được tái sử dụng mãi mãi.

Một số hộp nhựa, chẳng hạn loại làm từ PP, có thể phù hợp với thực phẩm và chịu nhiệt ở mức nhất định. Nhưng nếu hộp đã bị trầy xước, nứt, biến dạng, đổi màu hoặc không có thông tin rõ ràng về chất liệu, tốt nhất nên thay.

Đặc biệt, không nên tùy tiện dùng những hộp đã xuống cấp để đựng thức ăn nóng hoặc đưa trực tiếp vào lò vi sóng nếu sản phẩm không được nhà sản xuất khuyến cáo cho mục đích này.

3. Thùng carton từng dùng để giao hàng

Mua hàng online khiến nhiều gia đình có thói quen giữ lại thùng carton để đựng đồ. Một chiếc thùng còn chắc chắn nhìn có vẻ chẳng có lý do gì để vứt đi.

Nhưng thùng carton đã trải qua quá trình đóng gói, lưu kho và vận chuyển, có thể tiếp xúc với bụi bẩn, hơi ẩm và nhiều môi trường khác nhau. Nếu tiếp tục cất trong nhà, nhất là nơi ẩm thấp, thùng còn có thể tích tụ bụi hoặc phát sinh nấm mốc.

Nếu cần giữ để bán phế liệu hoặc dùng tạm thời, nên đặt thùng ở nơi khô ráo, thoáng khí và tránh khu vực bảo quản thực phẩm.

4. Khay nhựa đựng dâu, việt quất và trái cây

Những chiếc khay nhựa đựng trái cây thường khá sạch và đẹp nên nhiều người tiếc, rửa lại rồi dùng để đựng đồ ăn hoặc các vật dụng nhỏ.

Tuy nhiên, không phải khay nhựa nào cũng được thiết kế để tái sử dụng lâu dài. Những loại khay quá mỏng, dễ giòn, có mùi nhựa bất thường hoặc không ghi rõ thông tin về vật liệu càng không nên được tận dụng tùy tiện để đựng thực phẩm.

Bao bì dùng để chứa sản phẩm trong quá trình bán hàng không mặc nhiên trở thành hộp bảo quản thực phẩm dùng nhiều lần. Nếu cần đựng thức ăn, nên sử dụng sản phẩm chuyên dụng có nguồn gốc rõ ràng.

5. Thìa, đũa nhựa dùng một lần

Đồ ăn mang về thường đi kèm thìa, đũa nhựa. Nhiều người sau khi ăn xong vẫn rửa sạch, cất vào ngăn kéo và dùng tiếp trong những lần sau.

Vấn đề là những sản phẩm này vốn được thiết kế cho mục đích sử dụng một lần. Khi tái sử dụng nhiều lần, bề mặt có thể xuất hiện vết xước, cặn thức ăn khó làm sạch hoặc xuống cấp theo thời gian.

Với những loại thìa nhựa không rõ nguồn gốc, có mùi bất thường hoặc dễ biến dạng khi gặp nhiệt, càng không nên dùng để ăn các món nóng. Một bộ dụng cụ ăn uống được thiết kế để sử dụng nhiều lần sẽ là lựa chọn phù hợp hơn.

6. Dầu ăn đã chiên đi chiên lại

Đây có lẽ là món đồ nhiều gia đình tiếc nhất khi bỏ đi. Sau khi chiên cá, thịt hoặc gà, dầu còn thừa thường được lọc cặn rồi đổ trở lại chai để dùng cho lần sau.

Tuy nhiên, dầu ăn được đun nóng nhiều lần sẽ xảy ra các biến đổi hóa học. Việc liên tục sử dụng dầu ở nhiệt độ cao có thể làm tăng các sản phẩm oxy hóa và phân hủy không có lợi cho sức khỏe.

Nếu dầu đã chuyển màu sẫm, xuất hiện nhiều cặn, có mùi ôi khét hoặc bốc khói bất thường khi đun, nên bỏ đi. Ngay cả khi dầu vẫn nhìn tương đối trong, cũng không nên có thói quen chiên đi chiên lại nhiều lần.

Tiết kiệm là tốt, nhưng đừng tiết kiệm bằng mọi giá. Những món đồ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm càng cần được sử dụng đúng mục đích, đúng cách và thay mới khi có dấu hiệu xuống cấp. Một vài món đồ tưởng như "còn dùng được" đôi khi không đáng để đánh đổi lấy sự an toàn của cả gia đình.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: Aboluowang)