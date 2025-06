Nghe những gì sao phim "Sex and The City" nói về mãn kinh, tôi rút ra bài học "thấm thía" cho chính mình

Mãn kinh – cụm từ nghe qua có thể khiến nhiều chị em giật mình, như thể ai đó vừa nhắc đến một chuyến tàu không mời mà đến, đưa ta vào một giai đoạn mới của cuộc đời.

Nhưng nếu bạn đã từng mê mẩn những tập phim Sex and The City (SATC), chắc hẳn bạn sẽ nhớ khoảnh khắc Samantha Jones, nhân vật do Kim Cattrall thủ vai, đối mặt với "cơn bão" mãn kinh đầy phong cách và bản lĩnh. Thế nhưng, theo như những gì chia sẻ với truyền thông thì "hành trình mãn kinh" kéo dài 6 năm của nữ chính phim "Sex and The City" này... cũng không thua kém.

Trong một tập của Sex and The City, Samantha - nhân vật được yêu mến bởi sự mạnh mẽ, quyến rũ và không ngại sống đúng với bản thân - trải qua cơn nóng bừng đầu tiên. Để nhập vai một cách chân thực, Kim Cattrall đã tìm đến bác sĩ của mình và hỏi: "Làm sao để tôi diễn cảnh này thật nhất?". Cô muốn hiểu mãn kinh không chỉ qua kịch bản mà qua chính thực tế của nó. Và rồi, hai năm sau, chính Kim đối mặt với mãn kinh ngoài đời thực, với những trải nghiệm "kịch tính hơn" cả nhân vật Samantha.

Câu chuyện của Kim khiến tôi bật cười vì sự trùng hợp đầy duyên dáng. Cô ấy, một nữ diễn viên nổi tiếng với hình ảnh "bốc lửa", cũng phải làm quen với những thay đổi mà cơ thể mang lại.

Thế nhưng điều thú vị là cô không hề né tránh hay xấu hổ. Thay vào đó, Kim chọn cách đối mặt: Tìm hiểu, đặt câu hỏi và học cách "điều chỉnh" để sống hòa hợp với cơ thể mình. Cô khuyến khích phụ nữ lắng nghe cơ thể và đón nhận giai đoạn này với tâm thế tích cực.

"Tôi không nghĩ điều đó [mãn kinh] là đáng xấu hổ. Nó tự nhiên như việc có một đứa con và nó thực sự là như vậy - đó là một phần của cuộc sống", Cattrall nói vào thời điểm đó. "Về mặt thể chất, đó là một phần của cách chúng ta được tạo ra. Về mặt nội tiết tố, đó là cách chúng ta được xây dựng; Về mặt hóa học, đó là cách cơ thể chúng ta làm việc. Giống như bất cứ thứ gì trong tự nhiên: Hạt giống được gieo, nó lớn lên, kết trái, sau một khoảng thời gian nó bắt đầu thay đổi, già đi".

Lắng nghe bản thân – điều giản dị nhưng mạnh mẽ mà phụ nữ nên làm

Bài học lớn nhất tôi rút ra từ câu chuyện của Kim Cattrall là: Mãn kinh không phải là dấu chấm hết, mà là một giai đoạn để ta học cách lắng nghe bản thân. Kim chia sẻ rằng khi cơ thể cô bắt đầu thay đổi, cô nhận ra mình vẫn còn nhiều câu hỏi. Nhưng chính việc tìm hiểu và làm việc với bác sĩ đã giúp cô thư giãn và quản lý tốt hơn những thay đổi đó.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng đôi khi chúng ta quá bận rộn với công việc, gia đình, hay những lo toan hàng ngày để rồi bỏ quên cả việc chú ý đến cơ thể mình?

Tôi nhớ có lần trò chuyện với một người bạn, chị ấy than thở về những cơn nóng ran bất chợt và cảm giác "không còn là chính mình". Nhưng khi tôi hỏi chị có từng tìm hiểu hoặc chia sẻ với ai đó, chị chỉ cười: "Ôi, chắc là phải chịu thôi, mãn kinh mà!" với hàm ý "nó tế nhị lắm, không nên nói ra".

Điều này làm tôi nghĩ đến Kim Cattrall. Nếu một ngôi sao như cô ấy còn chủ động tìm đến bác sĩ để hiểu rõ hơn về cơ thể mình thì tại sao chúng ta lại không làm điều tương tự? Lắng nghe cơ thể không phải là một việc gì đó cao siêu, nó có thể chỉ là ghi chú lại những thay đổi, trò chuyện với bác sĩ, hoặc đơn giản là dành thời gian nghỉ ngơi khi cơ thể "lên tiếng".

Một điều khiến tôi yêu thích ở cả Samantha Jones lẫn Kim Cattrall là cách họ biến mọi thử thách thành cơ hội để tỏa sáng. Trong "Sex and The City", Samantha không để mãn kinh làm lu mờ sự tự tin của mình. Cô vẫn diện những bộ đồ quyến rũ, vẫn cười lớn và sống đúng với cá tính bùng nổ của mình. Kim Cattrall ngoài đời cũng vậy. Cô không ngần ngại chia sẻ rằng mãn kinh là một phần tự nhiên của cuộc sống, và thay vì chống lại nó, cô chọn cách "tận hưởng" theo kiểu của riêng mình.

Điều này làm tôi nghĩ, mỗi chúng ta đều có thể tìm cách biến giai đoạn mãn kinh thành một hành trình khám phá bản thân. Có thể là thử một kiểu tóc mới, chăm sóc da kỹ hơn, hoặc thậm chí là đăng ký một lớp yoga để cảm nhận cơ thể mình tốt hơn. Tôi có một người cô, ở tuổi 55, quyết định học nhảy salsa sau khi trải qua những tháng đầu tiên của mãn kinh. Cô bảo: "Nếu cơ thể mình đang thay đổi, thì mình cũng phải làm gì đó để nó vui lên chứ!" Và thế là những bước nhảy đã giúp cô không chỉ khỏe mạnh hơn mà còn tìm lại được niềm vui.

Mãn kinh là thời điểm một người đã trải qua 12 tháng liên tục không có kinh nguyệt - một phần tự nhiên của quá trình lão hóa và đánh dấu sự kết thúc của những năm sinh sản của người phụ nữ. Theo tổ chức Y tế Thế giới, hầu hết phụ nữ trải qua thời kỳ mãn kinh trong độ tuổi từ 45 đến 55 là một phần tự nhiên của quá trình lão hóa sinh học. Mãn kinh cũng có thể là hậu quả của các thủ tục phẫu thuật hoặc y tế.

Ba giai đoạn của thời kỳ mãn kinh là gì?

Mãn kinh là thời kỳ kết thúc vĩnh viễn của kinh nguyệt. Nếu nó không xảy ra vì bất kỳ loại điều trị hoặc phẫu thuật y tế nào, quá trình này diễn ra dần dần và xảy ra trong ba giai đoạn:

Tiền mãn kinh hoặc "chuyển tiếp mãn kinh": Tiền mãn kinh có thể bắt đầu từ tám đến 10 năm trước khi mãn kinh khi buồng trứng của bạn dần dần sản xuất ít estrogen hơn. Nó thường bắt đầu khi bạn ở độ tuổi 40. Bạn có thể ở trong thời kỳ tiền mãn kinh trong vài tháng hoặc vài năm. Nhiều người bắt đầu cảm thấy các triệu chứng như kinh nguyệt không đều, bốc hỏa và thay đổi tâm trạng trong thời kỳ tiền mãn kinh.

Thời kỳ mãn kinh: Thời kỳ mãn kinh là thời điểm bạn không còn kinh nguyệt. Ở giai đoạn này, buồng trứng của bạn không giải phóng trứng và cơ thể bạn không sản xuất nhiều estrogen. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chẩn đoán mãn kinh khi bạn không có kinh nguyệt trong 12 tháng liên tục. Không giống như các giai đoạn khác, bản thân thời kỳ mãn kinh là một thời điểm xác định, vì vậy bạn không nên ở trong giai đoạn này.

Sau mãn kinh: Đây là thời gian sau khi mãn kinh. Bạn ở lại sau mãn kinh trong suốt phần đời còn lại của mình. Mặc dù hầu hết các triệu chứng của thời kỳ mãn kinh giảm bớt sau mãn kinh, nhưng bạn có thể tiếp tục có các triệu chứng mãn kinh nhẹ trong vài năm sau mãn kinh. Những người trong giai đoạn sau mãn kinh có nguy cơ cao bị loãng xương và bệnh tim do nồng độ estrogen thấp.