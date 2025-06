Thời kỳ mãn kinh là một giai đoạn tự nhiên trong cuộc đời người phụ nữ, nhưng những thay đổi về thể chất và tinh thần đi kèm có thể khiến nhiều chị em bất ngờ, thậm chí là bối rối nếu không được chuẩn bị trước. Ngay cả nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Shin Ae Ra, vợ của nam tài tử, ngôi sao hạng A nổi tiếng của Hàn Quốc - Cha In Pyo - cũng không ngoại lệ. Ở tuổi 56, cô đã thẳng thắn chia sẻ về những trải nghiệm của mình trong giai đoạn này trên kênh YouTube cá nhân "Shin Ae Ra Life".

Shin Ae Ra, vợ của nam tài tử, ngôi sao hạng A nổi tiếng của Hàn Quốc - Cha In Pyo - cũng không tránh được những thay đổi của cơ thể thời kỳ mãn kinh.

Bất kỳ ai cũng khó tránh những thay đổi ơt tuổi mãn kinh

Shin Ae Ra tiết lộ rằng ở tuổi 56, cơ thể cô đã có nhiều thay đổi rõ rệt. Cô đang phải đeo niềng răng trong suốt do răng va chạm dẫn đến sứt mẻ, đồng thời lợi bị đẩy lên cao – một vấn đề sức khỏe răng miệng mà cô chưa từng gặp khi còn trẻ. Nữ diễn viên cũng thừa nhận rằng tuổi tác càng cao, cơ thể càng xuất hiện nhiều vấn đề sức khỏe. Từ việc dễ mệt mỏi hơn, hệ tiêu hóa kém đi, đến những thay đổi nội tiết do mãn kinh, cô cảm nhận rõ sự khác biệt so với thời kỳ trước đó.

Đặc biệt, Shin Ae Ra bày tỏ sự tiếc nuối khi trước đây không được chia sẻ nhiều về những thay đổi của thời kỳ mãn kinh. Điều này khiến cô cảm thấy bỡ ngỡ khi đối mặt với những triệu chứng mới. "Nếu biết trước, có lẽ tôi đã chuẩn bị tốt hơn", cô tâm sự. Những thay đổi như mất ngủ, suy giảm năng lượng, hay sự thay đổi về ngoại hình không chỉ ảnh hưởng đến thể chất mà còn tác động đến tâm lý, khiến cô thường xuyên so sánh bản thân hiện tại với hình ảnh trẻ trung, khỏe mạnh trong quá khứ.

Hiện tại, Shin Ae Ra đang làm MC cho chương trình "Golden Child" của đài Channel A. Chương trình đã đồng hành cùng cô được 5 năm. Khi xem lại những tập phát sóng trước đây, cô không khỏi ngạc nhiên về sự trẻ trung của mình lúc đó. Sự so sánh này khiến cô thường xuyên nghĩ "mình già đi nhiều rồi" và liên tục so sánh bản thân hiện tại với quá khứ.

Cô nhớ lại thời còn trẻ, răng không hề sứt mẻ dù có va chạm, lợi khỏe mạnh, có thể thức đêm mà không mệt mỏi, tiêu hóa cũng rất tốt. Shin Ae Ra ra mắt khán giả lần đầu vào năm 1989 qua bộ phim “Thiên thần lựa chọn” của đài MBC. Năm 1995, cô kết hôn với nam diễn viên Cha In Pyo và hiện đang có một con trai và hai con gái.

Những thay đổi dễ nhận thấy nhất ở phụ nữ khi bước sang tuổi mãn kinh

Khi phụ nữ bước sang tuổi mãn kinh (thường từ 45–55 tuổi), cơ thể trải qua nhiều thay đổi rõ rệt về thể chất, tâm lý và sinh lý do sự sụt giảm estrogen. Cụ thể như sau:

1. Rối loạn kinh nguyệt và chấm dứt kinh

Một trong những dấu hiệu đầu tiên và rõ ràng nhất của giai đoạn mãn kinh là sự thay đổi trong chu kỳ kinh nguyệt. Phụ nữ có thể nhận thấy kinh nguyệt trở nên không đều, lúc sớm lúc muộn, lượng máu ra nhiều hoặc ít bất thường. Giai đoạn này được gọi là tiền mãn kinh. Sau một thời gian, kinh nguyệt sẽ dần thưa và cuối cùng biến mất hoàn toàn.

Nếu không có kinh trong 12 tháng liên tiếp, người phụ nữ được xác định là đã bước vào giai đoạn mãn kinh thực sự.

2. Bốc hỏa và đổ mồ hôi đêm

Bốc hỏa là triệu chứng điển hình và gây khó chịu cho nhiều phụ nữ trong giai đoạn mãn kinh. Cơn bốc hỏa thường đến đột ngột với cảm giác nóng ran ở vùng mặt, cổ, ngực, kèm theo đỏ bừng, tim đập nhanh, thậm chí chóng mặt. Tình trạng này có thể xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Vào ban đêm, nhiều người còn bị đổ mồ hôi nhiều đến mức phải thức dậy thay quần áo hoặc ga trải giường, khiến giấc ngủ bị gián đoạn và cơ thể mệt mỏi vào hôm sau.

3. Thay đổi tâm trạng và cảm xúc

Sự dao động nội tiết tố, đặc biệt là estrogen, có thể tác động mạnh đến tâm lý của phụ nữ. Họ có thể trở nên dễ cáu gắt, lo âu, nhạy cảm, hoặc có những biểu hiện trầm cảm nhẹ. Một số người thấy khó tập trung, hay quên hoặc không kiểm soát được cảm xúc như trước.

Những thay đổi này thường khiến phụ nữ cảm thấy khó hiểu chính mình, ảnh hưởng đến công việc và mối quan hệ gia đình nếu không được chia sẻ và hỗ trợ đúng cách.

4. Rối loạn giấc ngủ

Giấc ngủ thường trở nên chập chờn, khó vào giấc hoặc dễ thức giấc giữa đêm khi bước vào tuổi mãn kinh. Nguyên nhân có thể đến từ cơn bốc hỏa, lo âu, thay đổi nhịp sinh học hoặc các rối loạn khác đi kèm. Tình trạng mất ngủ kéo dài có thể khiến phụ nữ mệt mỏi, kém minh mẫn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người phụ nữ.

5. Khô âm đạo và giảm ham muốn tình dục

Một trong những thay đổi tế nhị nhưng rất thường gặp ở phụ nữ mãn kinh là tình trạng khô âm đạo. Khi estrogen giảm, niêm mạc âm đạo trở nên mỏng hơn, mất độ ẩm và đàn hồi, dễ gây đau rát khi quan hệ. Đồng thời, ham muốn tình dục cũng có xu hướng suy giảm, không chỉ do thay đổi sinh lý mà còn do tâm lý tự ti hoặc căng thẳng kéo dài.

6. Thay đổi thể chất và ngoại hình

Sự suy giảm nội tiết còn ảnh hưởng rõ rệt đến ngoại hình. Nhiều phụ nữ nhận thấy họ tăng cân, đặc biệt là tích mỡ ở vùng bụng dù chế độ ăn không thay đổi nhiều. Cơ thể có xu hướng mất cơ, giảm sức mạnh và dễ mệt mỏi hơn. Ngoài ra, da dẻ trở nên khô hơn, kém săn chắc, tóc thưa và dễ gãy rụng cũng là những dấu hiệu dễ thấy.

Đây là những thay đổi khiến nhiều phụ nữ cảm thấy lo lắng về sự "lão hóa" nhanh chóng của cơ thể.

7. Rối loạn tiết niệu

Estrogen cũng có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe đường tiết niệu. Khi nội tiết suy giảm, phụ nữ có thể gặp các vấn đề như tiểu rắt, tiểu buốt, dễ nhiễm trùng tiết niệu. Một số chị em còn gặp tình trạng tiểu không kiểm soát, đặc biệt khi cười to, ho mạnh hoặc vận động thể lực.

Đây là vấn đề ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống nhưng thường bị bỏ qua vì ngại chia sẻ.

Bài học từ Shin Ae Ra: Chấp nhận và sống tích cực

Ban đầu, Shin Ae Ra rơi vào vòng xoáy tự ti khi liên tục so sánh bản thân hiện tại với thời kỳ đỉnh cao. Cô nhớ lại những ngày còn trẻ, khi răng không sứt mẻ dù va chạm, lợi khỏe mạnh, và cơ thể tràn đầy năng lượng dù thức đêm. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã chọn cách thay đổi góc nhìn để sống tích cực hơn. Thay vì so sánh với quá khứ, cô quyết định nhìn sang những người cùng tuổi và tập trung vào việc giữ gìn sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

"Việc so sánh với bản thân trẻ trung chỉ khiến tôi thêm tự ti. Thay vào đó, tôi muốn làm thế nào để khỏe mạnh hơn ở độ tuổi này" , Shin Ae Ra chia sẻ. Cô khuyến khích phụ nữ chuẩn bị tâm lý và kiến thức về mãn kinh để không bị bất ngờ khi bước vào giai đoạn này. Những thay đổi là điều tự nhiên, nhưng cách chúng ta đón nhận và chăm sóc bản thân sẽ tạo nên sự khác biệt.

Câu chuyện của Shin Ae Ra là một lời nhắc nhở rằng mãn kinh không chỉ là vấn đề của riêng ai, mà là trải nghiệm chung của mọi phụ nữ, kể cả những ngôi sao nổi tiếng. Việc tìm hiểu trước về những thay đổi có thể xảy ra, từ sức khỏe răng miệng, hệ tiêu hóa, đến năng lượng cơ thể và tâm lý, sẽ giúp chị em tự tin hơn khi đối mặt với giai đoạn này. Với sự chân thành và tích cực, Shin Ae Ra đã truyền cảm hứng để phụ nữ không chỉ chấp nhận mà còn sống khỏe mạnh và trọn vẹn ở mọi lứa tuổi.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách chăm sóc sức khỏe trong thời kỳ mãn kinh, hãy bắt đầu bằng việc tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc tìm kiếm thông tin từ các nguồn đáng tin cậy. Chuẩn bị trước sẽ giúp bạn vượt qua giai đoạn này một cách nhẹ nhàng và tự tin hơn.