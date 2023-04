Nghe lời dụ dỗ của chồng đi phẫu thuật thẩm mỹ níu giữ thanh xuân, nữ hoàng sắc đẹp không ngờ rơi vào bẫy chết người, bị rũ bỏ không thương tiếc

Tất cả là một mưu nham hiểm của người chồng mang danh bác sĩ!

Tháng 4 năm 2007, chỉ vài ngày sau ca phẫu thuật thẩm mỹ căng da mặt, người phụ nữ được mệnh danh "nữ hoàng sắc đẹp" Michele MacNeill đột ngột qua đời. Cảnh sát nhanh chóng kết luận do nguyên nhân tự nhiên.

Nhưng 8 người con và người thân của cô đã kiên trì, bền bỉ đấu tranh để các nhà chức trách phải mở một cuộc điều tra kỹ lưỡng về cái chết của cô. Và cuối cùng, sự thật đã bị phanh phui. Chồng của Michele, Martin MacNeill, đã giữ kín bí mật với gia đình mình suốt hàng thập kỷ - từ chuyện ả tình nhân và bằng cấp giả mạo cho đến một âm mưu giết người nham hiểm.

Michele MacNeill sinh năm 1957 tại Concord, bang California (Mỹ), trong một gia đình giàu có. Từ khi còn học trung học, cô đã nổi tiếng vì ngoại hình xinh đẹp, học giỏi, có tài chơi violin và làm người mẫu. Năm 19 tuổi, Michele tham gia cuộc thi Miss Concord và giành vương miện "nữ hoàng sắc đẹp".

Michele MacNeill từng đạt danh hiệu nữ hoàng sắc đẹp.

Những tưởng tương lai sẽ rộng mở với cô gái trẻ vừa có nhan sắc vừa có tài năng nhưng khi vừa bước sang tuổi 20, Michele đã thông báo theo chồng bỏ cuộc chơi.

Người Michele muốn kết hôn là Martin MacNeill, hơn cô 1 tuổi. Cả 2 gặp nhau tại sự kiện dành cho người trẻ độc thân của hội tôn giáo. Sau 1 năm hẹn hò, hai người kết hôn.

Chỉ trong 5 năm, Michele sinh liền tù tì 4 đứa con. Sau đó, cặp đôi còn nhận nuôi thêm 4 người con, 3 trong số đó đến từ Ukraine. 8 đứa trẻ gồm: Rachel, Vanessa, Alexis, Damian, Giselle, Elle, Sabrina và Ada. Năm 2006, gia đình nhà MacNeill chuyển đến Pleasant Grove, bang Utah để sinh sống. Cả gia đình chung sống hòa thuận cho đến đầu những năm 2000.

Hình ảnh Michele và Martin MacNeill.

Rachel MacNeill, một trong những người con gái ruột của MacNeill, cho biết cha cô đã thay đổi từ khi ông bước sang tuổi 50. “Ông ấy bắt đầu hành động rất kỳ lạ… Ông ấy trở nên rất ám ảnh với việc giảm cân và ngoại hình của mình, liên tục đi nhuộm da”, cô nói.

Michele MacNeill bắt đầu nghi ngờ chồng mình ngoại tình và chất vấn ông ta về điều đó. Nhưng Martin lại xoay ngược tình thế, thúc giục vợ cũng nên đi trùng tu nhan sắc. Ông ta gợi ý rằng vợ nên đi phẫu thuật căng da mặt "ngay lập tức". "Mẹ tôi chưa bao giờ nói về điều đó trước đây hay bất cứ điều gì tương tự như vậy. Bà ấy cũng chưa bao giờ phẫu thuật thẩm mỹ", Somers nói.

Không đợi vợ có thời gian cân nhắc, Martin đã tự ý tìm một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, khăng khăng rằng ca phẫu thuật phải diễn ra lập tức. Ngay trước khi phẫu thuật diễn ra, Martin đã đưa cho bác sĩ danh sách các loại thuốc sau phẫu thuật mà ông ta quả quyết nó tố cho Michele. Chúng bao gồm Valium, Ambien, Phenergan, Percocet và Lortab - tất cả đều là thuốc ức chế thần kinh trung ương, không bao giờ được dùng cùng một lúc.

Michele lên bàn phẫu thuật vào ngày 3 tháng 4 năm 2007.

“Mẹ trông rất tệ”, Alexis nói về mẹ của bà khi vừa xong ca phẫu thuật, đồng thời cho biết thêm rằng Michele tỏ ra “rất đau đớn". "Sau đêm đầu tiên mẹ tôi trở về nhà, bố tôi bảo tôi, hãy ra ngoài. Ông ấy nói rằng 'Tối nay bố sẽ lo thuốc men cho mẹ con'".

Sáng hôm sau, Alexis quay lại và thấy mẹ đã được cho uống thuốc an thần. Cô chất vấn cha và ông ta thừa nhận đã cho Michele uống quá nhiều thuốc với lý do: "Mẹ con nôn quá nhiều nên bố cho uống thêm thuốc".

Khi đó, Alexis đang theo học trường y, nói với cha cô rằng cô sẽ đảm nhận việc đưa thuốc cho mẹ. Vào thời điểm đó, Michele vẫn đang đeo miếng che mắt. Cô nhắc con gái hãy đưa cho cô từng viên thuốc để cô sờ và cảm nhận bằng ngón tay, phòng trường hợp nếu Martin cố gắng đưa cho cô thứ thuốc khác, cô sẽ phân biệt được.

Vài ngày sau đó, Michele có vẻ hồi phục tốt. Khi Alexis buộc phải quay trở lại trường học, cô đã nhận thấy dấu hiệu lạ từ mẹ. Michele khóc và nói với con gái một câu ớn lạnh: "Nếu có bất cứ điều gì xảy ra với mẹ, nhất định là bố của con làm".

Cái chết bất ngờ

1 tuần sau khi Michele trở về nhà sau ca phẫu thuật, chồng cô vẫn đi làm bình thường, đón con gái Ada và trở về nhà.

“Ada kể rằng bố tôi đón em ấy từ trường và bảo em ấy 'Hãy đi xem mẹ của con ổn không'", Alexis nói. “Vì vậy, em ấy chạy vào, chỉ gọi 'Mẹ ơi! Mẹ ơi!' Lúc đó, bố tôi ở trong bếp, còn con bé thì chạy vào phòng tắm và tìm thấy mẹ".

Michele khi sinh con vẫn giữ được vẻ đẹp quyến rũ.

Michele MacNeill nằm bất động trong bồn tắm.

Heidi Johnson, nhân viên trực tổng đài 911, đã cảm thấy rất khó hiểu khi nhận được cuộc gọi kỳ lạ của Martin. “Ông ta hét vào điện thoại với giọng điên cuồng”, Heidi nói với ABC News. “Tôi đã cố gắng trấn an ông ta và cố lấy thông tin nhưng ông ta lại nhanh chóng dập máy".

Heidi cố gọi lại cho Martin nhưng chỉ nhận được lời gào thét: "Tôi là bác sĩ, tôi đã bắt đầu hô hấp nhân tạo" rồi lại nhanh chóng dập máy. Sáng hôm đó, Alexis gọi điện cho mẹ và thấy bà vẫn ổn. Nhưng chỉ chưa đầy 1 tiếng sau, cô đã nhận được tin nhắn kỳ lạ từ bố bảo gọi cho mẹ ngay.

Khi Alexis cố gắng liên lạc với mẹ, Martin là người bắt máy và thông báo: "Mẹ của con. Bà ấy đang ở trong bồn tắm. Bà ấy không thở. Bố đã gọi xe cấp cứu". Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Alexis lúc đó là bố đã giết mẹ. "Tôi bắt đầu lái xe đến sân bay và tôi chỉ biết la hét. Chỉ la hét thôi. Ông ta đã giết mẹ. Đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi".

Alexis muốn đếm lượng thuốc còn lại để xem mẹ cô đã uống bao nhiêu, nhưng phát hiện Martin đã nhờ người xả những viên thuốc còn lại xuống bồn cầu, với lý do nhìn chúng khiến ông ta thấy buồn. Nhưng điều đó càng khiến mối nghi ngờ của Alexis tăng lên.

Cảnh sát không thẩm vấn các thành viên trong gia đình và tin lời của Martin rằng đó là một tai nạn. Chưa đầy 2 tháng sau cái chết của Michele, họ khép lại vụ án với bản báo cáo ngắn ngủi. Giám định y khoa phán quyết cái chết là tự nhiên, do bệnh tim mạch.

“Bà ấy chỉ vừa tròn 50 tuổi. Ý tôi là, mẹ tôi chỉ có một vài vấn đề nhỏ về sức khỏe thôi. Chẳng hạn cholesterol cao hơn một chút, huyết áp cũng nhỉnh hơn bình thường… Tôi đã nghĩ rằng một người phụ nữ khỏe mạnh bỗng dưng chết thì sẽ có một cuộc điều tra lớn của cảnh sát. Vậy mà, báo cáo của cảnh sát về cái chết của mẹ tôi ngắn củn bằng 2 đoạn rưỡi văn bản”.

Người tình bí mật bất ngờ được bật mí

Tuy nhiên, Alexis đã có linh cảm. Khoảng 1 tháng trước khi Michele qua đời, theo yêu cầu của mẹ, cô đã đăng nhập vào điện thoại của Martin khi ông ta ngủ. "Tôi đã in ra tất cả dữ liệu điện thoại. Mẹ tôi tìm thấy một số liên lạc được gọi rất nhiều, ghi tên Gypsy Jillian Willis", Alexis kể.

Kể lại với cảnh sát, Gypsy cho biết cô ta và Martin quen nhau trên mạng. Ông ta chủ động gửi tin nhắn làm quen và nhanh chóng khiến cô ta "đổ rạp" vì vẻ ngoài điển trai cộng với tài ăn nói. Gypsy biết Martin đã kết hôn nhưng không quan tâm bởi không tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc. “Tôi không có ý định tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc”, Gypsy nói. “Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy có một cuộc sống hoàn hảo. Rằng anh ấy có một người vợ hoàn hảo”.

Gypsy Willis chuyển đến ngôi nhà của gia đình MacNeill sau khi Michele qua đời để làm "bảo mẫu" cho những đứa trẻ.

Và dù chưa bao giờ gặp “người vợ hoàn hảo” đó, nhưng Gypsy vẫn quyết định đến dự đám tang của Michele, trong khi chính Martin đã cấm nhiều người thân bên gia đình Michele đến dự. Alexis cũng cho biết ông ta cũng thúc giục nhanh chóng chôn cất Michele chỉ 3 ngày sau khi cô qua đời.

Sau khi mẹ qua đời, chị cả Rachel và Alexis tình nguyện chăm sóc các em, nhưng chỉ vài tuần sau cái chết của Michele, Martin vội vã dẫn Gypsy về nhà làm bảo mẫu, bất chấp Alexis phản đối. Gypsy chuyển đến giúp đỡ bọn trẻ và ngủ với người tình khi có cơ hội.

Khi Alexis chất vấn bố về người phụ nữ lạ mặt kia thì lập tức bị đe dọa tống ra khỏi trường y nếu chống lại ông ta. Sau đó Alexis và Rachel bị đuổi ra khỏi nhà vì không cư xử lễ phép với Gypsy.

Đánh cắp danh tính của con gái

Sau khi Alexis bị đuổi đi, Martin bí mật sắp xếp để một gia đình khác nhận 3 con gái út làm con nuôi. Ông ta cũng thu xếp để người con thứ 5 - Giselle, lúc đó mới 16 tuổi, trở về Ukraine. Đáng lẽ chuyến thăm này kéo dài 2 tháng, nhưng kéo dài thành gần 1 năm vì Martin cố tình không thu xếp thủ tục để cô quay lại Mỹ.

Trong lúc đó, Martin và Gypsy đánh cắp danh tính của Giselle. Gypsy dùng danh tính mới để gian lận số an sinh xã hội, thẻ căn cước và giấy khai sinh. Khi cặp kè với Martin, Gypsy nợ rất nhiều tiền thuế, khoảng 50.000 USD hoặc 60.000 USD.

Willis nói với ABC News rằng âm mưu làm một danh tính mới “là ý tưởng của Martin".

“Khi tôi quen Martin, tôi nợ thuế rất nhiều. Có lẽ trong khoảng 50.000- 60.000 đô la”, cô giải thích. “Tôi biết điều này là vi phạm pháp luật và tôi không muốn làm điều đó. Tôi đã nói là tôi không muốn. Anh ấy nói rằng đây là cách tốt nhất để trốn thuế, nó chỉ là tạm thời, nó sẽ không làm tổn thương ai, sẽ không ai phát hiện ra”.

Gypsy nói rằng cô ấy tin tưởng anh ta vì anh ta là một luật sư.

“Martin rất mạnh mẽ. Anh ấy rất có ảnh hưởng. Tôi chỉ cho rằng anh ấy biết những gì anh ấy đang làm. Anh ấy đã thành công trong suốt cuộc đời mình,” cô nói.

Gypsy đã sử dụng danh tính Jillian Giselle MacNeill, và Martin tuyên bố cô ta là vợ của mình, nhưng đôi khi lại bảo đó là con gái.

Martin cũng chuyển nhượng ngôi nhà từng đứng tên Michele MacNeill cho Gypsy và cặp đôi kết hôn vào đúng ngày làm lễ cưới với Michele, 14/4/2007.

Chị gái của Michele, Linda Cluff, phát hiện Giselle vẫn chưa trở về từ Ukraine. Cô nhờ con gái Jill Harper đến tìm và phát hiện Giselle đang sống trong điều kiện tồi tệ.

Sau khi âm mưu giả mạo danh tính bị phanh phui, Martin và Gypsy bị bắt, bị kết tội trộm cắp danh tính và gian lận năm 2009.

Danh tính bị phanh phui

Martin bị bắt nhưng rất lâu sau khi cảnh sát khép lại vụ án về cái chết của Michele MacNeill, gia đình cô vẫn tiếp tục đấu tranh để điều tra thêm. Alexis cố gắng tìm gặp những người có khả năng mở lại vụ án, đến văn phòng thống đốc, tìm đến từng tờ báo ở Utah, xin ai đó lắng nghe rằng mẹ cô bị sát hại.

Sức ép của gia đình cuối cùng cũng có kết quả. Doug Witney và Jeff Robinson, 2 điều tra viên của Văn phòng Công tố hạt Utah, được giao nhiệm vụ tìm hiểu lại vụ án.

Doug Witney và Jeff Robinson, các điều tra viên của Văn phòng Công tố viên Utah, được chỉ định điều tra vụ án của Michele MacNeill.

Doug Witney tìm hiểu lý lịch của Martin từ thời đại học, phát hiện toàn bộ sự nghiệp của ông ta đều dựa vào 2 bảng điểm giả mạo từ các trường cao đẳng để được nhận vào trường y. "Thay vì lấy bảng điểm của mình và sửa lại, ông ta thậm chí còn lấy của người khác. Bảng điểm là hoàn toàn giả mạo", Doug cho biết. Doug cũng tiết lộ rằng Martin đã xuất ngũ sau một thời gian ngắn phục vụ trong quân đội vì ông ta tuyên bố rằng mình bị tâm thần phân liệt. Thế mà, Martin vẫn được hưởng 3.000 đô la một tháng trong hơn 3 thập kỷ với danh nghĩa "Cựu chiến binh" sau khi phục vụ chưa đầy 2 năm trong quân đội.

Martin còn gian lận tiền trợ cấp của chính phủ, trộm cắp giá trị lớn, phải ngồi tù 180 ngày vào năm 1978, sau khi kết hôn với Michele.

Khi mới ngoài 20 tuổi, ông ta đã mở một tài khoản ngân hàng và ký séc gian lận để mua nhà, mua đồ trang sức bao gồm nhẫn và đồng hồ kim cương, 60 đôi tất, hàng chục đôi giày, theo Gary Ryan, người đã khởi tố vụ án vào năm 1978.

Martin từng bị kết tội giả mạo và trộm cắp, phải ngồi tù 180 ngày sau khi kết hôn với Michele, và được tạm tha trọng tội khi vào trường y.

Gia đình MacNeill khi còn hạnh phúc.

“Về cơ bản, chúng tôi phát hiện ra rằng toàn bộ cuộc sống của chúng tôi đều bị bao vây bởi những lời nói dối”, con gái Rachel của Martin nói.

Điều tra viên đã phải thuyết phục văn phòng giám định y khoa của bang xem xét lại bản báo cáo về chất độc của Michele. Bác sĩ Todd Gray phát hiện rằng không có loại thuốc nào được tìm thấy trong cơ thể cô ở mức độc hại, nhưng sự kết hợp của Promethazine (Phenergan), Zolpidem (Ambien), Diazepam (Valium) và Oxycodone (Percocet) "có thể dẫn đến an thần và rối loạn nhịp tim, tử vong".

Theo báo cáo mới, cách thức tử vong của Michele đã được thay đổi vào ngày 6/10/2010, từ "tự nhiên" thành "không xác định" và nguyên nhân là "ảnh hưởng kết hợp của bệnh tim và ngộ độc thuốc".

Tháng 7/2012, Martin ra tù sau khi thụ án 3 năm vì tội lừa đảo. Sau chưa đầy hai tháng được tự do, Martin bị bắt với cáo buộc giết vợ. Ngày 17/10/2013, Martin ra tòa vì tội giết Michele.

Cái kết cho kẻ nham hiểm

Ngày 9/11/2013, hơn 6 năm sau cái chết của Michele, bồi thẩm đoàn kết luận Martin phạm tội giết người và cản trở công lý. Ông ta bị kết án tù chung thân với thời hạn tối thiểu để được ân xá là 15 năm.



Gypsy không phải đối mặt với cáo buộc giết người. Công tố viên tin rằng Gypsy là động cơ để Martin giết vợ, nhưng không thể chứng minh cô có liên quan, với vai trò là người tham gia trực tiếp hay biết trước về âm mưu. Ngày 9/4/2017, Martin tự tử trong tù sau khi thụ án được 2 năm rưỡi.

Vụ án của cựu nữ hoàng sắc đẹp Michele MacNeill đã trở thành đề tài cho nhiều chương trình truyền hình, phim tài liệu. Tháng 10/2021, bộ phim "The Good Father" được phát sóng ở Mỹ dựa trên câu chuyện có thật về gia đình nhà MacNeill. Cuốn sách "The Stranger She Loved" của Shanna Hogan phát hành 31/3/2019 cũng lấy cảm hứng từ vụ án của Michele MacNeill.

Nguồn: ABC News