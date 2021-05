Ngay trong gian bếp luôn có 5 thực phẩm giúp giảm cân nhanh, ngừa ung thư và chậm lão hóa nhưng ít phụ nữ biết đến

Phụ nữ ngày nay thường bị ám ảnh bởi chuyện giảm cân, nguyên do một phần là bởi nhu cầu làm đẹp đang dần lên ngôi. Chính vì vậy, nhiều người đã không tiếc công sức tìm hiểu cách ăn kiêng, làm đủ mọi biện pháp từ đơn giản cho đến chi tiền triệu cũng có… nhằm sở hữu một vóc dáng hoàn hảo nhất.

Giảm cân là chủ đề "muôn thuở" của phụ nữ trong thời đại ngày nay.

Hầu như ai cũng cho rằng muốn giảm cân là phải thực hiện những điều lớn lao như ăn kiêng kham khổ, tập thể dục cật lực, mua những hoa quả đắt tiền về dùng… Nhưng thực tế, trong gian bếp mỗi nhà luôn hiện diện 5 thực phẩm giúp ngừa mỡ tích tụ, chống ung thư và chậm lão hóa nhưng rất ít chị em biết:

- Tỏi

- Tiêu đen

- Gừng

- Sữa chua

- Dầu dừa

Cụ thể về công dụng như sau:

1. Tỏi

Ăn tỏi thường xuyên là cách đơn giản nhất giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Nó có đặc tính kháng nấm, chống oxy hóa và giảm cholesterol trong cơ thể. Một nghiên cứu trên Tạp chí dinh dưỡng năm 2006 đã chứng minh rằng, ăn tỏi điều độ còn giảm nguy cơ mắc chứng mất trí Alzheimer và bệnh tim xuống rõ rệt.

Ăn tỏi tuy dễ gây mùi nhưng nó lại cực kỳ tốt cho sức khỏe, nên dùng thường xuyên.

Dù tỏi rất tốt nhưng bạn cần chú ý tránh ăn tỏi khi bụng đói vì dễ làm nóng ruột. Các bà nội trợ có thể nấu, xào hoặc ngâm giấm để giảm vị cay nồng của tỏi. Bên cạnh đó, hãy ăn tỏi kèm với các thực phẩm khác như bánh bao, mì ống, cơm để dễ ăn hơn nếu bạn muốn ăn tỏi sống.

2. Tiêu đen

Tiêu đen là loại gia vị phổ biến mà bếp nhà nào cũng có. Trong hạt tiêu sở hữu thành phần mang tên piperine có tính nóng, giúp kích thích hệ thần kinh trung ương và hoạt động trao đổi chất khi ăn vào. Nhờ vậy tiêu có thể ngăn mỡ sự hình thành và tích tụ của các tế bào mỡ, giúp giảm cân nhanh chóng.

Tiêu đen tuy nhiều lợi ích nhưng nó cũng có vô vàn tác dụng phụ nếu sử dụng sai cách. Theo đó, cần hạn chế cho hạt tiêu đen vào món ăn trước khi nấu vì nhiệt độ sẽ làm nó biến đổi thành các chất độc hại, gây nguy cơ ung thư. Bạn chỉ nên thêm loại gia vị này khi vừa nấu xong.

Tiêu đen tốt nhưng hãy ăn một lượng vừa phải để tránh phản tác dụng.

Dùng tiêu tới đâu xay tới đó, đừng xay quá nhiều vì dễ bị mốc và ảnh hưởng đến hương vị đặc trưng vốn có. Ngoài ra, những người đang dùng thuốc giảm đau, thuốc chống viêm cũng không nên ăn tiêu nhiều, chúng sẽ cộng hưởng với thuốc và sản sinh hàng tá tác dụng phụ gây ảnh hưởng sức khỏe.

3. Gừng

Gừng là một dược liệu không thể thiếu của nền y học trong suốt nhiều thế kỷ. Chúng không chỉ giúp cải thiện lưu thông máu mà còn chống viêm nhiễm, đặc biệt là làm dịu cơn đau bụng kinh. Bên cạnh đó, gừng còn "đánh bay" cơn buồn nôn, giải độc ruột gan, hỗ trợ tiêu hóa và giúp cơ thể kháng khuẩn tuyệt vời.

Theo một nghiên cứu của Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Mỹ (NCBI), gừng thật sự có khả năng cải thiện lượng đường trong máu ở bệnh nhân tiểu đường nhờ hợp chất gingerol. Ăn gừng thường xuyên sẽ làm mức cholesterol trong người giảm đáng kể, thậm chí là giảm cân do nó tăng cường trao đổi chất giúp đốt cháy mỡ thừa.

Để tận dụng hết lợi ích của gừng, chị em hãy thả vài lát vào món xào hoặc đồ hấp cho dậy mùi. Hoặc vào mùa đông, bạn có thể uống trà gừng để vừa ấm người mà còn giảm cân nhanh. Trên thị trường hiện nay cũng có một vài loại kẹo gừng giúp giảm buồn nôn, nếu hay bị say tàu xe thì nên thử.

4. Sữa chua

Công dụng của sữa chua với sức khỏe có lẽ không ai có thể phủ nhận được. Ăn sữa chua thường xuyên, cơ thể sẽ được cung cấp nhiều dinh dưỡng như canxi, vitamin B12, riboflavin – những chất có thể bảo vệ bạn khỏi bệnh tim và dị tật ống thần kinh. Đặc biệt hơn, sữa chua nếu ăn đúng cách còn giúp chị em giảm cân và đẹp da.

Mỗi ngày bạn nên ăn khoảng 1-2 hộp sữa chua sau bữa cơm 1 giờ là tốt nhất. Khi mua hãy lựa chọn các loại ít đường, ít béo (khoảng 2-3g chất béo trên thành phần), nhưng có lợi nhất vẫn là sữa chua không đường. Trước khi tập thể dục, chị em có thể dùng 1 hộp để tăng cường năng lượng và giảm cơn đói mà không lo mập lên.

5. Dầu dừa

Dầu dừa không chỉ giúp phụ nữ dưỡng sắc mà còn nâng cao sức khỏe rất tốt, đặc biệt là trong việc giảm cân. Một nghiên cứu trên tờ Journal of Toxicology and Environmental Heath vào năm 1985 đã chứng minh rằng, axit béo trong dầu dừa có thể tạo cảm giác no và giúp bạn ăn ít hơn, từ đó ngăn ngừa mỡ thừa tích tụ và "xuống ký" hơn rất nhiều.

Thêm vào đó, dầu dừa còn giúp bạn ngăn ngừa một số bệnh tim mạch, tiểu đường, Alzheimer, ung thư… cực hiệu quả. Vậy nên khi nấu ăn, chị em hãy sử dụng dầu dừa thay cho các loại dầu thường nấu sẽ tốt hơn cho sức khỏe, hoặc có thể dùng làm bánh và nấu đồ chay cũng ngon tuyệt.

Theo Boldsky, NCBI