Ai cũng pha chanh với đường mà không biết nếu pha với thứ này sẽ “trẻ mãi không già" lại còn tránh xa nhiều bệnh

Mùa hè đến cũng là lúc nhu cầu tiêu thụ các loại nước giải nhiệt, giải độc cho cơ thể tăng cao. Hơn nữa, đây cũng là thời điểm mà chúng ta cần nâng cao sức đề kháng để chống lại tình trạng đau dạ dày, tiêu chảy, đổ mồ hôi… thường xuất hiện trong mùa nóng.



Trong các loại thức uống giải nhiệt mùa hè, nước chanh là loại đồ uống phổ biến và bổ dưỡng hơn cả. Nghiên cứu cho thấy chanh là một nguyên liệu đa năng chứa nhiều vitamin và chất chống oxy hóa. Chúng có pectin và limonoid, có thể làm chậm quá trình xơ vữa động mạch, cải thiện sức khỏe tim mạch. Axit citric có trong nước chanh giúp loại bỏ cặn vôi hóa trong nước tiểu, một trong những nguyên nhân gây ra sỏi thận. Với đặc tính chống viêm và chống lão hóa cùng với chất chống oxy hóa, chanh được biết đến với công dụng thải độc tố ra khỏi cơ thể, giảm viêm da, giúp da tươi tắn và trẻ trung.

Đặc biệt, nước chanh đem lại công dụng tăng cường khả năng miễn dịch rất tốt, do chúng chứa nhiều vitamin C - một chất chống oxy hóa quan trọng giúp tăng cường khả năng miễn dịch, bảo vệ DNA khỏi tác hại của các gốc tự do và cũng có thể ngăn ngừa các bệnh khác nhau như ung thư.

Nước chanh thường được pha cùng đường. Tuy nhiên, đường quá nhiều calo, có thể làm tăng lượng đường trong máu cho nên bạn có thể pha nước chanh bằng những thứ sau đây để nhận được trọn vẹn lợi ích của chúng.

Ngoài pha cùng đường, bạn có thể pha nước chanh giải nhiệt mùa hè theo những cách này

1. Chanh + kiwi + lá bạc hà

Sự kết hợp giữa chanh, kiwi và lá bạc hà là một thức uống giải nhiệt mùa hè tràn đầy năng lượng. Bạc hà cùng với nước chanh có thể giải độc cơ thể của bạn, giúp cơ thể sảng khoái, tỉnh táo và nâng cao sức đề kháng rất tốt. Vitamin C trong chanh và quả kiwi giúp trẻ hóa làn da bên trong, ngăn ngừa các đốm đồi mồi. Uống nước chanh tươi thường xuyên có thể chữa mụn trứng cá, mụn đầu đen, và tất cả các bệnh nhiễm trùng da, cuối cùng có thể kiểm soát sản xuất dầu nhờn.



Bạn có thể pha chanh + mật ong vào nước, hoà tan rồi sau đó thêm đá, kiwi, lá bạc hà vào và thưởng thức.

2. Nước ép chanh và dưa hấu

Nước chanh và dưa hấu này là một loại nước giải khát chứa nhiều dinh dưỡng giúp tăng cường sức khỏe tim mạch nhờ các đặc tính chống oxy hóa của nước dưa hấu. Với vị chua ngọt, nước chanh dưa hấu đem lại cảm giác khoan khoái cho bạn trong những ngày hè nóng bức.

Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần ép dưa hấu thành nước, thêm chút chanh và một ít đường, khuấy đều cho đến khi đường tan rồi cho đá vào là có thể thưởng thức.

3. Chỉ đơn giản là chanh và nước lọc

Không phải cầu kỳ, chanh pha đơn giản cùng nước lọc cũng là một cách giải khát không calo, mùi thơm nhẹ nhàng của chúng giúp bạn thải độc cơ thể, giảm cân nhanh và làm đẹp da hiệu quả. Tuy nhiên lưu ý rằng chỉ nên pha vài giọt chanh cho một cốc nước lọc lớn, bạn nên thưởng thức loại đồ uống này khi no bụng mà thôi.

4. Chanh + muối

Nước chanh nổi tiếng là rất giàu bioflavonoid, pectin, limonene, axit citric, magiê, canxi… Trong khi đó, muối có đặc tính kháng khuẩn, chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch và hạ sốt. Chanh khi pha cùng muối sẽ trở thành một loại đồ uống thơm ngon, tăng cường miễn dịch do nước muối có tính sát khuẩn, tiêu viêm. Loại đồ uống này có thể thải độc cơ thể, giúp giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, đồ uống này không uống khi bụng đang rỗng vì có thể gây ra những vấn đề về dạ dày.

5. Chanh + gừng

Gừng và chanh đều nổi tiếng về đặc tính tăng cường miễn dịch. Công thức nước chanh pha gừng này chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức khỏe. Đó là một sự pha trộn ấm áp của hương vị ngọt, cay và hoàn hảo để trở thành một thức uống buổi sáng.

Cách pha: Cho chanh, gừng vào nước sôi, để ngâm trong 30 phút. Lọc lấy bã, uống khi đã nguội.

6. Chanh + tinh dầu hoa oải hương

Trộn hỗn hợp tinh dầu oải hương và chanh cùng mật ong, thêm nước, đem xay nhuyễn và làm lạnh. Thức uống này giảm đau đầu, đánh bay stress rất nhanh. Bổ sung thêm mật ong nguyên chất, đồ uống của bạn sẽ thêm phần thơm ngon, hấp dẫn, kích thích vị giác, giúp tỉnh táo và cơ thể tràn đầy năng lượng.

7. Chanh + mật ong

Chanh mật ong là thức uống bổ dưỡng, nổi tiếng với các công dụng cho sức khỏe và làm đẹp. Chúng ta thường được khuyên sử dụng chanh mật ong vào buổi sáng để có thể tận dụng hoàn toàn lợi ích của chúng. Nước chanh mật ong có thể làm giảm triệu chứng khó tiêu bằng cách làm tăng tiết dịch mật và tiết acid trong dạ dày, giúp bổ sung hệ thống phân hủy thức ăn.

Ngoài ra, chanh mật ong là thức uống có thể tăng cường miễn dịch của bạn, giúp bạn tránh khỏi các bệnh truyền nhiễm do thay đổi theo mùa. Ngoài ra, chanh và mật ong cũng hỗ trợ phục hồi nhanh chóng từ bệnh tật. Chanh mật ong là loại đồ uống rất ít calo. Mật ong dù có vị ngọt nhưng chỉ chứa đường tự nhiên. Trên thực tế, nếu uống nước ấm pha mật ong thay cho đồ ngọt, bạn sẽ tiết kiệm được đến 64% calo.