15 mâm cơm mùa hè của mẹ đảm Hà Nội: Vừa thanh mát, vừa "đưa cơm", nhìn là muốn vào bếp nấu ngay

Mùa hè luôn là khoảng thời gian "thử thách" với các bà nội trợ: Thời tiết nóng bức khiến cả người nấu lẫn người ăn đều dễ mất cảm giác ngon miệng, trong khi việc đứng bếp lâu lại càng thêm mệt mỏi. Vậy nhưng với chị Vũ Thu Hương, một mẹ đảm ở Hà Nội, mỗi bữa cơm gia đình vẫn là một niềm vui được chăm chút tỉ mỉ.
Điểm chung ở 15 mâm cơm dưới đây là sự thanh mát, ưu tiên các món luộc, canh rau, món cuốn và hải sản hấp để giải nhiệt, kết hợp khéo léo với một vài món mặn "đưa cơm" cho đủ đầy. Quan trọng hơn, hầu hết đều là những món quen thuộc, nguyên liệu dễ tìm và cách chế biến nhanh gọn, để chị em hoàn toàn có thể tham khảo và áp dụng ngay cho căn bếp nhà mình trong những ngày hè này.
Mời bạn cùng tham khảo chi tiết từng mâm cơm qua loạt ảnh dưới đây: