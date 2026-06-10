Chán ăn cơm trắng đơn điệu rồi ư? Hãy thử ngay món ăn một nồi này nhé, ngon tuyệt đỉnh, ăn một lần là mê!

Cơm là món ăn mà chúng ta không thể bỏ qua mỗi ngày. Cơm trắng mềm, dẻo ăn kèm với mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng ăn cơm trắng mỗi ngày cũng có thể trở nên nhàm chán, vì vậy đôi khi chúng ta nên biến tấu để tạo thêm chút đa dạng, chẳng hạn như thêm các loại ngũ cốc khác, hoặc chọn những nguyên liệu cầu kỳ hơn một chút là kết hợp với rau và thịt để làm phong phú thêm kết cấu và hương vị.

Nếu bạn là người yêu thích thịt, sao không thử món cơm bò sốt bào ngư mà chúng tôi chia sẻ hôm nay? Đây là món ăn nấu trong một nồi, nóng hổi và thơm phức - thực sự ngon miệng và hoàn hảo cho những người lười biếng hoặc những người bận rộn không có nhiều thời gian! Chúng tiện lợi, dễ làm và không tạo cảm giác thiếu chất dinh dưỡng; bạn có thể ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và cảm thấy no bụng. Các nguyên liệu nấu trong một nồi này thường tuân theo một nguyên tắc chính: Sự kết hợp cân bằng giữa thịt và rau củ. Còn về các nguyên liệu cụ thể, bạn có thể điều chỉnh chúng theo sở thích cá nhân. Chúng dễ làm, đa dạng hương vị và quan trọng nhất là rất ngon - một sự lựa chọn tuyệt vời!

Món ăn hôm nay, chúng ta sẽ thêm thịt bò vào gạo và ướp thịt với nước sốt bào ngư trước để món ăn đậm đà hơn. Không chỉ vậy, bạn cũng cần cho nước sốt bào ngư vào trộn với gạo trước khi nấu cơm. Bằng cách này, hương vị thơm ngon sẽ ngấm vào cơm trong quá trình nấu, làm cho cơm mềm, ẩm và ngon hơn. Món này ngon ngay cả khi không ăn kèm với bất kỳ món nào khác.

Bạn cũng cần lưu ý một điều khi lựa chọn các nguyên liệu kèm. Vì tất cả các nguyên liệu và cơm đều được đun nóng cùng lúc trong nồi, nên tốt nhất là kết hợp chúng với các nguyên liệu có độ dai vừa phải, chẳng hạn như thịt và rau củ. Những loại nguyên liệu này cần phải là loại không bị chín quá, không bị nhão do đun nóng lâu, và vẫn giữ được độ giòn ngon.

Với công thức hôm nay, chúng ta chọn cà rốt và hành tây kết hợp với thịt ức bò. Cà rốt là loại rau củ có thể chịu được thời gian nấu lâu mà không bị mất hình dạng và độ giòn. Hành tây thì không chịu nhiệt tốt bằng, nhưng khi nấu cùng chúng sẽ có độ mềm vừa phải, điều này giúp tăng thêm hương vị khi kết hợp cùng các nguyên liệu khác.

Giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu công thức nấu món cơm bò sốt bào ngư!

Nguyên liệu làm món cơm bò sốt bào ngư

1 bát gạo, 200g thịt ức bò, 1 củ cà rốt, 1/4 củ hành tây, 2 muỗng canh nước sốt bào ngư, lượng tinh bột khoai tây vừa đủ, 1 muỗng canh nước tương hảo hạng.

Cách làm món cơm bò sốt bào ngư

Bước 1: Sơ chế sạch rồi cắt nhỏ hành tây, thịt ức bò và cà rốt. Cắt hành tây, cà rốt, thịt bò bạn nên cắt dạng hạt lựu để món ăn dễ hòa quyện các nguyên liệu với nhau. Cho thịt bò vào bát, thêm 1 muỗng canh nước sốt bào ngư, một ít tinh bột khoai tây. Sau đó trộn đều và ướp trong nửa tiếng.

Bước 2: Cho một ít dầu vào chảo, đun nóng rồi cho hành tây vào đảo nhanh. Tiếp đó thêm cà rốt thái hạt lựu vào rồi xào trong 2 phút. Sau đó cho thịt bò thái hạt lựu vào, thêm nước tương hảo hạng rồi đảo đều cho hòa quyện.

Bước 3: Sau khi vo sạch gạo, cho vào nồi cơm điện và thêm 1 muỗng canh sốt bào ngư, dùng đũa trộn đều. Tiếp theo bạn cho các nguyên liệu vừa xào vào, thêm lượng nước vừa đủ sao cho nước ngập gạo khoảng 2cm, rồi đậy nắp nồi cơm điện, ấn nút nấu. Sau khi hoàn thành, bạn dùng đũa đảo đều thêm một lần nữa trước khi lấy cơm ra bát.

Thành phẩm món cơm bò sốt bào ngư

Cơm bò sốt bào ngư là sự kết hợp hoàn hảo giữa cơm dẻo nóng hổi với thịt bò xào mềm mọng cùng rau củ với nước sốt bào ngư sánh sệt, đậm đà, thơm ngon. Món ăn mang lại giá trị dinh dưỡng cao, thích hợp cho các bữa ăn muốn tiết kiệm thời gian nấu nướng mà vẫn đảm bảo chất lượng.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món cơm bò sốt bào ngư!