Ngày đầu về làm dâu, tôi sốc nặng khi biết: Không phải mẹ chồng mà chính người này mới khiến tôi thấy tương lai u ám

Trước khi cưới Duy, tôi gần như chẳng mấy khi gặp chị anh. Chị lấy chồng và ở riêng, nhà cách nhà bố mẹ đẻ không quá xa nên thỉnh thoảng tôi có gặp vài lần. Mỗi lần như vậy cũng chỉ chào hỏi xã giao rồi ai làm việc nấy. Vì thế, trong đầu tôi khi ấy chỉ có một nỗi lo duy nhất là mẹ Duy. Tôi từng nghĩ mẹ chồng tương lai chắc sẽ khó tính, dù Duy vẫn luôn nói mẹ hiền và sống tình cảm.

Đến khi cưới xong tôi mới thấy mình lo nhầm người. Mẹ chồng tôi thực sự hiền. Ngày đầu tôi về nhà, bà còn bảo tôi cứ nghỉ ngơi, việc nhà từ từ rồi quen, không cần phải làm hết. Bà sợ tôi mệt vì mấy ngày cưới xin liên tục nên bà chủ động nấu nướng.

Nhưng chị chồng thì hoàn toàn khác.

Sáng hôm sau, tôi đang lúi húi trong bếp rửa bát thì chị từ ngoài đi vào. Chị đứng nhìn một lúc rồi bắt đầu chỉ cho tôi cách xếp bát, cách rửa nồi, cách cọ lại bồn rửa cho sạch sẽ. Tôi nghĩ chị góp ý thì cũng bình thường nên cứ lẳng lặng làm theo.

Nhưng sau đó đến chuyện quét nhà.

Ảnh minh họa

Tôi vừa quét xong phòng khách, chị đã đi phía sau nhìn xuống sàn rồi nhắc rằng góc tường vẫn còn bụi, gầm bàn chưa sạch. Chị còn nói làm dâu thì những việc này phải quen tay, không thể để mẹ phải làm thay.

Tôi nghe mà nóng cả mặt. Điều khiến tôi khó chịu là chị nói chuyện như thể tôi vụng về kém cỏi, chị có trách nhiệm phải uốn nắn tôi từng chút một.

Tôi nhìn sang mẹ chồng. Bà chỉ cười, bảo chị đừng để ý quá, con dâu mới về nhà nên chưa quen. Nhưng chị chẳng có vẻ gì muốn dừng lại. Từ chuyện tôi nấu ăn, giặt quần áo đến cách sắp xếp đồ đạc trong phòng, chị đều có thể xen vào. Có việc tôi còn chưa kịp làm thì chị đã nhắc. Có việc tôi làm rồi, chị lại bảo làm thế chưa đúng.

Tôi bắt đầu thấy ngột ngạt.

Điều đáng nói là chị đã lấy chồng, thế mà có hôm sáng về, chiều mới đi. Có hôm ăn cơm tối xong mới về lại nhà, để tôi phục vụ hết mọi việc.

Tôi chẳng biết phải làm sao để "tống tiễn" được người chị chồng này, hoặc chí ít thì để chị hạn chế về nhà, để tôi còn được thoải mái. Mới về làm dâu mà tôi đã thấy khó chịu, không thể ưa được chị chồng thế này mà lâu dài thì chắc tôi phát điên mất thôi.