Ngâm sườn với loại nước này 30 phút, sườn sẽ mềm rục, thơm đậm đà

Sườn là món ăn được nhiều người ưa thích, có thể chế biến nhiều món ngon. Đặc biệt, sườn hợp với hầu hết các thành viên trong gia đình, từ người già tới trẻ nhỏ. Dù có nhiều công thức để chế biến sườn đa dạng, đặc điểm chung về yêu cầu thành phẩm là phải có độ mềm, mọng.

Thông thường, khi nấu nướng, các bà nội trợ khá mất thời gian để chế biến món sườn, bởi thời gian nấu lâu mới đảm bảo được độ mềm của sườn. Tuy nhiên, theo các đầu bếp lâu năm, có một cách rất đơn giản để món sườn trở nên mềm rục, cắn một miếng đã rời xương. Đó là sử dụng giấm trắng khi sơ chế sườn.

Sử dụng giấm khi sơ chế sẽ giúp món sườn mềm và thơm hơn. (Ảnh: Sohu)

Cách làm rất đơn giản, sườn sau khi rửa sạch hãy cho ra bát và ngâm với giấm trắng và nước trong nửa tiếng, sau đó mới chuyển sang bước chế biến khác. Nguyên nhân giấm trắng giúp sườn mềm hơn chính là axit axetic giúp mà mềm các thớ thịt, thậm chí còn giúp xương mềm hơn. Giấm trắng cũng rất hiệu quả trong viêc khử mùi thực phẩm, nhờ thế giúp món ăn trở nên hấp dẫn hơn.

Lưu ý khi ngâm sườn với giấm

Để món ăn hoàn hảo, khi ngâm sườn với giấm, bạn cần nhờ các nguyên tắc sau:

- Không ngâm quá 30 phút, nếu không thịt sẽ bị bở và có mùi chua quá nặng.

- Không nên cho thêm muối khi ngâm, vì nó sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả.

- Sườn sau khi ngâm cần rửa thật kỹ nếu không nước sẽ bị chua.

- Nếu bạn làm món sườn hầm nên rút ngắn thời gian ngâm giấm xuống.

Nguyên tắc để có món sườn ngon

Bên cạnh thủ thuật ướp giấm, bạn cũng cần lưu ý bí quyết để chọn món sườn ngon.

- Khi chọn sườn heo, hãy chọn loại có tỷ lệ mỡ và thịt nạc cân đối, không nên quá nạc sẽ làm món ăn bị khô.

- Quan sát màu sắc, ưu tiên sườn non tươi có màu hồng nhạt, ấn vào thấy có sự đàn hồi, không có mùi ôi thiu.

- Ưu tiên chọn sườn có xương nhỏ và dẹt. Loại sườn này thịt nhiều, xương ít hơn so với sườn to, tròn. Tuy nhiên, cũng không nên chọn sườn có kích thước quá nhỏ bởi có thể là sườn của lợn còn nhỏ, chất lượng thịt chưa ngon.

- Sườn khi mua về cắt thành từng miếng nhỏ và ngâm trong nước lạnh khoảng 10 phút để loại bỏ tiết.

- Pha tỷ lệ giấm trắng và nước là 1:5 (100 ml giấm cho 500 gram sườn heo). Duy trì nhiệt độ nước ở nhiệt độ phòng là phương pháp hiệu quả nhất, sau đó ngâm sườn trong vòng 30 phút.

- Sau khi ngâm, hãy xả sạch lại dưới vòi nước chảy.

- Nếu muốn tăng mùi thơm cho sườn, có thể vắt một ít nước cốt chanh lên sườn và bóp để sườn thấm, cách này sẽ giúp thành phầm có mùi thơm hấp dẫn.

Với mỗi loại sườn cần có thời gian chế biến phù hợp. (Ảnh: Sohu)

- Đối với từng cách chế biến, cần lưu ý thời gian để đảm bảo độ mềm của sườn: 20 phút với món sườn heo chua ngọt; 30 phút với sườn hầm hoặc kho.

Ngoài ra, dù là chế biến món sườn gì, bạn cũng cần tránh đun nấu quá 40 phút, nếu không thịt sẽ trở nên dai và khô, món ăn sẽ trở nên kém hấp dẫn.