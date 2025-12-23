Thịt băm nấu với các nguyên liệu này thật ngon, chỉ riêng món đầu tiên thôi đã khiến ai cũng phải chảy nước miếng!

Thịt băm là loại nguyên liệu đơn giản nhưng có thể chế biến được nhiều món ăn ngon. Trong những ngày đầu mùa đông lạnh giá, dùng thịt băm kết hợp với các nguyên liệu khác nhau có thể tạo nên món ăn có màu sắc hấp dẫn và hương vị thơm ngon luôn đủ để sưởi ấm trái tim của bất cứ ai. Hôm nay chúng tôi giới thiệu với bạn loạt công thức món ăn dùng thịt băm kết hợp với các nguyên liệu khác nhau giúp bạn có thể thường xuyên thay đổi khẩu vị cho gia đình.

1. Thịt băm xào cà tím

Đây là món kết hợp thịt heo băm vói cà tím kinh điển, rất hợp khi ăn kèm với cơm. Thịt heo băm mềm, cà tím thơm ngon và nước dùng đậm đà tạo nên hương vị khó cưỡng. Món này dễ làm và không cần dụng cụ nấu nướng cầu kỳ. Sử dụng nồi đất/sành/sứ sẽ giữ ấm món ăn lâu hơn. Nếu thích ăn cay, hãy rắc thêm vài lát ớt đỏ tươi lên trên và trang trí bằng hành lá tươi để món ăn thêm phần hấp dẫn và ngon miệng.

Nguyên liệu làm món thịt băm xào cà tím

2 quả cà tím (350g), 150g thịt băm, 5 tép tỏi, 2 thìa canh nước tương, 1 cây hành lá, 1/2 cây tỏi xanh (hoặc ngồng tỏi), 1 thìa canh dầu hào, 1 chút dầu ăn.

Cách làm món thịt băm xào cà tím

Bước 1: Bỏ cuống rồi rửa sạch cà tím, sau đó cắt thành từng dải khoảng 2.5cm. Rắc một chút muối và giấm trắng lên rồi ướp trong 10 phút. Không nên dùng quá nhiều giấm, chỉ cần một chút để ngăn cản quá trình oxy hóa của cà tím. Thịt băm bên chọn loại thịt có 3 phần mỡ 7 phần nạc sẽ ngon hơn. Bạn có thể thêm chút ớt băm nếu thích ăn cay. Tỏi đập dập, băm nhỏ. Hành lá và tỏi xanh rửa sạch rồi thái nhỏ.

Bước 2: Nhẹ nhàng bóp các miếng cà tím vài lần. Cách làm này sẽ giúp ngăn cà tím bị thâm đen và hấp thụ các gia vị tốt hơn. Tiếp theo làm nóng chảo, cho một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì thêm cà tím vào xào trên lửa nhỏ cho đến khi mềm. Lấy cà tím ra khỏi chảo, để vào nồi.

Bước 3: Để lại một ít dầu trong chảo, cho tỏi băm vào xào thơm, sau đó cho thịt băm vào đảo đều đến khi chín. Thêm rượu nấu ăn và 1 thìa canh nước tương rồi xào đến khi thịt băm chín hẳn. Lúc này cho cà tím vào xào chung, thêm nước tương, dầu hào vừa khẩu vị. Cuối cùng, thêm hành lá thái nhỏ, đảo đều cho đến khi các nguyên liệu quyện vào nhau. Muốn giữ món ăn ấm lâu, bạn hãy chuyển sang nồi sứ rồi dọn ra bàn ăn.

2. Thịt băm nấu miến và cải thảo

Món thịt băm nấu miến và cải thảo là một công thức nấu ăn vô cùng giản tiện nhanh chóng để bạn tiết kiệm thời gian nấu nướng cũng như dọn dẹp bát đĩa sau bữa ăn. Món ăn này khá tiện lợi và được gọi là "bữa ăn trong 1 nồi" có đủ rau, thịt cùng tinh bột. Vào những ngày bận rộn không có nhiều thời gian, chỉ cần làm 1 món là vừa ngon miệng lại và giữ ấm tốt.

Nguyên liệu làm món thịt băm nấu miến và cải thảo

150g thịt băm, 1 nắm miến dong, 1/4 cây cải thảo (hoặc 1/2 cây cải thảo non), 1 thìa canh dầu hào, 2-3 tép tỏi, một mẩu gừng nhỏ, 1 thìa canh rượu nấu ăn.

Cách làm món thịt băm nấu miến và cải thảo

Bước 1: Rửa sạch rồi ngâm miếng một lúc cho đến khi mềm thì vớt ra, để ráo nước. Rửa sạch rau cải thảo rồi cắt thành từng đoạn ngắn. Gừng thái lát mỏng và tỏi đập dập, băm nhỏ.

Bước 2: Đặt nồi lên bếp, cho tỏi băm và gừng vào phi thơm. Tiếp theo cho thịt băm, rượu nấu ăn vào và xào đến khi đổi màu. Sau đó cải thảo và miến đã ngâm vào. Sau đó thêm nước tương, dầu hào, 1 bát nước nhỏ, đậy nắp nồi và đun nhỏ lửa trong thời gian ngắn cho đến khi rau chín mềm thì tắt bếp.

3. Thịt băm xào bí đao

Nếu bạn chỉ dùng bí đao để nấu canh thì hãy thử kết hợp ngay với thịt băm để làm thành món xào thơm ngon cho bữa cơm. Món ăn này lạ miệng với bí đao giòn mát thấm vị ngọt từ thịt, ăn vô cùng hao cơm.

Nguyên liệu làm món thịt băm xào bí đao

150g thịt băm, 300g bí đao, 5g muối, một chút xíu nước tương đen, nửa củ tỏi băm, 1 cây hành lá, nửa bát nước (tùy thích).

Cách làm món thịt băm xào bí đao

Bước 1: Gọt vỏ và bỏ hạt bí đao rồi rửa sạch. Sau đó chẻ bí đao thành các khối rồi thái thành các lát hình tam giác (về cơ bản cũng giống như cắt chéo một hình vuông). Cho bí đao đã thái nhỏ vào hộp, rắc một thìa muối, lắc đều và để ướp. Cắt nhỏ hành lá để riêng phần gốc hành.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, đun nóng cùng chút dầu ăn. Sau đó bạn cho thịt băm vào xào trên lửa lớn cho đến khi đổi màu. Thêm hành lá và tiếp tục xào rồi nêm vài giọt nước tương đen. Tiếp theo cho bí đao vào tiếp tục xào. Bí đao sẽ tiết ra nước, nên có thể bạn không cần thêm nước. Khi bí đao đã mềm, cho dầu hào và nước tương đen vào, xào đến khi bí đao có màu vàng nâu, sau đó tắt bếp. Nêm muối cho vừa ăn, rồi cho tỏi băm vào đảo đều sau đó lấy ra đĩa.

4. Thịt băm sốt đậu phụ

Đây là món ăn sử dụng các nguyên liệu đơn giản và quen thuộc nhưng ngon vô cùng. Món thịt băm sốt đậu phụ nóng hổi với nước sốt sánh mịn ăn cùng với cơm trắng thì còn gì bằng. Thịt băm được nêm nếm vừa ăn, đậu hũ non béo mềm tất cả kèm theo chút cay của bột tiêu rất kích thích vị giác. Đây là món ăn mà ai cũng có thể dễ dàng nấu được và rất thích hợp trong những ngày mùa đông lạnh giá.

Nguyên liệu làm món thịt băm sốt đậu phụ

Nguyên liệu chính: 150g thịt băm, 1 hộp đậu phụ non, 1 cây tỏi tươi, 2 tép tỏi băm, 1 miếng gừng nhỏ, 1.5 thìa canh bột bắp.

Nguyên liệu làm nước sốt: 2 thìa canh nước tương, 2 thìa canh dầu hào, một chút bột tiêu trắng, 4g đường, 2 thìa canh rượu nấu ăn, nửa thìa canh nước tương đen.

Cách làm món thịt băm sốt đậu phụ

Bước 1: Cắt đậu phụ thành những khối vuông nhỏ. Chuẩn bị một chiếc bát, cho tất cả các nguyên liệu làm nước sốt vào, khấy đều. Rửa sạch và thái nhỏ cây tỏi tươi. Băm nhỏ gừng và tỏi. Đun nóng dầu trong chảo rồi phi thơm gừng và tỏi băm nhỏ. Cho thịt băm vào và xào đến khi thịt tơi ra.

Bước 2: Tiếp theo bạn cho nước sốt vào cùng với một bát nước rồi khuấy đều. Đun đến khi nước sốt sôi trở lại thì thả toàn bộ đậu phụ vào, đảo nhẹ nhàng. Tiếp tục nấu ở lửa nhỏ trong khoảng 3-5 phút để các nguyên liệu ngấm gia vị, có màu sắc nâu vàng đồng đều. Thêm tỏi tươi đã thái nhỏ, đảo nhẹ nhàng. Cuối cùng, tăng lửa và từ từ đổ hỗn hợp nước bột bắp vào cho đến khi nước sốt sánh lại.

5. Trứng hấp thịt băm

Món trứng hấp thịt băm mềm mịn, núng nính thật thơm ngon và đẹp mắt! Đây là món ăn bổ dưỡng và dễ tiêu hóa và giàu dinh dưỡng, cực tốt cho trẻ em. Món ăn với lớp trứng mịn như gương, mềm mại như lụa, kết hợp với thịt băm xào, vừa ngon miệng lại vừa bổ dưỡng. Một muỗng đầy thôi cũng đã đủ làm hài lòng rồi!

Nguyên liệu làm món trứng hấp thịt băm

4 quả trứng, 80g thịt lợn, một ít hành lá, 1 thìa cà phê muối, 2,5 thìa canh nước tương nhạt, 1/2 thìa canh nước tương đậm, 1/2 thìa cà phê bột bắp.

Cách làm món trứng hấp thịt băm

Bước 1: Thịt băm bạn cho vào bát, thêm chút muối, nước tương và bột bắp, trộn đều rồi ướp trong 15 phút. Đánh tan trứng, đổ nước vào hỗn hợp trứng, lượng nước nên gấp đôi lượng trứng, sau đó thêm nửa thìa cà phê muối, và nhẹ nhàng khuấy đều. Sau đó bạn lọc hỗn hợp trứng qua rây vào đĩa hấp. Vớt bỏ hết lớp bọt nổi lên và để yên. Điều này sẽ giúp món trứng hấp được mịn màng hơn.

Bước 2: Dùng màng bọc thực phẩm đậy lên đĩa trứng, dùng tăm chọc vài lỗ nhỏ rồi cho nồi hấp. Bật lửa lớn và hấp trong 15 phút sau khi nước sôi. Trong khi chờ hấp trứng, bạn có thể xào thịt băm trong với dầu ăn, thêm nước tương đen để tạo màu và hương vị, rồi để riêng. Nếu thịt đã được ướp kỹ thì không cần thêm gia vị. Nếu bạn thích thịt băm có màu nhạt hơn, hãy kiểm soát lượt nước tương đen cho vào. Khi phần trứng hấp đã đông lại, cho thịt băm và rưới một chút nước tương vào, rắc hành lá thái nhỏ lên trên, đậy nắp và hấp thêm 1phút nữa là hoàn thành.

Đây là 5 công thức món ăn ngon kết hợp thịt băm không chỉ chế biến đơn giản mà mang đậm hương vị quê nhà, khiến người ta khi nếm thử sẽ cảm thấy tràn đầy hạnh phúc và hài lòng.