Loại nguyên liệu này đang siêu rẻ, mua về làm món ngon ăn sáng hay trưa hoặc tối đều cực hợp!

Khoai môn là thực phẩm gần gũi, quen thuộc với nhiều gia đình. Khoai môn được dùng để chế biến các món canh, món hầm hay các món chè, bánh trái… Với hương thơm, vị ngọt bùi của những củ khôi môn luôn làm chúng ta khó có thể cưỡng lại được. Bên cạnh đó, khoai môn còn chứa nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe.

Mặc dù là loại củ cung cấp tinh bột nhưng trong khoai lại chứa hàm lượng lớn chất xơ giúp kích thích tiêu hóa, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh đồng thời giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Trong khoai môn hàm có lượng cao vitamin A, vitamin C và các chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ miễn dịch từ đó giúp ngăn ngừa các loại bệnh ung thư, giúp cho trái tim khỏe mạnh…

Nguyên liệu làm món bánh khoai môn áp chảo

1 củ khoai môn, 200g gạo nếp, một ít đường, một nhúm vừng đen, một chút dầu ăn.

Cách làm món bánh khoai môn áp chảo

Bước 1: Khoại môn gọt vỏ, rửa sạch rồi thái thành các lát mỏng. Sau đó cho khoai môn vào xửng rồi đặt lên nồi hấp. Bật bếp và hấp khoai môn cho đến khi chín.

Bước 2: Sau khi khoai môn chín, bạn lấy ra, cho vào bát tô rồi nghiền nhuyễn khi còn đang nóng.Tiếp đó, thêm đường, bột gạo nếp, vừng đen vào trộn đều. Rắc một ít bột nếp lên mặt phẳng rồi cho toàn bộ hỗn hợp khoai môn ra, nhào thành khối dẻo mịn không dính tay. Nếu bột khô quá thì có thể thêm chút nước, hoặc nhão thì thêm chút bột gạo nếp vào.

Bước 3: Tiếp theo bạn chia bột thành các viên nhỏ đều nhau rồi ấn dẹt để tạo hình vuông cho từng chiếc bánh. Hoặc bạn cũng có thể dùng khuôn với các hình thù khác nhau để tạo hình theo sở thích.

Bước 3: Đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi xịt một ít dầu ăn vào. Tiếp theo bạn cho từng chiếc bánh khoai môn vừa tạo hình vào chảo. Chiên bánh ở mức lửa vừa hoặc nhỏ cho đến khi vàng chín, chuyển màu vàng nâu thì lật mặt còn lại và thược hiện thao tác tương tự.

Thành phẩm món bánh khoai môn áp chảo

Trong mùa đông lạnh giá, các món bánh nóng hổi được làm từ các loại củ quả theo mùa không chỉ ngon, giàu dinh dưỡng mà cũng được rất nhiều người yêu thích. Bánh khoai môn áp chảo là món bánh dễ làm, với hương vị thơm, dẻo, bùi ăn cực kỳ cuốn. Món ăn sử dụng ít dầu mỡ nên không hề có cảm giác ngán ngấy. Vì thế, bạn có thể làm bánh khoai môn tại nhà vừa nóng ấm thơm ngon lại không ngấy chút nào.

Lưu ý: Khi chế biến món bánh khoai này, sau khi khoai hấp chín thì cần nghiền nát khoai khi còn nóng và thêm bột gạo nếp ngay vào để nhào bột. Nếu để khoai nguội sẽ rất khó nghiền nát khoai, mà khi thêm bột gạo nếp vào cũng làm cho bột khó kết dính hơn.

Chúc bạn làm được món bánh khoai môn thật ngon!