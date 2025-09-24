Tiến sĩ Michael Hunter có bằng cấp của Harvard, Yale và Đại học Pennsylvania. Ông là tác giả của cuốn sách điện tử: Extending Life and Healthspan (Kéo dài tuổi thọ và sức khỏe).

Trong một bài viết đăng trên trang Yourtango, Tiến sĩ Michael Hunter đã chia sẻ những kinh nghiệm về sống khỏe mà ông rút ra được sau những lần đến Đông Nam Á.

Tôi đến Đông Nam Á để được "sống một mình" và trong quá trình đó, tôi đã khám phá một cách sống khác biệt. Singapore tràn đầy sự chính xác và bình yên. Penang như một sự giao thoa nhẹ nhàng của các nền văn hóa. Đảo Gaya mang đến sự tĩnh lặng thanh bình giữa không khí mặn mà. Kuching tỏa ra sự hào phóng, và ở Kuala Lumpur, tôi tìm thấy một nhịp điệu mà tôi đã không cảm nhận được trong nhiều năm.

Không phải kiến trúc hay ẩm thực nơi đây đã thay đổi tôi mà chính là cách mọi người di chuyển, dừng lại và tụ họp. Cách họ bắt đầu buổi sáng, tôn kính người lớn tuổi, và đáng ngạc nhiên hơn là cách họ lão hóa.

Nếu bạn muốn trông trẻ trung và cảm thấy khỏe mạnh lâu hơn, hãy áp dụng 10 thói quen lối sống Đông Nam Á này:

1. Ăn no đến 80%

Người Nhật gọi điều này là hara-hachi-bu. Nhưng tại các quầy hàng rong ở Penang, tôi thấy điều này được thực hành mà không cần lời nói. Các bữa ăn đều khiêm tốn, mang tính xã hội và không vội vã. Không ai ăn quá no. Tôi bắt đầu tự hỏi: Liệu tôi có cần miếng ăn cuối cùng này không?

2. Đổ mồ hôi hàng ngày (kể cả khi bạn không định làm vậy)

Ở Kota Kinabalu (Malaysia), không đổ mồ hôi là điều không thể. Nhưng tôi bắt đầu trân trọng sự giải độc tự nhiên của cái nóng nhiệt đới. Tôi đi bộ nhiều hơn để cơ thể tự điều chỉnh. Hóa ra, mồ hôi là một trong những thứ chữa lành thầm lặngvà tự nhiên nhất mà chúng ta có.

Ảnh minh họa

3. Buổi sáng là thiêng liêng

Trên đảo Gaya (Malaysia), tôi thức dậy và thấy người dân địa phương tập thái cực quyền, người lớn tuổi đi chân trần bên bờ biển, và các gia đình nhâm nhi cà phê mà không dán mắt vào điện thoại. Sự chậm rãi ấy đã làm tôi thay đổi. Nghiên cứu chỉ ra rằng chỉ 30 phút tĩnh lặng giúp cải thiện tâm trạng và trí nhớ. Ngày của tôi trở nên thuộc về tôi hơn.

4. Cởi giày và hít thở chậm lại

Ở khắp mọi nơi tôi đến (nhà dân, đền chùa và một số quán cà phê), giày đều được cởi bỏ. Và căng thẳng cũng vậy. Khoảnh khắc dừng lại ở ngưỡng cửa trở thành một nghi thức mới: Hít vào, thở ra, bước vào.

5. Quan sát cách người lớn tuổi di chuyển

Ở Kuching (thủ phủ và thành phố đông dân nhất của bang Sarawak tại Malaysia), tôi thấy một người phụ nữ ngoài 80 tuổi mang túi từ chợ, dừng lại cúi đầu trước một ngôi đền, rồi leo cầu thang mà không chút khó khăn. Lão hóa ở đây không giống như sự suy giảm sức khỏe mà nó giống như sự tiếp nối. Sự duyên dáng được xây dựng trong cách họ sống.

6. Sử dụng tay nhiều hơn

Ở một số nơi tại Malaysia, người ta ăn bằng tay — một nghi thức lộn xộn nhưng đẹp đẽ. Nghiên cứu cho thấy khi ăn bằng tay, mọi người thường cảm thấy món ăn ngon hơn và thỏa mãn hơn, đặc biệt khi họ tập trung và không vội vã. Nhưng lưu ý là ăn khi tay sạch nhé.

7. Để vẻ đẹp mang tính thực dụng

Tôi ấn tượng bởi cách những vật dụng hàng ngày (như tách trà, bậc thềm, hay đôi dép) đều toát lên sự thanh lịch. Đây không phải là xa xỉ. Đây là sự chủ ý. Điều đó khiến tôi muốn trân trọng đồ vật (và thời gian) của mình hơn. Ít lộn xộn, nhiều giá trị hơn.

8. Đi đường dài (kể cả trong mưa)

Ở Penang (một bang tại Malaysia), tôi thấy người lớn tuổi bỏ qua thang máy để leo cầu thang. Ở Singapore, mọi người đi bộ qua cơn mưa nhỏ như thể chẳng có gì. Chúng ta đã loại bỏ việc đi bộ khỏi cuộc sống của mình. Nhưng sự trường thọ bắt đầu ở việc đi bộ và không bao giờ là quá muộn để lấy lại điều đó.

9. Ưu tiên sự gắn kết

Sống chung nhiều thế hệ là điều phổ biến ở Đông Nam Á. Tôi thấy các ông chơi ở công viên, thanh thiếu niên đến đền cùng các cô, và phụ nữ cười đùa bên những bữa ăn. Sự cô đơn làm não bộ lão hóa. Cộng đồng có thể đảo ngược điều đó.

10. Coi trọng việc nghỉ ngơi

Ở một số nơi tại Malaysia, các cửa hàng đóng cửa vào giữa trưa. Ở Kuching, võng không chỉ dành cho khách du lịch. Nghỉ ngơi không phải là lười biếng, đó là nhịp điệu. Một đánh giá lớn năm 2022 cho thấy những khoảng nghỉ ngắn, đều đặn có liên quan đến việc làm chậm lão hóa não bộ và cải thiện trí nhớ theo thời gian.

Ảnh minh họa

Tôi không trở về từ Đông Nam Á với những món quà lưu niệm. Tôi trở về với những thói quen mới. Không phải mọi thói quen đều có thể được mang qua đại dương, nhưng nhiều thứ có thể. Đặc biệt là những thói quen khiến bạn chậm lại, lắng nghe cơ thể, kiểm tra nó, và sống như thể lão hóa là một đặc ân.

Đây không phải là mẹo du lịch. Đây là liều thuốc chống lão hóa. Và nếu áp dụng, chúng có thể kéo dài cuộc sống của chúng ta theo những cách quan trọng nhất.

Những lối sống này đã giúp tôi làm mới bản thân. Có lẽ chúng cũng có thể giúp bạn tìm lại sự rõ ràng trong một thế giới hỗn loạn.